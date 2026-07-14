أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، كرّمت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية أداء أعضائها من شركات الوساطة، والشركات المدرجة، ومزودي خدمات ما بعد التداول خلال عام 2025، وذلك ضمن حفلها السنوي لتكريم أعضاء السوق. احتفاءً بدورهم المحوري في دعم أسواق رأس المال في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لرؤوس الأموال العالمية.

وشهد الحفل، الذي أقيم في 13 يوليو بالتزامن مع إطلاق ستة عقود مستقبلية جديدة للأسهم الفردية في سوق المشتقات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية تقديم 29 جائزة للجهات الفائزة ، تقديراً لإنجازاتها ومساهمتها المهمة في منطومة السوق خلال عام 2025.

وخلال العام 2025، ارتفعت قيمة التداول بنسبة 12.6% في عام 2025 لتصل إلى 342 مليار درهم، فيما سجلت قيمة تداولات المستثمرين الاجانب نمواً بنسبة 13.8%. كما بلغت قيمة قيمة عمليات الشراء والبيع للمستثمرين من المؤسسات 600 مليار درهم بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2024، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 4.6% لتصل إلى 3.13 تريليون درهم، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بسوق أبوظبي للأوراق المالية واستقطابه للمستثمرين الدوليين.

بهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل أعضاء السوق والشركات المدرجة ركيزة أساسية في مسيرة نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية وتطوره. فمن خلال التزامهم المتواصل بأعلى معايير المهنية، فإنهم يسهمون في تعزيز مستويات السيولة، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم الأهداف الاقتصادية الأوسع لإمارة أبوظبي. ومن خلال هذا التكريم، نؤكد تقديرنا لدورهم فيما نحققه معاً من تقدم ونجاح".

وكرّمت الجوائز المشاركين في السوق ضمن فئات متعددة شملت أداء شركات الوساطة، وصناعة السوق، وتوفير السيولة، وخدمات ما بعد التداول، وكفاءة التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأسهمت هذه الجهود مجتمعةً في تعزيز مستويات السيولة، وزيادة مشاركة المستثمرين، ودعم التداول عبر الحدود من خلال منصة "تبادُل"، إلى جانب المساهمة في التطور الشامل لسوق أبوظبي للأوراق المالية كأحد الأسواق العالمية الرائدة. وتم اختيار الفائزين بناءً على مزيج من مؤشرات الأداء الكمية والتقييمات النوعية، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويواصل الأعضاء أداء دور مهم في تسهيل أنشطة التداول، وتعزيز مستويات السيولة، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى السوق. كما يرتبط النجاح المستمر لسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركائه ارتباطاً وثيقاً برؤية أبوظبي الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتدعم الجهود المشتركة لأعضاء السوق والشركات المدرجة قاعدة متنامية تضم أكثر من 1.2 مليون مستثمر، بما يسهم في تطوير السوق وتوسيع نطاق نشاطه.

وجاءت قائمة الفائزين على النحو التالي:

التميز في الوساطة والتداول

تكريماً لشركات الوساطة الرائدة التي تسهم في تعزيز السيولة في السوق وتوسيع مشاركة المستثمرين:

الدولية للأوراق المالية – أفضل أداء من حيث قيمة التداول

– أفضل أداء من حيث قيمة التداول إي إف جي هيرميس الإمارات – أفضل أداء من حيث عدد الصفقات

– أفضل أداء من حيث عدد الصفقات أرقام سيكيوريتيز – أعلى قيمة تداول من خلال الوصول المباشر إلى السوق

– أعلى قيمة تداول من خلال الوصول المباشر إلى السوق أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية – أفضل أداء من حيث قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة

– أفضل أداء من حيث قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة إي دي إس سيكيوريتيز – أفضل أداء من حيث قيمة التداول في المشتقات

– أفضل أداء من حيث قيمة التداول في المشتقات بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية – أفضل أداء من حيث عدد حسابات التداول الجديدة عبر القنوات الإلكترونية؛ والرائدة في سيولة إقراض واقتراض الأوراق المالية

– أفضل أداء من حيث عدد حسابات التداول الجديدة عبر القنوات الإلكترونية؛ والرائدة في سيولة إقراض واقتراض الأوراق المالية أبوظبي الأول للأوراق المالية – أفضل أداء من حيث عدد أرقام المستثمرين الجدد عبر القنوات الإلكترونية

صناعة السوق وتوفير السيولة

تكريماً للشركات التي تسهم في تعزيز السيولة ودعم نشاط السوق:

كيو لصناعة السوق – أفضل صانع سوق من حيث قيمة التداول في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات؛ أكبر عدد من الشركات المسجلة كمزوّد سيولة؛ والمشارك الأكثر نشاطاً في إقراض واقتراض الأوراق المالية

– أفضل صانع سوق من حيث قيمة التداول في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات؛ أكبر عدد من الشركات المسجلة كمزوّد سيولة؛ والمشارك الأكثر نشاطاً في إقراض واقتراض الأوراق المالية الرمز كابيتال – أكبر عدد من الشركات المسجلة لدى مزوّد سيولة

البنية التحتية للسوق وخدمات ما بعد التداول

تكريماً للمؤسسات الرئيسية التي تدعم منظومة السوق:

ثاندر – أول عضو تداول عن بُعد للمستثمرين الأفراد

– أول عضو تداول عن بُعد للمستثمرين الأفراد بنك الإمارات دبي الوطني – عضو التقاص العام الأكثر نشاطاً

– عضو التقاص العام الأكثر نشاطاً بنك أبوظبي الأول – أفضل أمين حفظ من حيث الأصول تحت الحفظ

– أفضل أمين حفظ من حيث الأصول تحت الحفظ بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – أمين الحفظ الرائد في استقطاب المستثمرين الجدد

نمو منصة "تبادُل" ونشاط التداول عبر الحدود

تكريماً للشركات التي تسهم في توسيع الربط بين الأسواق الدولية:

الدولية للأوراق المالية – أفضل وسيط من حيث قيمة التداول عبر منصة "تبادُل "

– أفضل وسيط من حيث قيمة التداول عبر منصة "تبادُل الرمز كابيتال – أفضل وسيط من حيث عدد الأسواق المسجلة عبر منصة "تبادُل "

– أفضل وسيط من حيث عدد الأسواق المسجلة عبر منصة "تبادُل فريدوم فايننشال جلوبال– أعلى قيمة تداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة "تبادُل"

التميز الفردي في التداول

تكريماً للمتداولين الذين سجلوا أعلى مستويات التميز في التداول:

محمد أحمد العينا (الدولية للأوراق المالية)

(الدولية للأوراق المالية) رضا عبد السميع صالح أحمد (إي إف جي هيرميس الإمارات)

(إي إف جي هيرميس الإمارات) محمد أحمد الخطيب (الرمز كابيتال)

الشركات المدرجة: الكفاءة في إصدار التقارير المالية

تكريماً للشركات المدرجة التي أظهرت كفاءة عالية في إصدار التقارير المالية:

بالمز سبورتس

مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف الشارقة الإسلامي

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين

بنك أم القيوين

بنك أبوظبي التجاري

-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة" (AD Clear).

ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

سلامه المرزوقي، محلل الاتصال المؤسسي | الاستراتيجية والتحول

سوق أبوظبي للأوراق المالية

البريد الإلكتروني: almarzooqis@adx.ae

-انتهى-

#بياناتشركات