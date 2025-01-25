مشروع "ديستركت 11" تصميم عصري يحاكي المستقبل بخدماته الذكية

375 فيلا وتاون هاوس ضمن مشروع "الطي هيلز"

شقق فخمة بإطلالات بانورامية على الخليج العربي

شهد معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2025"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري في مركز إكسبو الشارقة، إطلاق مجموعة واسعة من المشاريع العقارية النوعية التي تلبي تطلعات المستثمرين وترسي معايير جديدة في مختلف مجالات التطوير العقاري، في تجسيد لدور الحدث الذي أصبح منصةً استثنائيةً لتسليط الضوء على التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في الشارقة ودولة الإمارات.

مجمعات سكنية بتصاميم عصرية

حيث كشفت "مجموعة ألف" خلال مشاركتها كراعِ بلاتيني لـ "إيكرس 2025" عن مشروع جديد لها تحت اسم "الممشى همسة"، وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن المشروع الجديد يجسد التزام المجموعة بإنشاء مجمعات سكنية متميزة في الشارقة، حيث يلتقي التصميم العصري بالأجواء الطبيعية الهادئة لتوفير تجربة سكنية رفيعة المستوى، في ظل تطلع المجموعة إلى إثراء سوق العقارات المزدهر في الشارقة، والاستفادة من الزخم القوي والنجاح الكبير الذي حظيت به المجمعات السابقة لمجموعة ألف التي تعزز ملامح جديدة للحياة العصرية في الشارقة.

وأوضح عيسى عطايا أن "الممشى همسة" يتألف من ثلاثة مبانٍ تضم 420 وحدة سكنية على مساحة إجمالية قدرها 50,000 متر مربع، تشمل شققًا ووحدات سكنية صُممت بعناية لمواءمة الحياة العصرية مع أجواء هادئة تحيط بها مناظر طبيعية خلابة، وتوفر تصاميم داخلية مدروسة بعناية، إضافة إلى أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي ويوفر إطلالاتٍ مفتوحة وأحواض سباحة وحدائق ذات مناظر طبيعية، ويعتمد كذلك على توظيف عناصر مائية هادئة تزيد من طابع السكينة، فضلاً عن قرب المشروع من مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية والطرق السريعة الرئيسية ما يتيح سهولة التنقل والحياة المريحة.

فرصة للمطورين العقاريين

واختارت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، الراعي الذهبي للمعرض أن تعلن للمهتمين بالاستثمار العقاري عن بيع المرحلة الأولى من مشروع "الطي هيلز"، والتي تضم 375 فيلا وتاون هاوس، من كامل المشروع الذي ضم 1100 فيلا ، وأشار خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن حجم الإقبال الكبير الذي شهده المشروع يعكس أهمية منصة معرض الشارقة العقاري الذي يوفر فرصة للمطورين العقاريين للتواصل المباشر مع المشترين ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الشارقة، وإبراز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمستثمرين بفضل بيئتها ومزاياها الجاذبة للاستثمار.

تحفيز الاستثمار

ومن ضمن المشاريع التي تم إطلاقها في المعرض ما أعلنت عنها مجموعة الثريا العقارية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في الإمارات، والتي أطلقت مشروعين سكنيين فاخرين يشكِّلان نقلةً نوعيةً في تصميم أبراج الواجهة البحرية في إمارة الشارقة، تحت اسم "S1" و "الماظة"، ليكونا معلمَين مميزَين في منطقتي شاطئ الممزر وشاطئ الخان، وذلك في إطار التزام المجموعة بتقديم أفخم المشاريع السكنية في المنطقة، إلى جانب مشاريعها العقارية الأخرى في الشارقة.

