مشاريع رائدة تضع صحّة الأسرة أولاً

رؤية شاملة لصحّة وسلامة الأجيال المقبلة

شراكات محلية ودولية لتطوير حلول صحية مبتكرة لجميع أفراد الأسرة

الإمارات العربية المتحدة – دبي، تحت شعار "مستقبل الصحة الآن"، تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الذي تنطلق أعماله اليوم وتستمر حتى 30 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار دعمها للمؤتمر كشريك حصري للخدمات الصحية، حيث تستعرض 19 مشروعاً مبتكراً، منها 13 مشروعاً تنفرد المؤسسة بعرضها لأول مرة على منصتها إقليمياً وعالمياً، وتخصص المؤسسة ضمن مشاركتها محوراً تحت عنوان "صحة الأسرة ورعاية المجتمع"، وتقدّم ضمنه ثلاثة مشاريع مبتكرة، يُعرض اثنان منها لأول مرة على المستويين الإقليمي والعالمي، في تعاون وثيق مع أهم شركائها الدوليين.

وأكّد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الأسرة كانت ولا تزال جوهر المجتمع الإماراتي، ورعايتها تشكل أولوية قصوى في خطط الدولة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع النوعية تهدف إلى تمكين الأُسر من الوصول إلى رعاية صحية متقدمة تضمن لهم حياة أفضل، وأضاف: "تأتي مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي انعكاساً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع رفاه المجتمع في مقدمة أولوياتها، فالأسرة هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات، واستثمارنا في صحة الأسرة يعكس حرصنا على تعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية ودعم استقرارها النفسي والاجتماعي وتوفير حياة كريمة ومستدامة لجميع أفرادها".

"باقة خدمات صحة الأسرة" لخدمات تغطي كافة مراحل الحياة الأسرية

وأحد أبرز المشاريع التي يتم عرضها ضمن هذا المحور هو "باقة خدمات صحة الأسرة"، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث تقدم منصة أسرتي حزمة متكاملة من الخدمات التي تغطي جميع مراحل الحياة الأسرية، بدءاً من الزواج وصولاً إلى تعليم الطفل، وأطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن هذه المنصة "خدمة فحص ما قبل الزواج" التي تتيح فحص 570 جيناً بهدف اكتشاف الأمراض الوراثية المحتملة وتوعية الأزواج بخياراتهم الإنجابية، بما يعزز صحة الأجيال المقبلة ويحدّ من انتشار الأمراض الوراثية ويدعم بناء أسر سليمة ومعافاة.

العلاج الجيني أثناء الحمل.. تطور فريد لتصحيح الطفرات الجينية

وفي سابقة علمية متميزة، تستعرض المؤسسة مشروع "العلاج الجيني أثناء الحمل"، وهو مشروع بحثي يتم تنفيذه بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، ويركّز على تصحيح الطفرات الجينية بشكل دائم على مستوى الحمض النووي في الكبد أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة، ويستهدف المشروع معالجة بعض الأمراض الوراثية الخطيرة مثل "فينيل كيتونوريا" و"أنيميا الدم المنجلية" باستخدام جسيمات نانوية دهنية لتعديل الجينات في مناطق مختلفة من الجسم، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة حياة المرضى والحدّ من معاناتهم في المستقبل.

برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي

كما تعرض المؤسسة لأول مرة برنامجاً مبتكراً للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يتضمن إجراء فحوصات للمعلمات باستخدام جهاز "بيكسا" الذي يتميز بدقته العالية في اكتشاف الأورام بفضل تقنياته المتقدمة، ويُعتبر هذا الجهاز مكملاً للفحص التقليدي "الماموجرام"، حيث يساهم في تحسين فرص الكشف المبكر وزيادة معدلات النجاة.

وتعكس مشاركة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 رؤيتها الطموحة التي تضع الأسرة في قلب أولوياتها من خلال تقديم حلول صحية مبتكرة تعزز جودة حياة جميع أفرادها، كما تؤكّد على عمق الشراكات المؤسسية مع المؤسسات المحلية والدولية، والتي تهدف إلى تحقيق الريادة في تطوير حلول صحية مبتكرة تخدم المجتمع بكافة فئاته.

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