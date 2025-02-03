عقدت شركة "كيوليس ام اتش اي"، الرائدة في قطاع النقل، اجتماعها السنوي للاستراتيجية المؤسسية، حيث اجتمع فريق القيادة لوضع خارطة الطريق لعام 2025 وما بعده، وتعزيز التزام الشركة بتقديم حلول تنقل عالمية المستوى.

وشهد الحدث مراجعة إنجازات 2024، وتقييم أحدث الابتكارات في النقل الذكي، إلى جانب رسم ملامح المستقبل من خلال أهداف واضحة تركز على الاستدامة، وتحسين تجربة الركاب، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وناقش قادة الشركة استراتيجيات تعزيز موثوقية الخدمات، وتوسيع نطاق التشغيل، وتكامل التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لضمان توفير تجربة نقل أكثر كفاءة وسلاسة للمستخدمين.

وأكد ديفيد فرانكس، المدير العام للشركة، على أهمية التخطيط الاستراتيجي، قائلاً: "يمثل هذا الاجتماع فرصة لتقييم تقدمنا، والاحتفاء بإنجازاتنا، ووضع أهداف طموحة للمستقبل. ومع استعدادنا لعام 2025، نؤكد التزامنا بتقديم خدمات نقل آمنة ومستدامة وذات كفاءة عالية، مع التركيز على الابتكار وتحقيق التميز في خدمة العملاء."

عام المجتمع والاستدامة

تماشيًا مع "عام المجتمع"، جددت الشركة التزامها بإحداث تأثير إيجابي يتجاوز قطاع النقل، من خلال مبادرات مجتمعية مستدامة وشراكات استراتيجية تعزز جودة الحياة في المنطقة. وشملت خطط الشركة لعام 2025 إطلاق برامج لدعم الفئات المجتمعية المختلفة، وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، والمساهمة في المشاريع الخضراء التي تدعم رؤية الاستدامة في الإمارات. كما أكدت الشركة على دور موظفيها الأساسي في مسيرة النجاح، مع التركيز على تطوير الكفاءات، وإطلاق برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومحفزة للابتكار.

ريادة في التنقل الذكي

ناقش الاجتماع التطورات المتسارعة في قطاع النقل، حيث تستعد "كيوليس ام اتش اي" لتعزيز حلول التنقل الذكية والابتكار في أنظمة السكك الحديدية، بما يضمن تجربة سفر أكثر سهولة وراحة وموثوقية. وتعمل الشركة على دمج تقنيات القيادة الذاتية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، وتحليل أنماط التنقل باستخدام البيانات الضخمة، بما يسهم في تحقيق تحول نوعي في قطاع النقل العام وتعزيز استدامته بفضل خارطة طريق طموحة لعام 2025 وما بعده، تواصل الشركة قيادة مستقبل النقل عبر رؤية واضحة واستراتيجيات مبتكرة، مما يعزز مكانتها كمزود رئيسي لخدمات التنقل الذكي والمستدام في المنطقة.

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