ثورة في التشخيص الطبي والتطبيب عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي

استشراف مستقبل الرعاية الذكية عبر عدد من المشاريع والحلول المبتكرة

نظام صحي رقمي مستقبلي متكامل

الإمارات العربية المتحدة: تستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال مشاركتها في النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 عدداً من المشاريع المبتكرة ضمن محور "الصحة الرقمية"، بما يعكس ريادة المؤسسة في التحول الرقمي لتعزيز جودة الرعاية الصحية، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، وتقديم حلول ذكية تلبي احتياجات المجتمع، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الصحة.

وأكّد سعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات بالإنابة، ورئيس لجنة معرض ومؤتمر "آراب هيلث 2025" في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه المشاريع تمثّل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، وتأتي تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية، بما يعزز كفاءة العمليات ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين، مشيراً أن الصحة الرقمية هي جوهر استراتيجية المؤسسة لبناء منظومة رعاية صحية ذكية ومتكاملة، ومن خلال هذه المشاريع المبتكرة، نهدف إلى تقديم خدمات استباقية ومخصصة للمجتمع، مع توظيف أحدث التقنيات لضمان استمرارية تقديم الرعاية بجودة عالمية".

وأضاف: "إنّ الابتكار الرقمي في قطاع الرعاية الصحية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة الخدمات الصحية وتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، إذ نطمح من خلال هذه المشاريع إلى تقديم تجربة صحية متكاملة تضع احتياجات المجتمع في الصدارة، وتعزز من تنافسية الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة في مجال الصحة الرقمية".

رعاية صحية عاجلة على مدار الساعة.. خدمة للمرة الأولى إقليمياً وعالمياً

ومن بين المشاريع التي يتم استعراضها، مشروع "الرعاية العاجلة الافتراضية"، الذي يُعرض لأول مرة إقليمياً وعالمياً كخدمة افتراضية متطورة تتيح للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً الحصول على المشورة الطبية الفورية والعلاج على مدار الساعة عبر تطبيق المؤسسة أو بوابة المرضى، حيث يعتمد على تقنية الفرز الذكي لتحديد مستوى الرعاية المناسب بناءً على الأعراض، كما يتضمن المشروع خدمة توصيل الأدوية خلال 24 ساعة ويهدف إلى تقديم استشارات طبية سريعة وفعالة للحالات غير الطارئة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة.

الكشف عن التهاب الحلق البكتيري دون الحاجة لمغادرة المنزل

كما تستعرض المؤسسة مشروع "التطبيق الذكي للكشف عن التهاب الحلق البكتيري" بالتعاون مع المستشفى الوطني للأطفال في واشنطن، حيث يمثل التطبيق نقلة نوعية في مجال التشخيص الطبي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الحلق الملتقطة عبر الهاتف الذكي، ويسهم هذا التطبيق في تسهيل عملية التشخيص وتوفير الوقت والتكاليف المرتبطة بالاختبارات التقليدية، مما يتيح للعائلات إجراء التشخيص من منازلهم بدقة وكفاءة عالية.

وتؤكّد هذه المشاريع المبتكرة التي تستعرضها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 التزامها الراسخ بتحقيق تحول رقمي شامل في القطاع الصحي، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لتواكب أعلى المعايير العالمية وتلبي احتياجات المجتمع بطريقة استباقية ومستدامة، مما من شأنه الإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الصحة الرقمية.

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