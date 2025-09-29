أبوظبي- أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن اختياره شريكاً مصرفياً رئيسياً ورسمياً للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وتستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025.

ويُعدّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة من أكبر المنصات الدولية المعنية بالعمل البيئي، حيث يجمع الخبراء والعلماء وصنّاع القرار من الحكومات والمجتمع المدني وكبار قادة الأعمال لدفع جهود الحفاظ على الطبيعة وتشكيل مستقبل أكثر استدامة.

وتؤكد هذه الشراكة مكانة بنك أبوظبي الأول وريادته العالمية في مجالي الاستدامة والتمويل المستدام، كما تعكس التزامه الاستراتيجي بدعم مسيرة الحياد المناخي وتعزيز الأثر الإيجابي على البيئة من خلال التمويل وبناء الشراكات والمبادرات المجتمعية الهادفة. وخلال المؤتمر، يستضيف البنك جناحاً خاصاً يعرض فيه استراتيجيته للاستدامة والحفاظ على الطبيعة، ويوفر منصة للحوار مع الشركاء من مختلف القطاعات الرئيسية. كما يستضيف الجناح جلسات حوارية يشارك فيها خبراء ومتخصصون، وفعاليات لتبادل المعرفة مع التركيز على دور التكنولوجيا في دعم أجندة المناخ والحفاظ على الطبيعة، إلى جانب عرض ابتكارات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتسليط الضوء على دور الشباب في حماية البيئة.

ويشارك في المؤتمر عدد من القادة والشخصيات العالمية البارزة في مجالي الاستدامة وصون الطبيعة، ومن بينهم سعادة رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والدكتورة جين غودال، العالمة المتخصصة في الرئيسيات وسفيرة الأمم المتحدة للسلام، وروب والتون، مؤسس مؤسسة "روب والتون"، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والجهات الحكومية والعلمية والقطاع المالي والمجتمع المدني.

وينعقد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة لعام 2025 تحت شعار "تمكين الجهود التحويلية للحفاظ على البيئة"، حيث يسلط الضوء على التحديات البيئية الملحّة والحلول العملية لمواجهتها. وتشمل أجندة المؤتمر قضايا مهمة مثل التنوع البيولوجي والحلول المستندة إلى الطبيعة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية في إدارة الموارد الطبيعية، والعدالة البيئية، إضافة إلى تمويل جهود الحفاظ على الطبيعة. ويستعرض بنك أبوظبي الأول خلال المؤتمر جهوده في تمويل الحلول التي تدعم الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي والتطلعات المناخية الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.

وفي هذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يؤكد دورنا كشريك مصرفي رئيسي ورسمي للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 المسؤولية المحورية التي يضطلع بها القطاع المالي في تحقيق نتائج ملموسة وفاعلة لقضايا المناخ عبر حلول ترتكز إلى الطبيعة. وفي بنك أبوظبي الأول، نضع الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالنا، ونعمل على توجيه رأس المال نحو حلول تدعم الطموحات المناخية الوطنية، وتسهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنوّع البيولوجي. ومع تزايد الترابط بين النظم البيئية والاقتصادية، تزداد الحاجة إلى الدور القيادي للقطاع المالي في تشكيل مستقبل أكثر مرونة وعدالة واستدامة."

وفي تعليقها على أهمية هذه الشراكة، قالت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "يشكّل انعقاد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي محطة مفصلية للمجتمع الدولي المعني بالبيئة. ومن خلال شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول كشريك رئيسي ورسمي للمؤتمر، نسلّط الضوء على ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في الربط بين القطاع المالي والاستدامة، ونؤكد دور الابتكار الإقليمي في إحداث أثر عالمي ملموس. كما تعكس هذه الشراكة القيم التي يقوم عليها المؤتمر، حيث يجمع تحت مظلته الحكومات والعلماء والخبراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز جهود الحفاظ على الطبيعة نحو تحوّل فاعل ومستدام."

يُذكر أن بنك أبوظبي الأول قد رسّخ موقعه الريادي خلال السنوات الماضية في مجال التمويل المستدام في المنطقة، من خلال تطوير حلول مبتكرة لتمويل التحوّل الأخضر والتمويل المرتبط بالاستدامة. وكان البنك أول مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء في عام 2017، كما أصبح مؤخراً أول مؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي تصدر سندات زرقاء، في خطوةٍ تعكس التزامه بحماية النظم البيئية البحرية وتمويل المبادرات المناخية المرتبطة بالمحيطات. كما كان بنك أبوظبي الأول أول مصرف في المنطقة ينشر تقريره الخاص وفق إطار عمل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD) مطلع هذا العام.

ويُنظَّم المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وتستضيفه هذا العام دولة الإمارات العربية المتحدة ممثَّلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة– أبوظبي. ويُشكل المؤتمر، الذي ينعقد كل أربع سنوات، الفعالية العالمية الأبرز لصياغة السياسات البيئية ودفع العمل المناخي وتعزيز جهود الحفاظ على الطبيعة.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتخذ بنك أبوظبي الأول من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.34 تريليون درهم (ما يعادل 366 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية يونيو 2025، ما جعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات معتمداً على خبراته المالية العميقة لتلبية تطلعات عملائه من الأفراد والشركات، عبر ثلاث قطاعات أعمال رئيسية، تضم قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين.

يحظى بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من "ساستيناليتكس" (Sustainalytics).

نبذة عن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

يُعقد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة كل أربع سنوات، ويُعد من أكبر الفعاليات التي تجمع الخبراء والقادة وصنّاع القرار في مجال الحفاظ على الطبيعة من الحكومات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية على مستوى العالم. ويمثل المؤتمر منصة شاملة تتيح للمجتمع الدولي المعني بالحفاظ على الطبيعة التعبير عن رؤاه، واتخاذ قرارات بشأن أحدث القضايا العلمية والسياسات والممارسات، بما يساهم في تشكيل أجندة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة لعقود مقبلة. كما يُعد المؤتمر من أبرز المنصات العالمية التي تجمع العلماء وخبراء السياسات البيئية وقادة الأعمال والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف، ومشاركة أحدث الأبحاث والابتكارات في مجال الحفاظ على الطبيعة.

www.iucncongress2025.org

نبذة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)

الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة هو هيئة عالمية مرموقة تضم في عضويتها جهات حكومية ومنظمات من المجتمع المدني، ويستند الاتحاد في عمله إلى خبرات وموارد أكثر من 1,400 منظمة عضو، إلى جانب مساهمات ما يزيد على 17,000 خبير في مجالات حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة، ويُعتبر الهيئة العالمية العليا والمرجعية الأبرز في تقييم الوضع البيئي ووضع التدابير اللازمة لصون الأرض وحماية البيئة الطبيعية.

