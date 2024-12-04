يسُر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة أن يعلن عن انضمام شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، وهي أكبر مصهر للألمنيوم في العالم في موقع واحد، كشريك للمنتدى في نسخته الثالثة المقبلة، المقرر انعقادها بتاريخ 28-29 يناير 2025 في مملكة البحرين. وسيقام المنتدى بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة. ويركز المنتدى بنسخته هذا العام على "تحريك العمل والاستثمار للمرونة المناخية والطاقة".

وتأتي شراكة البا وتعاونها مع المنتدى للعام الثاني على التوالي تأكيدًا على ريادتها في مجال الاستدامة والتزامها بتقليل انبعاثات الكربون، متماشيةً في ذلك مع هدف المملكة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. وتحرص شركة البا على دورها الرائد في مجال التنمية المستدامة، من خلال خارطة الطريق الشاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها في عام 2022، والتي تركز على ست أولويات استراتيجية، بما في ذلك إزالة الكربون، والطاقة الخضراء، والاقتصاد الدائري. كما استثمرت الشركة بشكل كبير في العديد من المشاريع البيئية والتنموية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية التي كان لها أثر إيجابي على المجتمع.

وتعليقًا على الشراكة، صرح السيد علي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة البا، قائلاً: "بصفتنا شركة رائدة عالميًا في إنتاج الألمنيوم، نحن ملتزمون اليوم باتخاذ قرارات من شأنها أن تمهد الطريق لمستقبل أفضل". وأضاف البقالي: "مشاركتنا في منتدى الشرق الأوسط للاستدامة تعكس التزامنا الثابت بتعزيز الممارسات المستدامة، ومن خلال هذه المنصة، نتطلع إلى بحث هذه الجوانب مع قادة الصناعة والخبراء لدفع الحلول المؤثرة، التي ستشكل ملامح المستقبل المستدام للبحرين والمنطقة.

بدورها قالت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونكيشنس المؤسس والمنظم للمنتدى: "يسعدنا أن نرحب بشركة البا كشريك في المنتدى. وهذه الشراكة تأتي في إطار التزام شركة البا بالممارسات المستدامة وريادتها في مجال تقليل انبعاثات الكربون يتوافق مع مهمتنا في تعزيز العمل والتعاون عبر جميع الصناعات، لتحقيق أهداف الحياد الصفري الإقليمية". وأضافت دانيش "مشاركة البا ستثري مناقشاتنا مجددًا، وستستند إلى أمثلة واقعية ملموسة حول كيفية مواجهة الشركات المبتكرة لتحديات المناخ".

ويشمل جدول أعمال المنتدى لعام 2025 مواضيع مركزية، تهدف إلى تعزيز جهود المنطقة في المضي نحو الحياد الكربوني، بما في ذلك استراتيجيات التمويل، وتطورات السياسات، والتقدم التكنولوجي، وجهود أخرى. وسيشتمل الحدث الذي يستمر يومين على كلمات رئيسية، ومناقشات جماعية، وورش عمل عملية تهدف إلى زيادة الوعي، وتعزيز التعاون، وتحفيز العمل والاستثمار نحو المرونة المناخية والطاقة الإقليمية.

وتُدعم النسخة لعام 2025 من المنتدى من قبل الشريك الإستراتيجي بنك البحرين الوطني، وشركاء المنتدى: الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة بنفت، وشركة انفيرونمنت اريبيا للخدمات الاستشارية، وشركاء الإعلام مثل اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، و أو جي إن، بي إف تي ميديا و سستينبل فايننس ديلي.

لمزيد من المعلومات حول المنتدى وكيفية الشراكة أو المشاركة، يرجى الاتصال بـ info@sustainmideast.com

او الاتصال على رقم 0097317749759.

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا مدته يومان (النسخة القادمة في يناير 2025) مع تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، إضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

للاستفسارات الإعلامية:

يرجى الاتصال على شركة فين مارك كوميونكيشنس

زهراء طاهر

المدير التنفيذي

رقم الاتصال: 0097317749759

البريد الالكتروني: info@finmarkcoms.com

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