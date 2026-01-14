الدوحة، قطر,:(GLOBE NEWSWIRE) اختتم منتجع بورغنستوك بحيرة لوسيرن مشاركته الناجحة في نسخة عام 2025 من معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، الذي أُقيم خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر، مؤكداً مكانته كإحدى أكثر الوجهات السويسرية الفاخرة طلباً لدى المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، الباحثين عن الخصوصية والطبيعة وتجارب السفر المتنوعة

وخلال أيام المعرض الثلاثة، مثّل المنتجع في الدوحة كلٌّ من المدير العام كريس ك. فرانزن ومدير الفندق دومينيك شتالدر، حيث التقيا بشركاء السفر ووسائل الإعلام وقادة القطاع، لمناقشة تطوّر منتجع بورغنستوك تحت قيادتهما، ليس فقط من حيث الحفاظ على الإرث السويسري العريق، بل أيضاً في صياغة نموذج حديث للفخامة يتماشى بشكل متزايد مع تفضيلات المسافرين من منطقة الخليج

وتؤكد مشاركة منتجع بورغنستوك في معرض QTM التزامه بتعزيز الشراكات الإقليمية وتطوير تجارب ضيوف مصممة خصيصاً لسوق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استعرض فرانزن وشتالدر كيف يواصل المنتجع توسيع عروضه لضيوف المنطقة، بما يشمل تجارب طعام راقية تراعي متطلبات الضيوف الحريصين على الحلال، ورحلات عافية أكثر تركيزاً من خلال سبا الألب، إلى جانب تعزيز خدمات الضيافة المخصصة للإقامات العائلية الممتدة

وكجزء من فعاليات المعرض، شارك فرانزن وشتالدر أيضاً كمتحدثين رسميين في جلسات حوارية ضمن برنامج QTM 2025. فقد تناولت الجلسة المعنونة «الفعاليات الكبرى: محفّز للتقدم أم استعراض مكلف؟» الإرث طويل الأمد للفعاليات واسعة النطاق وتأثيرها على قطاع السياحة، حيث عكست مشاركة فرانزن الدور المتنامي لمنتجع بورغنستوك ليس فقط كملاذ فاخر، بل أيضاً كمركز للحوار العالمي والرؤى الاستراتيجية في السياحة. ومن جانبه، شارك شتالدر، بخبرته الواسعة في قطاع المأكولات والمشروبات، في جلسة «نكهات التراث: فن الطهي كجسر للتبادل الثقافي ومحرك للتغيير»، متناولاً موضوعات الطعام كأداة للدبلوماسية الثقافية، والتراث السويسري في فنون الطهي ضمن سياق عالمي، والاستدامة من خلال المطبخ

ويُعد موسم الشتاء من أقوى فترات السفر من منطقة الخليج إلى سويسرا، ويواصل منتجع بورغنستوك تسجيل نمو سنوي متزايد في أعداد الزوار من المنطقة. إذ يختاره المسافرون من العائلات والأزواج وضيوف الإقامات الطويلة لما يوفره من فخامة راقية تتسم بالخصوصية، وبيئة عافية حصرية، وسهولة الوصول عبر أبرز البوابات الجوية الدولية. وقد عكس معرض QTM 2025 هذا الزخم، ليشكّل في آنٍ واحد دعوة للمسافرين المستقبليين وأساساً لتعزيز الشراكات الإقليمية، مع دخول المنتجع إحدى أكثر فترات الحجز نشاطاً خلال العام

