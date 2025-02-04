دبي، الإمارات العربية المتحدة: بعد النجاح الكبير الذي شهدته دورة العام 2024، تستعد "القمة العالمية لمستقبل الضيافة" للعودة إلى دبي في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025، لتشكل محطة بارزة لشركة "ذا بينش" العالمية المنظمة للقمة، بمناسبة مرور عشرين عامًا على إطلاق هذا الحدث الرائد في مجال الضيافة والاستثمار السياحي في المنطقة، والذي عرف سابقًا باسم "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي" في الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت نسخة 2024 من القمة حضوراً غير مسبوق، حيث استقطبت 1,596 مشاركاً يمثلون 735 شركة من 60 دولة، بما في ذلك أكثر من 550 مشاركة من النساء. ويعكس هذا النجاح الدور الفاعل لمبادرة #FHSWomenPower، التي تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في قطاع الضيافة.

وانعقد المجلس الاستشاري لـ "قمة مستقبل الضيافة العالمية" في دبي الأسبوع الماضي، حيث شهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لصياغة رؤية وأجندة القمة لهذا العام، بما يعكس تطلعات القطاع وإمكاناته المستقبلية. وضم المجلس نخبة من أبرز قادة قطاع الضيافة والاستثمار العقاري على المستويين الإقليمي والدولي. ومن الأسماء البارزة التي شاركت في المجلس: أنتوني كوستا، رئيس قسم الضيافة والحياة العصرية في "كاندي كابيتال"، ومارك داردين، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن للضيافة"، وأميت أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "أرادَ"، بالإضافة إلى دينكي بوري، الشريك المؤسس لشركة "إيجل وينج". كما حضر عثمان جابري، مدير قسم الاستثمار في العقارات والضيافة لدى "مؤسسة دبي للاستثمار"، ونيكولاس ماير، الشريك في "بي دبليو سي"، وفيليب جيه كلوهر، نائب الرئيس الأول لشركة "مبادلة للاستثمار". وشارك أيضًا في النقاشات كل من جيف تيسدال، الرئيس التنفيذي للأعمال في "أكور ون ليفينج" والرئيس العالمي للمشاريع متعددة الاستخدامات، وأحمد ناظم، العضو المنتدب لشركة "إدارة صناديق المالديف"، وعبودي عسلي، نائب الرئيس التنفيذي للفنادق والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جيه إل إل"، وساهيل لاليت، نائب الرئيس لتطوير أماكن الإقامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ماريوت إنترناشيونال".

وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" العالمية المنظمة لفعاليات القمة: "يمثل هذا العام محطة فارقة بالنسبة لنا، حيث نحتفل بالذكرى العشرين لتأسيس قمتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن الرائع أن نعود إلى مدينة جميرا، المكان الذي شهد انطلاقة القمة لأول مرة في عام 2005، حيث يسعدنا أن تكون جميرا الراعي المضيف لهذه الدورة مجددًا، ما يضفي قيمة خاصة على هذه المناسبة الاحتفالية."

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي جميرا:"يسعدنا أن نستضيف القمة العالمية لمستقبل الضيافة مرة أخرى في مدينة جميرا، تزامنًا مع الاحتفال بمرورعشرين عامًا على انطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا شك أن هذا الإنجاز يعكس مدى نمو وتطور القمة ويبرز دور إمارة دبي المتنامي كمركز عالمي للسياحة والضيافة. وبصفتها علامة تجارية رائدة في مجال الضيافة الفاخرة، تشارك جميرا قصة نجاح موازية، حيث أسهمت منذ افتتاح جميرا برج العرب الأيقوني عام 1999، في إعادة تعريف مفاهيم الفخامة وتقديم تجارب استثنائية وهادفة في وجهات ملهمة. ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال نخبة قادة الضيافة والاستثمار من مختلف أنحاء العالم، والعمل معًا نحو رسم مستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي."

