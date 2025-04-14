أبوظبي – أشاد مكتب "فخر الوطن" بانعقاد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود إمارة أبوظبي المتواصلة لتعزيز أساليب الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، وتحقيق رؤى مستقبلية لأنظمة صحية عالية الجودة وأكثر استدامة وكفاءة.

وأكّد مكتب "فخر الوطن" أن هذا الحدث يشكّل منصة ملهمة لتعزيز التعاون العالمي، وتسليط الضوء على الجهود الاستثنائية لأبطال خط الدفاع الأول ودورهم الحيوي في بناء أنظمة صحية متينة، وترسيخ الأمن الصحي في المجتمع. كما يُسهم في الارتقاء بجاهزيتهم من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار الصحي، الوقاية، التعليم الطبي، وتطوير الكفاءات الصحية. ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الصحة في صميم أولوياتها الوطنية، باعتبارها استثماراً جوهرياً في حاضر الإنسان ومستقبله.

وأوضح بأن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 لا يُمثّل فقط حدثاً استثنائياً على أجندة الفعاليات الصحية العالمية، بل يأتي كمحطة مفصلية لرسم ملامح مستقبل الصحة على مستوى العالم، وتأكيد دور الإمارات كمنصة عالمية للابتكار والتأثير الإيجابي في حياة المجتمعات.

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