وأكدت الشركة خلال إطلاقها للمشروعين حرصها على تحفيز الاستثمار العقاري، من خلال تقديمها عرضًا استثنائيًا بالتزامن مع مشاركتها في "إيكرس 2025" يتمثل في تخفيض 50% على رسوم التسجيل العقاري للمعاملات التي تتم خلال فترة المعرض، مع إتاحة المجموعة فرص تملك متميزة لجميع الجنسيات، ضمن التزام المجموعة بتقديم مشاريع سكنية فاخرة تتمتع بأعلى معايير الجودة وتلبي احتياجات العملاء والمستثمرين.

مشاريع بخدمات ذكية

وقال مروان الزعيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المروان: نهدف من خلال مشاركتنا في معرض إيكرس، استعراض مشروع ""ديستركت 11" الرائد والفريد من نوعه في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، وذلك كخطة استباقية قبل طرحه رسمياً في الأسواق، الذي تم تصميمه بطابع عصري يحاكي المستقبل بخدماته الذكية ليشكل مركز أعمال حيوي، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات التصميم العالمية، مما يجعله فرصة استثنائية للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء، ويضم المشروع محال تجارية في الطوابق الأرضية، ومراكز إدارة أعمال وغرف اجتماعات ومكاتب في الطوابق العلوية من المشروع، إلى جانب مطاعم ومقاهي لخدمة الموظفين والعملاء، لافتاً إلى أن المشروع يشمل مواقف سيارات بمساحة عملاقة تقدر بمليون قدم مربع لمواكبة احتياجات رواد "ديستريكت 11", وتشمل مواقف مجهزة شواحن للسيارات الكهربائية، مؤكداً على المكانة المرموقة التي حجزتها إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين، بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة للاستثمار، والداعمة للأعمال، لافتاً بأن سوق العقار في الدولة واحدًا من أكثر القطاعات جذبًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

تركيز على الاستدامة

ونجح "إيكرس 2025" في استقطاب أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، ومنها شركة أجمل مكان للتطوير العقاري التي أعلنت خلال مشاركتها في المعرض عن إطلاق مشروعين رئيسيين، "ذا فيو آيلاند" و"بلو بيتش ريزيدنس"، ضمن مساهمتها الهادفة إلى دعم استراتيجية الشارقة لتعزيز العروض العقارية، وزيادة عدد مشاريع الاستثمار العقاري المستدام.

وأوضح سلطان الشكره الرئيس التنفيذي للشركة أن المشروعين يوفران تجربة فاخرة وبأسعار تنافسية، حيث يضم المشروع الأول 266 وحدة سكنية، بما في ذلك الفلل والمنازل المُصممة لتوفير أنماط معيشية عصرية تركز على الاستدامة وتشمل المزايا الرئيسية لهذا المشروع وجود الحدائق الخضراء، والمناطق المخصصة للعب الأطفال، ومضمار للجري، إلى جانب مسارات للمشاة وشواطئ خاصة وخدمات أخرى تجعل من المشروع جاذباً للمهتمين بجودة الحياة والسكن في عقارات فاخرة.

أما المشروع الثاني فيتكون من 222 شقة، بما في ذلك شقق البنتهاوس الفخمة ذات الإطلالات البانورامية على الخليج العربي، ويجمع بين المعيشة الفاخرة والطبيعة، حيث يُوفر للسكان ممشى على شاطئ البحر ومناطق ذات مناظر طبيعية ومرافق ترفيهية، إضافة إلى الحياة الساحلية الهادئة ووسائل الراحة الحديثة.

فرصة لاكتشاف مستقبل العقارات

ويقدم معرض "إيكرس" 2025 فرصةً مثاليةً للمستثمرين للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في الشارقة واكتشاف الفرص الاستثمارية المُتميزة التي تُقدمها الإمارة والتعرف على مستقبل العقارات في الشارقة ودولة الإمارات عامةً، ويستمر المعرض حتى 25 يناير في مركز إكسبو الشارقة، ويستقبل زواره من الساعة 10 صباحاً ولغاية 8 مساءً أيام الأربعاء والخميس والسبت، ومن الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساء يوم الجمعة.

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