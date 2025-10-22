الرياض : تستعد برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بملتقى الصحة العالمي في الرياض والذي يُقام في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، ملهم، وستسلط المجموعة الضوء على مستقبل الرعاية الصحية الذكية والرحيمة تحت شعار "ذكاء يرتقي بالرعاية - رعاية صحية عالمية المستوى للمملكة".

وستُسلّط برجيل القابضة الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية المُركّزة على المريض في بناء رعاية صحية عالمية المستوى في المملكة العربية السعودية، وسيُبرز الذكاء الاصطناعي كأحد أهم ركائز المجموعة، مما يعكس تركيزها على تحسين نتائج المرضى، وتحسين الكفاءة السريرية، ودعم أهداف التحول لرؤية المملكة 2030.

تركيز على الابتكار

في الجناح رقم H2 S10، تُقدم برجيل القابضة عرضًا حول كيفية دمج الذكاء البشري والتطورات التكنولوجية لتحقيق نتائج وتجارب أفضل للمرضى، سيضم الجناح منظومة متكاملة من حلول الرعاية الصحية الذكية، تُبرز كيف تتكامل الخبرة السريرية والأنظمة المتقدمة لتحسين جودة الرعاية، وسهولة الوصول إليها، وتخصيصها.

من أبرز ما يُميز جناح "AI للحياة"، حيث يُمكن للزوار استكشاف كيف تُحدث الحلول المُعززة بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تفاعل المرضى، واتخاذ القرارات السريرية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر شبكة برجيل القابضة، وطُوّرت هذه الابتكارات بالتعاون مع شركاء عالميين في مجال التكنولوجيا، وهي تعكس رؤية المجموعة الأوسع نطاقًا المتمثلة في توحيد البيانات، والدقة لجعل الرعاية الصحية أكثر ذكاءً وكفاءةً ومخصصة.

تشمل الابتكارات الرئيسية المعروضة منصات متقدمة لإشراك المرضى والدعم السريري، تُضفي التعاطف والذكاء على تفاعلات الطبيب والمريض وتُظهر حلول أخرى، مثل وكيل الذكاء الاصطناعي السريري، كيف يُمكن للأنظمة الذكية تبسيط سير العمل، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات السريرية، وتحسين استمرارية الرعاية.

وستُطلق المجموعة خلال المعرض مجموعة من منصات الرعاية وإدارة الأمراض، مُصممة لتوسيع نطاق التخصيص والدقة في جوانب أوسع من الرعاية، وستفيد هذه الحلول المُستقبلية من رؤى المؤشرات الحيوية، والمراقبة عن بُعد، والعلاج الافتراضي المُوجه لدعم تحسين نمط الحياة، وإدارة الأمراض المزمنة، والصحة النفسية، مما يُمكّن الأفراد من التحكم الاستباقي في صحتهم.

من خلال "فيزيوثيرابيا"، أكبر شبكة للعلاج الطبيعي والعافية في المملكة، ستكشف "برجيل القابضة" أيضًا عن منصة صحية رقمية جديدة مُدعمة بالذكاء الاصطناعي تُركز على رعاية الجهاز العضلي الهيكلي، وإدارة الألم، والصحة النفسية.

تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تواصل برجيل القابضة تعزيز حضورها في المملكة من خلال تعاونات تُعزز القدرات المحلية وإمكانية الوصول، ومن المتوقع أن تُعلن المجموعة عن شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة تهدف إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية، وتعزيز الخبرات السريرية، وتسريع تقديم الرعاية الصحية المتقدمة.

يُبرز توسع المجموعة المستمر في المملكة العربية السعودية دورها كمساهم فاعل في مشهد الرعاية الصحية المتطور في المملكة.

وصرح سفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك لبرجيل القابضة: "يؤكد توسعنا المستمر في المملكة العربية السعودية التزام برجيل القابضة طويل الأمد بدعم التحول في قطاع الرعاية الصحية في المملكة، وبصفتنا شريكًا موثوقًا به نركز على بناء القدرات، وتعزيز الابتكار، وتعزيز الوصول إلى رعاية صحية عالمية المستوى، ويُتيح ملتقى الصحة العالمي فرصةً لاستعراض كيفية يرتقي الذكاء بالرعاية لبناء مستقبل رعاية صحية أكثر ذكاءً واستدامةً، بما يتماشى مع رؤية 2030".

منذ بدء عملياتها في المملكة، أنشأت علامات المجموعة التجارية، بما في ذلك فيزيوثيرابيا، وفيزيو تريو، ومركز المختص للعلاج الطبيعي في مكة المكرمة، والكالما، شبكة متنامية تضم 31 مركزًا للرعاية والصحة النفسية تخدم المجتمعات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وستفتتح المجموعة قريبًا مركزين جديدين لجراحة اليوم الواحد في الرياض والخبر، لتقديم رعاية عالمية المستوى للمرضى الخارجيين وجراحات اليوم الواحد، بالقرب من الوطن.

إلى جانب توسعها في المملكة العربية السعودية، ستسلط برجيل القابضة الضوء أيضًا على قدراتها المتطورة في مجال الرعاية الصحية المعقدة، بما في ذلك علاج الأورام، وجراحة زراعة الأعضاء، وطب الأجنة، والإجراءات الجراحية بمساعدة الروبوت.

-انتهى-

#بياناتشركات