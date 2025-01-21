يشارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" في فعاليات النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، الذي تنظمه دائرة التسجيل العقاري وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 25 يناير 2025 في مركز إكسبو الشارقة.

وقال الدكتور أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي"تحكيم،" نحرص على المشاركة في معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، وذلك تأكيداً على التزامنا في مركز تحكيم بتقديم الدعم الكامل لجميع أطراف العلاقة العقارية من ملاك ومستأجرين ومستثمرين ومطورين، بالإضافة إلى العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وتابع نهدف من خلال مشاركتنا إلى تعريف المشاركين بالمركز ودوره الريادي في خدمة القطاعات الاقتصادية وقطاع الأعمال بالإمارة، إلى جانب تعزيز التواصل والحوار مع المختصين والخبراء وأصحاب القرار العاملين في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وتباحث سبل التعاون المشترك.

وسينفذ "تحكيم" ورش عمل من بينها ورشة بعنوان "تطور تنظيم العلاقة القانونية بين المطور العقاري والمشتري في إمارة الشارقة"، يقدمها الأستاذ جابر الأنصاري، يوم الأربعاء ٢٢ يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

هذا ويمثل "إيكرس" عنوان أساسي في عالم العقارات، وفي كل نسخة هناك تطورات وإضافات نوعية، تعكس رؤية إمارة الشارقة في تحقيق مكانة عقارية مميزة وجاذبة، اذ يشكل القطاع العقاري أحد أهم أعمدة الاقتصاد المحلي، مما يعزز أهمية المشاركة في هذا الحدث وإبراز دور مركز تحكيم كداعم فعّال لمختلف قطاعات الأعمال.

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