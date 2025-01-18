جمع كبار صناع الحديد والصلب تحت سقف واحد

كشف عن تطور في استخدام الروبوتات والطباعة ثلاثية في تشكيل الفولاذ

سعادة سيف المدفع: "ستيل فاب" من المعارض التي تسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في الإمارات

اختتمت في مركز إكسبو الشارقة أمس الخميس، بنجاح فعاليات النسخة العشرين من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2025"، بعد أربعة أيام من العروض المبتكرة والصفقات التجارية وتبادل الخبرات بين رواد صناعة الحديد والصلب في الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشهد مشاركة واسعة تجاوزت 600 علامة تجارية عالمية و350 عارضاً محلياً ودولياً من 33 دولة، ونجح في استقطاب آلاف الزوار من التجار والمهتمين بقطاع الصناعات المعدنية.

ووفر المعرض منصة مثالية لإقامة شراكات استراتيجية بين كبار رواد الصناعة وخبراء التقنيات المتخصصة في تشكيل الفولاذ وعدد من المنتجين والموردين العالميين، حيث جمع مشاركين من دول رائدة في هذا المجال مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند، إضافة إلى ممثلي شركات محلية وإقليمية لها حضور بارز في ابتكار التقنيات والحلول المتطورة، وشكل فرصة لاستكشاف مجموعة واسعة من المعدات المتطورة التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

إسهام في التنمية الصناعية والاقتصادية

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن سعادته بالنجاح الذي حققه معرض "ستيل فاب" الذي يعد واحد من أكبر الفعاليات التي ينظمها المركز وله إسهام في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في الإمارات والمنطقة من خلال توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للشركات المحلية والإقليمية، وإتاحة منصة متميزة لتعزيز التعاون مع الشركات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية الى قطاع الصناعات المعدنية مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الإماراتي ويلبي متطلبات سوق الإمارات وقدرته على استيعاب المشاريع الضخمة في مجال الصناعات المعدنية.

وأضاف سعادة سيف المدفع أن المعرض نجح في تسليط الضوء على أهمية قطاع الصناعات المعدنية الذي يمتد ليشمل مختلف القطاعات الصناعية الأخرى مثل قطاعات الطيران والمركبات والنفط والغاز وصناعة الهياكل والإنشاءات، من خلال ما وفّره المشاركون في الحدث من أنظمة وبرمجيات التصنيع الذكية القائمة على البيانات والتي تساهم في التحكم الدقيق في العمليات الصناعية المختلفة مما يعزز الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب تسليط المعرض الضوء على أهمية الاستدامة في صناعة الحديد والصلب من خلال عرض تقنيات إعادة التدوير المستدامة التي تسهم في الحفاظ على البيئة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية في عمليات الإنتاج وتبني تقنيات حديثة تقلل من الانبعاثات الكربونية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وهو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات لتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ابتكارات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقدم الحدث عروضاً حية لأحدث الابتكارات في مجال الصناعات المعدنية، حيث استعرضت الشركات المشاركة أحدث آلات قطع الصفائح بالليزر عالية الطاقة، والروبوتات المتقدمة المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد للصلب بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التصنيع المستدامة، وآلات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية، كما تضمنت فعاليات المعرض مسابقة اللحام السنوية.

وتميز "ستيل فاب 2025" بعرض منتجات الفولاذ المتنوعة وتقنيات صناعة وتشكيل القضبان والصفائح والأنابيب والهياكل المعدنية، إضافة إلى آلات ومعدات التصنيع المتطورة مثل خطوط الدرفلة ومكائن القطع واللحام والطلاء، وأحدث تقنيات المعالجة والتطوير كأنظمة الحماية من الصدأ وتقنيات إعادة التدوير المستدامة.

فعاليات وورش ونقاشات مثمرة

وشهد المعرض تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل والعروض الحية لتشغيل أحدث التقنيات والآلات، ومناقشة التطورات الجديدة في صناعة الحديد والصلب، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وآفاق تطوره في المستقبل، وساهمت الفعاليات المصاحبة للمعرض في إثراء الحدث وتوفير فرصة للمشاركين لاكتساب المعرفة وتبادل الخبرات.

وأشاد عدد من المشاركين في الحدث بدوره في فتح قنوات جديدة للشراكات والتعاون مما يساهم في تطوير قدرات الشركات العاملة في هذا القطاع وتعزيز حضورها في السوق، مؤكدين أهمية المعرض في زيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية في السوق، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات واكتساب المعرفة اللازمة لتطوير منتجاتها، والتركيز على انتهاج الابتكار في قطاع الصناعات المعدنية ومواكبة التطورات السريعة في هذا المجال والاستثمار في البحث والتطوير ومواصلة الاعتماد على تبني التقنيات الحديثة.

-انتهى-

#بياناتحكومية