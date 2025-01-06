ينطلق الأسبوع من 10 وحتى 13 يناير بتنظيم "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة".

وحتى يناير بتنظيم "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة". يشارك في الأسبوع 22 من أساطير كرة القدم الدوليين من بينهم الأسطورة ريفالدو، وفرانشيسكو توتي، وفابيو كانافارو، ومايكل أوين، وغيرهم .

الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، ورئيس المجلس التنفيذي، تستعد إمارة الشارقة لـ"أسبوع نجوم الكرة في الشارقة " الذي تنظمه "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" بهدف تعزيز المشهد السياحي الرياضي في الإمارة والتعريف بوجهاتها ومعالمها، ويتكون الأسبوع من فعاليات رياضية مميزة، حيث سيضم مباراة كرة قدم بين أساطير اللعبة الدوليين المعتزلين تحت عنوان "ليلة نجوم الكرة"، وبطولة "الشارقة الدولية للفوت جولف" و"دوري النجوم للبادل"، ولأول مرة سيضم الأسبوع بطولة ألعاب إلكترونية “E-Sports” للجمهور بمشاركة خاصة من أساطير الكرة وذلك من 10 وحتى 13 يناير المقبل 2025.

ويهدف هذا الحدث الرياضي العالمي المنظم من قبل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة إلى تنويع فعاليات إمارة الشارقة ومشهدها التنموي بشكل عام والسياحي والرياضي بشكل خاص، حيث يشمل جولات سياحية ومباريات ودية ومنافسات على البطولات على أرض إمارة الشارقة لتعريف نجوم العالم بما تحظى به الإمارة من خيارات سياحية وترفيهية واسعة.

أبرز أبطال العالم في ملاعب نادي الشارقة للجولف والرماية لمنافسات للفوت جولف

وينافس اكثر من 145 لاعب من أكثر من 27 دولة حول العالم بعضهم البعض بفعاليات في "بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف" ابتداء من تاريخ 11 حتى 12 يناير، وحيث أن اليوم الأخير سيشهد مشاركة أساطير كرة القدم مع أبطال الفوت جولف في نادي الشارقة للجولف والرماية، التي يشارك بها أبرز الأبطال واللاعبين العالميين للفوت جولف، يتنافسون على اللقب والجوائز التي يصل مجموعها إلى 30 ألف دولار أمريكي، وتعد هذه البطولة هي الأهم والأبرز من نوعها على مستوى العالم من حيث مستوى الأبطال واللاعبين المشاركين واهتمام الجمهور، حيث تستقطب شريحة واسعة من المهتمين بالألعاب والمنافسات الرياضية، وتشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة 8 لاعبين من دولة الإمارات.

ليلة النجوم

ويشهد ملعب الجادة الرياضي، والذي تم بناء استاد مصغر بداخله ليسع حتى 2000 متفرج، فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" في 11 يناير 2025، والتي ستكون تحت عنوان "ليلة نجوم الكرة" وتشمل مباراة ودية في كرة القدم يشارك فيها 22 لاعباً من أبرز نجوم و أساطير اللعبة الدوليين، ومن بينهم فرانشيسكو توتي، وفابيو كانافارو، وريفالدو، ومايكل أوين، وبابو جوميز، وديفيد تريزيجيه، وعصام الحضري، بجانب مشاركة أسطورة من أساطير كرة القدم الإيطالية والذي سيتم الإعلان عن أسمه خلال أيام.

"جولة الأساطير للبادل" في "ملاعب البادل في الجادة"

وفي اليوم الثالث 12 يناير 2025 من "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة "جولة النجوم للبادل"، حيث يتنافس 16 لاعباً من أبرز نجوم و أساطير كرة القدم الدوليين على البطولة بـ"ملاعب البادل في الجادة" بإمارة الشارقة، وسيشهد اليوم أيضاً منافسة خاصة بين أساطير كرة القدم ونجوم البادل المحليين والإقليميين.

التكامل بين الرياضة والسياحة

وفيما يتعلق بإطلاق "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة"، أكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، جاهزية الإمارة الكاملة لاستضافة هذا الحدث الدولي البارز الذي يجمع نخبة من أساطير كرة القدم العالمية. وأشار إلى أهمية التكامل بين الرياضة والسياحة في تعزيز التنمية في الدول المستضيفة لمثل هذه الفعاليات الدولية، مسلطاً الضوء على دورها في إبراز المقومات السياحية وعوامل الجذب التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقال المدفع: "يُعد تنظيم "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" هو تجسيد لرؤية إمارة الشارقة في الجمع بين الرياضة والسياحة والثقافة، حيث تتميز الشارقة بثراء تنوعها الطبيعي والتراثي، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة لاستضافة أهم الفعاليات الكبرى، ويعكس هذا الحدث التزامنا بتقديم تجربة مميزة للزوار والمقيمين بداخل الإمارات العربية المتحدة".

وكانت الشارقة قد استضافت بطولة الفوت جولف للعام الثاني على التوالي على مستوى المنطقة في عام 2024، وجمعت لاعبين دوليين تنافسوا على جوائز قيمتها 30 ألف دولار أمريكي، واستضافت هيئة الإنماء التجاري والسياحية بالشارقة على هامش البطولة 23 لاعباً دولياً من الأساطير البارزين في كرة القدم تنافسوا في بطولة الشارقة للبادل، و"ليلة النجوم".

-انتهى-

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