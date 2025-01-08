دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستعود مجموعة هوارد دي والدن المالكة لعيادات منطقة هارلي ستريت الطبية للمشاركة مجدداً في معرض ومؤتمر الصحة العربي للعام الثامن على التوالي، برفقة 15 عيادة ومجموعة مستشفيات عالمية المستوى.

ستسلط منطقة هارلي ستريت الطبية الضوء على التميز في الرعاية الصحية في لندن، وتستعرض جودة وتنوع الخدمات المتاحة للمرضى من الشرق الأوسط وخارجه مع التركيز المتجدد على الابتكار الصحي والتكيف مع احتياجات المرضى المتطورة.

يتضمن وفد هذا العام كلاً من:

• عيادة فورتيوس

• الرعاية المتخصصة في جاي وسانت توماس

• إتش سي إيه هيلث كير المملكة المتحدة

• جون بيل وكرودين؛ خدمات البيع بالجملة للأدوية

• ماريس ميديكال

• فارماسيرج

• مجموعة مستشفيات فينيكس

• بريوري

• شبكة معلومات الرعاية الصحية الخاصة (PHIN)

• ري: كوجنيشن هيلث

• عيادة لندن

• عيادة ريتينا لندن

• مجموعة أفضل الأطباء

• شركاء ويلبيك هيلث

تقع منطقة عيادات هارلي ستريت الطبية في وسط لندن ويضم أكثر من 5000 متخصص طبي وأكثر من 300 مقدم رعاية صحية و40% من سوق الرعاية الصحية المستقلة في لندن، حيث تضم المنطقة مجتمعًا من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يوفرون الوصول إلى بعض من أفضل العلاجات والخدمات الطبية في العالم ويحتلون موقع الصدارة في تطوير الممارسات الطبية العالمية في لندن.

تقع المنطقة المجاورة لقرية ماريلبون وتتميز باقتصاد المعرفة المزدهر، وتمثل قمة الابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية، وتجمع بين الإرث التاريخي والنظرة المستقبلية.

وبهذه المناسبة قال جوليان بيست، المدير التنفيذي للممتلكات في شركة هوارد دي والدن: "تمثل المملكة المتحدة وجهة رئيسية للمرضى من منطقة الشرق الأوسط الذين يبحثون عن الخبرة والابتكار في مجال الرعاية الصحية على مستوى عالمي، ويسعدنا العودة للمشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي كجزء من جناح المملكة المتحدة، حيث نستعرض العمل الرائد لمقدمي الرعاية الصحية لدينا والقوة الفريدة لمنطقة هارلي ستريت الصحية في تقديم رعاية استثنائية للمرضى على الساحة العالمية".

العروض التقديمية والأحداث الرئيسية في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025

خلال المؤتمر، سيستضيف وفد منطقة هارلي ستريت الصحية عروضًا تقديمية ومناقشات يقودها أطباء سريريون مرموقون، مع تسليط الضوء على التطورات في مجموعة متنوعة من المجالات:

الاثنين، 27 يناير

• جلسات نقاشية مفتوحة: الصحة العقلية والوصمة والتأثير الاقتصادي (3:00 مساءً – 4:00 مساءً). سجل هنا.

• الدكتورة إيمر ماكسويني، Re:Cognition Health: عرض تقديمي حول علاجات الزهايمر المبتكرة (4:10 مساءً – 5:10 مساءً).

الثلاثاء، 28 يناير

• إدوارد أونجار، فارماسيرج: عرض الابتكار في الرعاية الصحية الخاصة من خلال الروبوتات والتعلم الآلي (10:30 صباحًا - 11:00 صباحًا)

• دكتور إيان جارجان، شبكة معلومات الرعاية الصحية الخاصة جلسة مناقشة حول فوائد بيانات الرعاية الصحية القياسية والرؤى والخبرة (1:45 مساءً - 2:15 مساءً)

• عيادة ريتينا لندن: عرض الابتكارات المتطورة في تشخيص وعلاج أمراض العيون السكرية (3:00 مساءً - 4:00 مساءً).

الأربعاء، 29 يناير

• الدكتورة روبن تشاتيرجي، HCA UK: عرض توضيحي للطب التجديدي المتقدم لإدارة الحالات العضلية الهيكلية غير الجراحية (1:45 – 2:45 مساءً)

• كارين جريس، جون بيل وكرودين؛ خدمات الجملة الصيدلانية: كيف نمكنك من تقديم رعاية صحية عالمية المستوى (3:00 مساءً – 4:00 مساءً)

سيقام معرض ومؤتمر الصحة العربي في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تقع منطقة عيادات هارلي ستريت الطبية في جناح المملكة المتحدة ABHI في القاعة 2 (الجناح H2.F30).

نبذة عن عيادات منطقة هارلي ستريت الطبية:

تعد مجموعة هوارد دي والدن هي الجهة المالكة لمنطقة عيادات هارلي ستريت الطبية والتي دأبت على دعم ورعاية الامتياز الطبي في هذا الجزء التاريخي من لندن لمدة 200 عام.

منطقة هارلي ستريت الطبية هي مجموعة من المستشفيات والعيادات والمتخصصين الذين يقدمون رعاية متميزة للمرضى من خلال العلاجات الرائدة والتقنيات المتطورة.

تضم منطقة هارلي ستريت الطبية أكثر من 5000 متخصص طبي وأكثر من 250 عيادة تعمل على مساحة 92 فدانًا من مارليبون بوسط لندن، حيث تجمع منطقة هارلي ستريت الطبية مجتمعًا من المهنيين الطبيين المميزين الذين يوفرون الوصول إلى أفضل العلاجات والخدمات الطبية في العالم ويحتلون موقع الصدارة في تطوير الممارسات الطبية العالمية في العاصمة البريطانية لندن.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات