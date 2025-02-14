رأس الخيمة: تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي يحتفل هذا العام بدورته الثلاثين. يُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من الاثنين 17 فبراير إلى الجمعة 21 فبراير 2025. تستعرض راكز خلال هذا الحدث حلولها الشاملة للأعمال أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى التوسع في قطاع الأغذية والمشروبات المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحتضن راكز حوالي 1000 شركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، من بينها علامات تجارية عالمية ومحلية بارزة مثل إيتالفود، الرائدة في تصنيع الأجبان، ويونيكاي فودز، المتخصصة في إنتاج الألبان والمثلجات والعصائر والمنتجات الغذائية، وشاي أحمد، العلامة التجارية العالمية في إنتاج الشاي، وساي فليفورز، المتخصصة في تصنيع التوابل، والشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية، التي تعمل في تزويد الأغذية المُصنعة. وتعكس هذه الشركات التنوع والنمو الديناميكي الذي يشهده قطاع الأغذية والمشروبات في راكز، مما يعزز جاذبيتها كوجهة مثالية للمستثمرين.

مع سعي دولة الإمارات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، يواصل قطاع الأغذية والمشروبات التطور، ما يخلق فرصًا استثمارية واعدة. ووفقًا لبيانات Statista، تحتل الإمارات المرتبة السادسة عالمياً من حيث إجمالي إنفاق المستهلكين على الأغذية والمشروبات، كما تتصدر منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، مدعومة بالتدفق المستمر للسياح. وإدراكًا لهذه الإمكانات، تلعب راكز دورًا محورياً في تمكين الشركات من الاستفادة من الطلب المتزايد عبر توفير بيئة داعمة، تشمل حلول تأسيس سلسة وبنية تحتية عالمية المستوى.

جلفود 2025 يشهد مشاركة قياسية تضم أكثر من 5500 عارض من 129 دولة، حيث يجتمع رواد الصناعة والمبتكرون والمستثمرون. وخلال الحدث، يقدّم خبراء راكز حلولاً مخصصة لأصحاب المشاريع في قطاع الأغذية والمشروبات الراغبين في دخول السوق الإماراتي أو توسيع أعمالهم فيه، بدءاً من تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وصولاً إلى توفير المرافق المتكاملة والدعم المستمر، مما يجعل راكز بيئة مثالية للمصنّعين والموزعين والمصدرين لتعزيز تواجدهم الإقليمي.

وفي هذا السياق، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يشهد قطاع الأغذية والمشروبات تحولات جوهرية مدفوعة بالابتكار والاستدامة وتغير متطلبات المستهلكين. يُعد معرض جلفود منصة رئيسية تتشكل فيها ملامح مستقبل القطاع، حيث نوفر بيئة ديناميكية تمكّن الشركات من اختبار الأفكار الجديدة، والابتكار، والتوسع بسلاسة. بفضل موقعنا الاستراتيجي، وبنيتنا التحتية المتقدمة، وبيئتنا الاستثمارية الجاذبة، نساعد المصنعين والموردين والتجار على اغتنام الفرص الناشئة والوصول إلى أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي."

يشهد قطاع الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً متسارعاً، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين. ووفقاً لتقرير صادر عن "موردور إنتليجنس"، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات الغذائية في الدولة إلى23.21 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مع توقعات بمواصلة نموه ليبلغ52.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي تراكمي 17.84% خلال الفترة بين عامي 2025 و2030. ويعزز هذا النمو السريع، إلى جانب تزايد الاستثمارات والأنشطة التجارية، مكانة دولة الإمارات كوجهة مثالية للشركات الطامحة إلى تحقيق نجاح طويل الأمد في قطاع الأغذية والمشروبات.

وبهذه المناسبة، تدعو راكز زوّار المعرض إلى زيارة منصتها في جناح 2 بالقرب من القاعة 7 في مركز دبي التجاري العالمي للاستفادة من عرضها الخاص على تأسيس الأعمال.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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