

"صُنع في الشارقة" تسلط الضوء على الشركات الناشئة بالإمارة بمشاركة 50 متحدثاً وشركة ناشئة تتلقى الدعم من (شراع)

"أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" تقدم ورش عمل لتطوير المهارات لمواكبة عالم الأعمال

منطقة "ڤولت" توفر صالة لكبار الشخصيات والقادة العالميين والمتحدثين الدوليين في بيئة ملائمة للتواصل وتعزيز الشراكات

الشارقة، أعلن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 عن تخصيص ثلاث مناطق جديدة في دورته الثامنة التي ستُقام يومي 1 و2 فبراير المقبل في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، حيث ستحتفي المنطقة الأولى، "صُنع في الشارقة"، بالمواهب المحلية وقصص النجاح الملهمة لرواد الأعمال. أما المنطقة الثانية، "أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، فستوفر ورش عمل مجانية ودروساً لتعزيز المهارات المهنية للمشاركين، فيما تم تخصيص منطقة "ڤولت" Vault كصالة حصرية لكبار الشخصيات والمتحدثين، لتوسيع نطاق التواصل والإبداع في المهرجان.

50 متحدثاً وشركة ناشئة

وتسلط منطقة "صُنع في الشارقة"، التي تأتي بدعم من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، و"بنك الشارقة"، و"مجلس سيدات أعمال الشارقة"، الضوء على الشركات الناشئة في الإمارة بمختلف قطاعاتها، حيث تستضيف أكثر من 50 متحدثاً وشركة ناشئة تلقوا الدعم من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

وتضم المنطقة "منصة المجتمع"، التي تستضيف نخبة من رواد الأعمال البارزين، مثل الشيف ميرة النقبي الحائزة على نجمة ميشلان، وحمد الشامسي، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "تايتان"، ومحمد الكعبي، صانع المحتوى المعروف بقناة "سكيلز" (UAE SKILLS) على يوتيوب، وغيرهم من الشخصيات.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة خمس ورش عمل تفاعلية حول موضوعات مستلهمة من تخصصات وتجارب أصحاب الشركات الناشئة المشاركة، كما تحتوي مجسمات إبداعية ملائمة للتصوير، ومعرضاً يوثق تاريخ إمارة الشارقة، إلى جانب أكشاك بيع بالتجزئة، مما يخلق بيئة تعزز التواصل بين الحضور وأهم الشركات ورواد الأعمال المشاركين.

بيئة تعليمية ومهنية متكاملة

وتسعى "أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" لتعزيز مهارات القيادة لجمهور المهرجان ونقل المعرفة اللازمة لمواكبة عالم الأعمال المتسارع، من خلال برامج نظرية وعمليّة تحقق رؤية مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وتشهد تنظيم سلسلة من ورش العمل والدروس الرئيسية المصممة لتطوير المهارات.

خدمات استثنائية لكبار الشخصيات

وتوفر منطقة "ڤولت" المدعومة من مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، صالة مجهزة بمختلف الخدمات التي تضمن بيئة مريحة وملائمة للتواصل، بما يعزز فرص بناء العلاقات والتعاون بين الشخصيات المؤثرة، ويمنح كبار الشخصيات والقادة العالميين والمتحدثين الدوليين تجربة استثنائية تتناسب مع مكانتهم في عالم الأعمال.

بيئة ملهمة للأفكار والمهارات

أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أهمية الشراكة مع "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025، مشيرة إلى التزام المجلس بتمكين رواد الأعمال، من خلال دعم "منطقة صُنع في الشارقة" في المهرجان.

وأوضحت أن الشراكة تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب المحلية المتميزة في المنطقة، والإنجازات التي حققها رواد الأعمال وصناع التغيير في إمارة الشارقة، واعتبرت أن الاحتفال بالنجاح المحلي، لا سيما نجاح رائدات وسيدات الأعمال، يجسد التزام المجلس في بناء منظومة أعمال شاملة ترتقي بالإبداع والابتكار، وتعزز التعاون بين الشركات الناشئة، ويحصل فيها كل رائد أعمال على فرصة التطور والنجاح والمساهمة في دفع عجلة النمو المستدام.

وقالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "حرصنا هذا العام على تصميم مناطق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال لتغطي مختلف المجالات، مثل الابتكار والاستدامة والإبداع، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للدول المشاركة والشركات الناشئة وورش العمل والمنتجات المحلية والمعارض الفنية والمأكولات وغيرها، مما يتيح للزوار والمشاركين فرصاً مميزة لبناء العلاقات والشراكات والتواصل وتبادل الأفكار في بيئة ملهمة ومتكاملة. كما أن التوسع في سعة المهرجان هذا العام بالتعاون مع شركاءنا الاستراتيجيين يعكس التزامنا بدعم نمو قطاع ريادة الأعمال في الشارقة، وتمكين الجيل القادم من القادة ورواد الأعمال من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتنمية أعمالهم وإيجاد حلول رائدة لمواجهة تحديات المستقبل. نؤمن بأن هذا المهرجان هو منصة متكاملة للابتكار والإبداع، مما يعزز من مكانة إمارة الشارقة كوجهة اقتصادية وريادية عالمية"

التزام برعاية المواهب

من جهته، صرّح سعادة علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، قائلاً: "يسعدنا أن نكون داعمين لهذه الدورة المتجددة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، بما يؤكد التزامنا في رعاية وتمكين المواهب، ودفع عجلة الابتكار، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام لقطاع الأعمال. ومن خلال رعايتنا لمنطقة Vault، نسعى إلى تعزيز التواصل بين رواد القطاع العالميين، وخلق مساحة استثنائية تتلاقى فيها العقول ذات الرؤى الملهمة، مما يساهم في رفع مستوى التميز في ريادة الأعمال إلى آفاق جديدة".

الابتكار محرك النمو الاقتصادي

بدوره، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "نواصل التزامنا في (بنك الشارقة) بدعم الابتكار وتعزيز روح الريادة في قيادة الشركات الناشئة، باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، حيث تعكس رعايتنا لمنطقة (صنع في الشارقة) رؤيتنا في دعم المبادرات التي تعزز الإبداع وتتيح فرص التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في عالم الأعمال. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بتكمن رواد الأعمال والمبتكرين للمساهمة في بناء مستقبل واعد للشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة".

ويُقام مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" يومي 1 و2 فبراير المقبل، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز مهاراتهم، بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل مع الخبراء والمبدعين. كما يقدِّم المهرجان منصة لاستعراض تجارب المواهب المحلية والعالمية، ويتيح للشركات الناشئة فرصة التعرف على أفكار قابلة للتطبيق في الواقع، موفراً بيئة مشجعة على الإبداع والابتكار.

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