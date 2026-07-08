المنامة –اختتم الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS) بنجاح أعمال جمعيته العمومية السادسة والأربعين، التي عُقدت بتاريخ 2 يوليو 2026 في فندق الريتز كارلتون – المنامة بمملكة البحرين، وذلك بمشاركة حضورية وافتراضية، لأكثر من 40 عضواً يمثلون 15 دولة عربية، وبنسبة حضور بلغت 81.30% من إجمالي أعضاء الصندوق.

وشهدت الجمعية مشاركة نخبة من كبار ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة في المنطقة العربية، حيث استعرض الأعضاء أداء الصندوق خلال عام 2025، وناقشوا توجهاته المستقبلية وخططه الرامية إلى تعزيز مكانته كمصدر رائد لحلول إعادة التأمين ضد أخطار الحرب في المنطقة.

واعتمدت الجمعية العمومية التقرير السنوي للمجلس الفني، إلى جانب البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت أداءً مالياً قوياً، حيث ارتفع صافي أقساط التأمين بنسبة 22.4%، فيما سجل صافي الأرباح نمواً بنسبة 20.6% مقارنة بالعام السابق. كما ساهم ارتفاع عوائد الاستثمار بنسبة 3.1%، إلى جانب الإدارة الفاعلة للمصروفات، في تعزيز هذه النتائج، بما يعكس متانة المركز المالي للصندوق، وكفاءة سياسات الاكتتاب، وفعالية استراتيجيته الاستثمارية.

كما أقرت الجمعية عدداً من البنود الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، من بينها إبراء ذمة المجلس الفني، واعتماد انضمام شركات أعضاء جديدة، بما يرفع عدد أعضاء الصندوق إلى أكثر من 200 شركة تأمين وإعادة تأمين من مختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى تعيين المدقق الخارجي لحسابات الصندوق للسنة المالية 2026.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار مجلس فني جديد لفترة تمتد من 2026 إلى 2029، برئاسة الدكتور علي الوزني، والسيد سلطان الخمشي نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : السيد علاء الزهيري، والدكتور عبدالله سلطان، والسيد فاتح بكداش، والسيدة لمياء بن محمود، والسيدة إيناس فؤاد نجيب، والسيد علي الهندال، والسيد جاسم علي المفتاح.

للعام الرابع على التوالي وفي تأكيد جديد على متانة مركزه المالي، أكدت وكالة AM Best تثبيت التصنيفات الائتمانية القوية للصندوق مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بصلابة مركزه المالي وكفاءة ممارسات الاكتتاب، الأمر الذي يعزز ثقة الأعضاء، ويقوي علاقاته مع شركات إعادة التأمين، ويدعم مكانته في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي ختام أعمال الجمعية، أعرب الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب عن خالص شكره وتقديره لجميع أعضائه على ثقتهم المستمرة ومشاركتهم الفاعلة، والتي تعكس التزامهم الراسخ بدعم مسيرة الصندوق. وأكد الصندوق تطلعه إلى البناء على مخرجات هذه الجمعية لمواصلة تطوير قدراته في مجال تأمين أخطار الحرب، وتعزيز التعاون بين أعضائه، وتقديم قيمة مضافة لقطاع التأمين وإعادة التأمين في الوطن العربي.

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نبذة عن الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)

يُعد الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS) أحد أبرز تجمعات إعادة التأمين المتخصصة في تغطية أخطار الحرب، حيث يقدم باقة متكاملة من الحلول التأمينية التي تشمل أخطار الحرب على البضائع البحرية، وأخطار الحرب على هياكل السفن، وأخطار الحرب البرية، والعنف السياسي، والتخريب والإرهاب، والاختطاف مقابل الفدية، وأخطار الحرب السلبية، وتأمين إلغاء الفعاليات، وغيرها من التغطيات المتخصصة. ويخدم الصندوق أكثر من 200 شركة تأمين وإعادة تأمين في مختلف أنحاء الوطن العربي، مع التركيز على الابتكار والشفافية والتميز في خدمة الأعضاء.

ومنذ عام 2022، يحصل الصندوق على تصنيف ائتماني من وكالة AM Best، التي أكدت للعام الرابع على التوالي تصنيفاته القوية مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس متانة مركزه المالي وسلامة ممارسات الاكتتاب، ويعزز ثقة الأعضاء، ويقوي علاقاته مع شركات إعادة التأمين، ويرسخ مكانته في السوق.

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