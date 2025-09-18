• ممثلون عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، اللذان يشكلان قطاع التعليم التابع مجموعة تيكوم، يحضرون فعاليات المؤتمر الذي ينعقد في السويد هذا العام

• جناح "الدراسة في دبي" يُسلط الضوء على دور أجندة دبي الاقتصادية (D33) و"استراتيجية التعليم 2033" في الحوار العالمي حول المعرفة والابتكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة، شاركت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالتعاون مع مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، في "مؤتمر ومعرض الجمعية الأوروبية للتعليم الدولي" (EAIE) الذي انعقد مؤخراً في السويد. وجاءت المشاركة تحت مظلة جناح "الدراسة في دبي"، بهدف استعراض فرص التعليم العالي المتنوعة التي توفرها الإمارة للطلبة من مختلف أنحاء العالم.

يُعد "مؤتمر ومعرض مؤتمر ومعرض الجمعية الأوروبية للتعليم الدولي" الملتقى الدولي الرائد على مستوى أوروبا في مجال التعليم، حيث يجمع نخبة خبراء التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم بهدف تبادل المعرفة، وبحث فرص التعاون والشراكة. وإلى جانب هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، شارك كل من مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية – اللذان يشكلان معاً قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم – في مؤتمر ومعرض الجمعية الأوروبية للتعليم الدولي 2025، الذي استضافته مدينة غوتنبرغ السويدية في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر، مما يعزز التزامهما المشترك بدعم جودة التعليم العالي وترسيخ مكانة دبي كمركز أكاديمي عالمي.

وقال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "أصبحت دبي واحدةً من أبرز الوجهات الجاذبة للتعليم العالي الدولي، إذ تضم الإمارة أكبر عدد من فروع الجامعات الدولية مقارنةً بأي مدينة أخرى في العالم. ومع وجود 40 جامعة من 15 دولة حول العالم تقدم مجموعة واسعة من التخصصات الدراسية المتنوعة، يستفيد الطلبة في دبي من التنوع والجودة والمرونة التي تتسم بها منظومتها التعليمية، وسمعتها كواحدة من أفضل مدن العالم أماناً، مع سهولة الحصول على تأشيرات الدراسة للطلبة الدوليين، وأسلوب الحياة الشامل، ما يجعل من دبي خياراً مفضلاً للمتعلمين الطموحين والمؤسسات التعليمية الرائدة. نحن ملتزمون بتعزيز دور دبي كمركز عالمي للمعرفة والابتكار والفرص، تماشياً مع أهداف خطة دبي 2033 وأجندتيها الاجتماعية والاقتصادية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033".

ومن جانبه، أكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، أنّ دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز جاذب لأفضل مؤسسات التعليم، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشهد الكفاءات والمواهب في الإمارة. وقال: "تواصل وجهاتنا التعليمية الرائدة أداء دورها المحوري في توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين نخبة الأكاديميين الدوليين والطلبة من شتى أنحاء العالم، وهو ما يتجلى في النمو السنوي الملحوظ الذي حققه مجتمع الطلاب الأوروبي لدينا بنسبة أكثر من 30% خلال العام الدراسي 2024-2025".

وأضاف: "تُسهم هذه المنظومة التعليمية في إعداد جيل المستقبل وتزويده بالمهارات ووجهات النظر اللازمة لتحقيق التميز في بيئة عالمية سريعة التغير، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وإستراتيجية التعليم 2033".

ويحتضن مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية نخبة من الجامعات المعروفة عالمياً، كما يوفران مجتمعات حيوية تُعزّز ثقافة التعاون من خلال الفعاليات وورش العمل والأنشطة المتنوعة. وفي إطار مشاركتهم في "مؤتمر ومعرض الجمعية الأوروبية للتعليم الدولي" في غوتنبرغ، استعرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية دور منظومة التعليم في دبي بتعزيز تنوع المهارات، وتوسيع الخيارات المهنية، ودعم التوجه نحو التعليم العالمي، وذلك من خلال إستراتيجية التعليم 2033.

ويضم قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم أبرز المؤسسات الأكاديمية الأوروبية المرموقة، من بينها كلية أليانس مانشستر للأعمال، المصنّفة في المرتبة 46 ضمن تصنيف فاينانشال تايمز العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال لعام 2025؛ وجامعة برمنغهام، التي جاءت في المرتبة 76 في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات؛ إلى جانب كلية ستراثكلايد للأعمال، المصنّفة في المرتبة 93 بحسب تصنيف فاينانشال تايمز الأخير؛ وكلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال، التي حققت المرتبة 85 في تصنيف فايننشال تايمز لبرامج ماجستير إدارة الأعمال لعام 2025.

تُعدّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية، وهي وجهة التميّز الأكاديمي الرائدة في المنطقة، ومجمّع دبي للمعرفة الرائد في مجال التعلّم المستمر من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية.