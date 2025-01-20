مشاركة رواد من جهات حكومية ودبلوماسيين وشركات دولية.

مجموعة سترايت تمتلك خبرات تفوق ثلاثة عقود كرائدة في الأنظمة الدفاعية المتطورة داخل الإمارات وخارجها.

الدورة الحالية من معرضي آيدكس ونافدكس 2025 الأضخم حتى الآن.

أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك أن مجموعة سترايت، رائدة الأنظمة الدفاعية المتطورة في دولة الإمارات، ستكون الراعي الماسي لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) 2025 والذي تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.

وتقام فعاليات آيدكس ونافدكس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ما بين يومي 17 و21 فبراير 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وأكّد سعيد المنصوري مستشار المعارض الدفاعية والعسكرية لمجموعة أدنيك: " أهمية الشراكة مع مجموعة سترايت كراعي ماسي لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 حيث ستكون الدورة الحالية الأكبر في تاريخ المعرضين، إذ سيوفران منصة لا تضاهى لإبراز التقنيات الرائدة، واستكشاف شراكات تجارية جديدة، والتفاعل عبر نقاشات ملهمة تعزز مستقبل قطاع الدفاع والأمن.

وقال المنصوري أن شراكة مجموعة أدنيك مع مجموعة سترايت، تعد نموذجاً رائدا للابتكار الإماراتي على مستوى العالم، وتأتي تلك الشراكة ضمن إطار الالتزام برؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأمن الوطني ودعم التنمية المستدامة."

وقال جورمان جوتوروف، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستريت: "تفخر مجموعة ستريت بأن تكون الراعي الماسي لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025، وهما حدثان يجسدان التميز العالمي في قطاعي الدفاع والأمن. على مدى العقود الثلاثة الماضية، ظللنا ملتزمين بالابتكار وتطوير التقنيات وتقديم منتجات عالية الجودة تلبي التحديات المتغيرة للحماية الحديثة.

وأعرب عن سعادته بأن يكون المقر الرئيسي للشركة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون مع مجموعة أدنيك يتماشى تماماً مع هدفنا في بناء علاقات تعاون وشراكة طويلة الأمد، حيث تتمثل مهمتنا في المشاركة في المعارض البارزة من أجل تقديم حلول متطورة، وتبادل المعرفة على المستوى العالمي، ونتطلع إلى استعراض أحدث ابتكاراتنا وإقامة شراكات مثمرة خلال هذه الفعاليات العالمية الرائدة."

ويشكّل معرضي أيدكس ونافدكس منصات دولية متميزة تستقطب كبار صُنّاع القرار الحكوميين والدبلوماسيين ونخبة من الشركات العالمية، إلى جانب المبتكرين والشركات الناشئة، بهدف تعزيز التعاون وإبرام شراكات جديدة واستكشاف أحدث الابتكارات.

وسيشهد المعرضان عودة فعاليات رئيسية تشمل "آيدكس نكست_جين"، المنصة المخصصة للشركات الناشئة العالمية، و"آيدكس ثينك_تانك"، التي تضم نخبة من خبراء الدفاع والأمن العالميين لمناقشة أبرز التحديات والابتكارات، وذلك ضمن إطار التركيز الأساسي على الابتكار وريادة الفكر.

كما تتضمن الفعاليات عودة "حوارات آيدكس" و"حوارات نافدكس"، التي تجمع صُنّاع السياسات ورواد الفكر والمؤثرين وخبراء استشراف المستقبل بهدف مناقشة أحدث التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع.

وتأسست مجموعة سترايت منذ أكثر من 32 عاماً، وتُعدّ إحدى أبرز الشركات الرائدة ضمن مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة. ونجحت المجموعة في ترسيخ مكانتها عالمياً عبر الابتكار ضمن مجالات الدفاع البرية والبحرية والجوية، وذلك بفضل قوة عاملة عالية المهارة تضم ما يفوق 1,200 متخصص حول العالم. وتتميز سترايت بتطوير مجموعة واسعة من المنتجات المتقدمة، تشمل ناقلات الجنود المدرعة، والمركبات المدرعة، والطائرات الصغيرة، والمركبات المدرعة متعددة الاستخدامات.

كما تقدم المجموعة حلولاً بحرية مبتكرة تضم القوارب المحصنة والتقنيات البحرية المتكاملة. وتكمّل المجموعة تلك المنصات بأنظمة متطورة تتضمن الطائرات والمركبات البرية غير المأهولة، والروبوتات، المصممة وفق أعلى المعايير الدولية.

ويُشار إلى أن الدورة السادسة عشرة من آيدكس والدورة السابعة من نافدكس لعام 2023 حققتا نجاحاً واسعاً، واستقطبت 132,507 مشاركاً إلى مركز أدنيك أبوظبي، حيث ضم المعرضان 41 جناحاً دولياً، وشارك فيهما 1,353 جهة عارضة من 65 دولة. وضمت أبرز الفعاليات في الدورة الماضية "آيدكس نكست_جين"، التي أتاحت منصة لما يفوق 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، و"آيدكس ثينك_تانك" التي نظمت سلسلة من الجلسات بإشراف شركاء خاصين، وأثمرت عن إصدار تقارير استراتيجية مؤثرة.

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