وتُسلط "القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025" الضوء على التحولات العالمية التي تعيد تشكيل صناعة الضيافة في ظل التغيرات المتسارعة. وتتناول القمة مجموعة من القضايا الاستراتيجية، من بينها تأثير الاتجاهات الاقتصادية العالمية على القطاع، ونماذج الأعمال المبتكرة في مجال الضيافة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، والسياحة المستدامة. كما تركز القمة على استشراف مستقبل الاستثمار في الضيافة، مع تسليط الضوء على الاتجاهات العصرية في قطاعي الضيافة والرفاهية، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تُسهم في تطوير مساحات الضيافة. ويضم البرنامج جلسات متخصصة تناقش فرص الاستثمار في أسواق رئيسية مثل إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وستتاح للمشاركين الفرصة للانخراط في مناقشات معمقة وإبرام صفقات تجارية وتوسيع شبكاتهم المهنية، وهي السمات التي طالما تميّزت بها "القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025". كما ستتضمن القمة مجموعة من الفعاليات التفاعلية الغنية، مثل سلسلة الحوارات القيادية TenX، والجلسات النقاشية المستديرة، وعروض الأجنحة الوطنية، بالإضافة إلى منتدى المساكن ذات العلامات التجارية، وتحدي الضيافة المستدامة المخصص للطلبة، بالإضافة إلى مختبر الحوكمة البيئية والاجتماعية.

ونجحت "القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025" في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة واستثنائية على مستوى المنطقة، إذ يقدم حدثين سنويين يواكبان التوسع الكبير في قطاع السياحة في الشرق الأوسط. وفي سياق هذا النمو المتسارع، تشهد شركة "ذا بينش"، الجهة المنظمة للفعاليات، تطورًا ينسجم مع توسع القمة، حيث انضمت أولجا نيكول لتولي منصب رئيسة المبيعات في "القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025"، لتضيف خبرتها إلى فريق العمل متعدد الثقافات وذي الكفاءة العالية.

هذا وستُقام فعاليات النسخة الخاصة بالمملكة العربية السعودية من "قمة مستقبل الضيافة" لهذا العام في الفترة من 11 إلى 13 مايو في فندق "ماندارين أورينتال الفيصلية" بالرياض. وستليها فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة، التي ستُعقد في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025 في "مدينة جميرا" بدبي.

نبذة عن شركة "ذا بينش" للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا عالميًا مميزًا في ابتكار الفرص، من خلال تصميم منتديات وقمم تحولية تمكّن قطاعي الضيافة والسفر من تحقيق التواصل، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الخبرة، أسست "ذا بينش" منصات تتجاوز حدود المعاملات التقليدية، حيث تُلهم التعاون وتُحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات، ووزارات السياحة، والجمعيات العالمية للسفر، والعلامات التجارية الرائدة في قطاع الضيافة، بالإضافة إلى المستثمرين وأصحاب الفنادق، وشركات الطيران، ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين. تشمل أبرز الفعاليات التي تنظمها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قمة مستقبل الضيافة في أفريقيا (المعروفة سابقًا بمنتدى الاستثمار الفندقي في أفريقيا) ومنتدى AviaDev. تمثل كل فعالية نقطة انطلاق تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات.

تتميز فعاليات "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات الديناميكية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة لمواجهة التحديات، واغتنام الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. كل فعالية تُصمم بعناية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، إذ تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية تقود نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: thebench.com

نبذة عن القمة العالمية لمستقبل الضيافة

التاريخ: 27 – 29 أكتوبر 2025

المكان: مدينة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الرعاة:

جميرا كراعٍ مستضيف؛ ونيوم، ورؤى المدينة القابضة، وطيبة للاستثمار كشركاء استراتيجيين؛ وبي دبليو سي كشريك المعرفة؛ وأكور، وأرادَ للضيافة، وكلوب ميد، وشركة المالديف لإدارة الصناديق، وماريوت إنترناشيونال، ومجموعة فنادق راديسون، والبحر الأحمر العالمية، وروتانا، وذا أسكوت ليميتد كرعاة رئيسيين؛ وألف للضيافة، وآرك بيبول سوليوشنز، وبيكوز، وفنادق بي دبليو إتش، وكومباس بروجيكت للاستشارات، وكريدبل إي إس جي، وكلية إدارة الأعمال الفندقية EHL، وآي إتش سي إل، وجيه إل إل، وجي تي+بارتنرز، ونايت فرانك، ومجموعة فنادق اللوفر، وفنادق ماينور، وكو، ومجموعة ريكاس للضيافة، وإس تي آر، وذا فيرست جروب، وبي ووتر (BE WTR)، وفنادق ويندهام كرعاة؛ وسنتارا للفنادق والمنتجعات، وروف للفنادق، وشذا للفنادق، وتايم للفنادق كعارضين.

-انتهى-

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