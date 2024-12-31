"منطقة التأثير" تستضيف أكثر من 25 جلسة نقاشية وخطاباً ملهماً وأكثر من 50 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم

عمر سيف غباش وإيمي كادي وسانيا ميرزا ومصطفى سلامة يشاركون رحلتهم في صناعة التغيير

الشارقة، يستضيف "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" في دورته الثامنة، التي تقام يومي 1 و2 فبراير 2025 نخبة من قادة قطاع الأعمال والمبتكرين، من أبرزهم مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية سعادة عمر سيف غباش، وعالمة النفس الاجتماعي إيمي كادي، وأسطورة رياضة التنس سانيا ميرزا، ومتسلق الجبال والناشط الإنساني العالمي مصطفى سلامة، حيث تقدم هذه الدورة رؤى استثنائية ونقاشات مؤثرة وملهمة تدعم رؤى المجتمع الريادي العالمي.

وأعلن المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، عن ترسيخ شراكته مع شركة "أرادَ" للتطوير العقاري، التي ستقدم الرعاية إلى "منطقة التأثير" للعام الثالث على التوالي، حيث تشكل "منطقة التأثير" منصة لحفل انطلاق المهرجان، وتسلط الضوء على أكثر الشخصيات تأثيراً في عصرنا، كما تحتضن 25 جلسة نقاشية وخطاباً ملهماً، وأكثر من 50 متحدثاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

نخبة من صناع التغيير العالميين على "منصة التأثير"

ويسلط المهرجان الضوء على الدبلوماسية الثقافية من خلال استضافة سعادة عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، وهو كاتب متميز ودبلوماسي مخضرم يشغل حالياً منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الفاتيكان، ومستشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث يسهم منهجه المبتكر في الدبلوماسية والتفاعل الثقافي في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل العمل وبناء المجتمع.

ويستعرض المهرجان تقنيات وأساليب تجاوز التحديات والضغوطات وتحقيق النجاح، حيث يستضيف عالمة النفس الاجتماعي الدكتورة إيمي كادي، التي أجرت بحوثاً متخصصة في مجال ديناميات الحضور والقوة على إعادة تشكيل طريقة تفكير الناس في مبادئ الثقة والتواصل، كما ينظم المهرجان لقاءً مع أسطورة رياضة التنس، سانيا ميرزا، التي ألهمت رحلتها كبطلة ومناصرة لتمكين المرأة الملايين حول العالم، وفي خطاب ملهم يشارك مصطفى سلامة، متسلق الجبال والناشط الإنساني، قصته الاستثنائية في تسلق قمم العالم السبع وناصرة القضايا الاجتماعية، ويستعرض قوة الطموح ودوره في تحقيق الأهداف.

المدير التنفيذي لشراع ترحب بالشراكة المؤثرة مع "أرادَ"

وقالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "كان مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ولا يزال مساحة تتقد فيها الأفكار ويُصنع فيها المستقبل، ويعزز تعاوننا مع شركة أرادَ للتطوير العقاري هذه الرؤية من خلال خلق المزيد من فرص الحوار والعمل، إذ نسعى إلى توفير منصة لأصحاب الرؤى والأفكار الرائدة والاستثنائية ونفتح المجال لتلهمنا جهودهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، حيث نتطلع في الدورة المقبلة من المهرجان إلى توسيع أفق النقاش والحوار بهدف صناعة التغيير ليس في إمارة الشارقة فقط، بل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

باعتبارها شريكاً رئيسياً، فإنّ الدعم الذي تقدّمه أرادَ يعزز من دور مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بوصفه منصةً فعّالةً للتواصل الهادف والحوار البنّاء.

وفي تعليقه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "تتماشى شراكتنا طويلة الأمد مع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال مع مهمّة أرادَ المتمثلة في تشييد المساحات التي تمكّن الناس من عيش حياةٍ إيجابيةٍ ذات مغزى". وأضاف: "يمثّل المهرجان أكبر تجمّع لروّاد الأعمال في دولة الإمارات ويتمتع بسجّلٍ قوي في مجال إحداث التغيير وتمكين الإبداع والابتكار، ونحن متحمّسون للمشاركة فيه مرّة أخرى هذا العام".

ويقدم "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025 تجربة استثنائية لا تُنسى، انطلاقاً من الرؤى المبتكرة وصولاً إلى فرص التواصل، ويشكل المهرجان دعوة للعمل لجميع صناع التغيير وأصحاب الرؤى الإبداعية، وجميع الراغبين بترك بصمتهم في العالم.

وحرص "شراع" على توفير عدة فئات مختلفة من التذاكر بما يسمح للزوار المشاركة في أكبر احتفال بريادة الأعمال على صعيد المنطقة وتلبية توقعاتهم وتطلعاتهم، ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: https://sharjahef.com/festival-pass.

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