دبي، استقبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة العليا للتحضير والإشراف على مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، أعضاء اللجنة العليا والجهات والمؤسسات الوطنية التي دعمت استضافة أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين – دبي 2025، ضمن حفل تكريم خاص أقيم في مجلس غرف دبي تقديرًا لجهودهم في إنجاح الحدث العالمي وتعزيز صورة دولة الإمارات كمنصة رائدة للحوار الدولي، ومركز عالمي لصناعة مستقبل الخدمات البريدية واللوجستية.

وجاء هذا التكريم تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققته استضافة المؤتمر والذي جمع أكثر من 2200 مشارك من 192 دولة، وأسفر عن اعتماد "استراتيجية دبي 2026–2029" بوصفها خارطة الطريق الجديدة لتطوير القطاع البريدي العالمي، إلى جانب انتداب دولة الإمارات لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الجديدة من خلال "خطة عمل دبي", التي ستقودها الدولة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بصفتها رئيسة المجلس الإداري للاتحاد، وانتخابها لعضوية مجلس العمليات البريدية للاتحاد البريدي العالمي.

المنصوري: صورة مشرّفة وتكامل وطني يجسّد رؤية القيادة

وأعرب معالي سلطان بن سعيد المنصوري عن فخره بما حققته دولة الإمارات من نجاح نوعي في استضافة هذا الحدث التاريخي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل وطني مشترك وتكامل مؤسسي جسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة حكومية متكاملة ومبدعة.

وقال معاليه: "يُجسّد هذا النجاح الصورة المشرّفة لدولة الإمارات على الساحة الدولية، ويعكس قدرتها على قيادة التغيير وصناعة المستقبل من خلال العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. لقد شكّل مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي منصة عالمية أبرزت مكانة دولتنا كجسر للتواصل بين الأمم، ومركز للحلول المبتكرة في القطاعات اللوجستية والتجارة الرقمية والتنمية المستدامة."

الواحدي: مخرجات المؤتمر ترسم ملامح مستقبل القطاع

من جهته، ثمّن طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، الجهة المنظّمة للمؤتمر بوصفها الممثل الرسمي لعضوية دولة الإمارات في الاتحاد البريدي العالمي، جهود جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الوطني تحقق بفضل روح التعاون التي جمعت الشركاء من مختلف القطاعات.

وأضاف الواحدي: "تمثّل المخرجات التي أسفر عنها المؤتمر نقطة تحول محورية في مسيرة القطاع البريدي واللوجستي العالمي، والتي تجلّت باعتماد (استراتيجية دبي 2026–2029) التي ستوجّه مسار العمل الدولي نحو التحوّل الرقمي والاستدامة وتكامل الشبكات البريدية واللوجستية. ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لترجمة هذه المخرجات إلى مبادرات عملية تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والتجارية، وتُعزّز مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي في منظومة التجارة العالمية."

وتستند استراتيجية دبي 2026–2029 إلى رؤية شاملة ترتكز على تطوير الأطر التنظيمية وتحسين التزام الدول الأعضاء بمعايير الجودة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تسريع تبنّي الابتكار والتحوّل الرقمي، بما يشمل تطوير منتجات وخدمات ذكية تتمحور حول المتعاملين، والاستجابة لتطورات التجارة الإلكترونية، وتكامل الحلول الرقمية في نقاط الوصول البريدي، فضلًا عن تمكين التنمية البريدية المستدامة عبر بناء القدرات المؤسسية وتوسيع آفاق التعاون الفني والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزّز الشمول الاقتصادي والاجتماعي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا.

