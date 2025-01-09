الشارقة: انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض الصحة والسياحة العلاجية 2025، الذي تنظمه مجلة جلف هيلث، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، حتى 10 يناير تحت شعار "الشارقة مدينة الصحة والعافية".

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 30 عارضًا، بما في ذلك أهم المستشفيات والمراكز الطبية ومرافق جراحة التجميل وشركات الرعاية الصحية ومرافق إعادة التأهيل، إلى جانب عدد من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الصحية.

أبرز الخدمات الطبية والعلاجية

ويقدم الحدث على مدار 3 أيام عرضاً لأحدث الابتكارات والتطورات في مجالات الطب، والعلاج، والسياحة الصحية، ليشكل فرصة مهمة للزوار للتعرف على أبرز الخدمات الطبية والعلاجية، إلى جانب الاستفادة من الاستشارات الطبية المجانية والعروض الخاصة التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية المشاركة بالحدث، حيث تعتبر هذه الفعالية منصة مثالية لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع ومقدمي الخدمات الصحية.

مكانة رائدة

وقال سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: "يسعدنا في إكسبو الشارقة أن نستضيف وللمرة الأولى فعاليات معرض الصحة والسياحة العلاجية 2025، الذي يعد حدثًا مهماً يساهم في تسليط الضوء على مكانة الشارقة كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية والعلاجية، مشيراً إلى أن المعرض يشكل فرصة متميزة للتعرف على أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي، كما يعكس التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مضيفاً: نرحب بكافة الزوار والمشاركين في هذا الحدث المميز، ونتطلع إلى أن يسهم المعرض في تعزيز التواصل بين الأفراد وأبرز المتخصصين في الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على المجتمع من خلال تقديم حلول طبية وعلاجية مبتكرة تلبي احتياجات الجميع.

دورات تدريبية

من جانبه قال لطفي خليفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلة جلف هيلث: نحن فخورون بإطلاق حدث يسلط الضوء على المرافق الطبية المتقدمة في إمارة الشارقة والعلاجات المتخصصة والفعالة من حيث التكلفة، والمتخصصين في الرعاية الصحية ذوي المهارات العالية، مشيراً إلى أن المعرض سيشهد عدداً من الدورات التدريبية في مجال السياحة العلاجية، مع التركيز على كيفية إنشاء أقسام السياحة العلاجية داخل المستشفيات والمراكز الطبية، فضلاً عن تقنيات التسويق الحديثة في هذا القطاع المهم.

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