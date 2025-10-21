مناطق تجريبية جديدة تشمل الصالة الدولية، ومركز تطوير المواهب، وسعودي جيمر أرينا

في أكثر من 35 فئة، 274 مرشحاً يتنافسون على جوائز أثر

الرياض - المملكة العربية السعودية: يعود المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمع من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، من جديد إلى العاصمة الرياض في نسخته الثالثة والتي تعد الأكبر والأبرز حتى الآن، وذلك على مدار يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في مؤسسة بينالي الدرعية بحـي جاكس.

المهرجان المرتقب سيشهد مشاركة أكثر من 200 متحدثًا محلياً وإقليمياً وعالمياً، بينهم ما يزيد على 60 متحدثاً من المملكة العربية السعودية، إلى جانب أكثر من 80 عارضاً وراعياً، ليسهموا جميعاً في تقديم ما يتجاوز 100 ساعة من المحتوى عبر تسعة صيغ متنوعة منها: الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية والجلسات التفاعلية والدورات التدريبية المتخصصة ولقاءات التواصل، وغيرها.

وتشمل المناطق التجريبية الجديدة كل من الصالة الدولية، ومركز تطوير المواهب، ومركز التواصل، ومسرح الترفيهي الخارجي، ومسرح التفاعل الإبداعي، وسعودي جيمر أرينا. وتضفي هذه التجارب على المهرجان طابعاً حيوياً تتجاوز جلساته الرئيسة، لتوفّر مزيداً من فرص التعلّم والاكتشاف وبناء العلاقات.

وسيختتم الحدث المرتقب بجوائز "أثر"، في أمسية لإبراز التميّز والتأثير في المملكة. وقد وصل عدد المرشّحين النهائيين إلى رقمٍ قياسي بلغ 274 مرشحاً في أكثر من 35 فئة، تقديراً لأبرز الحملات والأفراد والعلامات التجارية والوكالات الأكثر تأثيراً.

الجدير بالذكر أن مهرجان أثر 2025 تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وتراكس.

عن "أثر" – المهرجان السعودي للإبداع:

"أثر" – المهرجان السعودي للإبداع، هو أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، وتنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية ​​وتراكس. يمهد المهرجان الطريق أمام القادة وصناع القرار والمواهب الناشئة للتواصل وتبادل الأفكار ودفع المساعي الإبداعية في مختلف القطاعات الناشئة بالمملكة تفعيلاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في هذا المجال.

