اختتمت "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، مشاركتها كشريك استراتيجي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025، الذي أقيم في الفترة من 13 إلى 16 يناير في مدينة جدة، حيث استعرضت الشركة خلالها مجموعة واسعة من حلولها وتقنياتها الذكية التي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وتسهيل إجراءات الحج والعمرة، وتوفير بيئة رقمية مبتكرة تُساهم في تحقيق أعلى مستويات الراحة لضيوف الرحمن.

وسلَّطت "عِلم" الضوء على مجموعة من الحلول والأنظمة الذكية أبرزها "المساعد الذكي"، وهو نظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تفاعلية للحجاج والمعتمرين عبر الصوت والنص، مما يسهم في تسهيل وتسريع الإجابة على استفساراتهم مع مختلف اللغات، وتقليل الازدحام من خلال التوجيهات الفورية للحجاج والمعتمرين، وزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من الزوّار للحرمين. كما عرضت الشركة "محلل المكالمات لضيوف الرحمن" الذي يقوم بتحويل المكالمات الواردة إلى نصوص لتحليل محتواها باستخدام الذكاء الاصطناعي مما يتيح فهم السياقات الرئيسية، وتقديم تقارير تحليلية تدعم اتخاذ القرار، وتقديم توصيات لتحسين جودة الخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين.

واستعرضت "عِلم" أيضاً "التوأم الرقمي والمحاكاة في الروضة الشريفة" الذي يقوم على تطوير محاكاة شاملة لتجربة زوار الروضة الشريفة، مع الأخذ في الاعتبار خصائصهم المختلفة. كما يتيح التطبيق تمثيلاً رقمياً دقيقاً ومفصلاً للمنطقة، بما يشمل حركة التفويج وسلوكيات الزوار المختلفة مثل التوقف للدعاء، بهدف تحسين إدارة الزحام وتعزيز تجربة الزيارة. وسجل التطبيق أكثر من 11 مليون حجز لزيارة الروضة الشريفة، بالإضافة إلى ما يزيد على 9 ملايين زائر ومعتمر.

وفيما يتعلق بحلول "عِلم" المتقدمة لضيوف الرحمن، فشملت تفعيل منظومة شركاء التفويج لتسهيل رحلة زوار الروضة الشريفة، وتطوير مؤشرات التفويج وتقنيات مراقبة رحلة الزوار لتحليلها وتحسينها، وتهيئة مسارات الدخول والخروج وتعزيزها بالتقنيات الحديثة، مما يتيح تجربة سلسة للزوار، ويضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الزوار من أداء الصلاة فيها. بالإضافة إلى ذلك، قدَّمت "عِلم" حلاً رقمياً متكاملاً يشمل إنشاء خط سير رقمي للمعتمرين يغطي جميع مراحل الرحلة، بدءاً من التخطيط والحجز ووصولاً إلى التنقل.وتم في إطار برنامج "نسك مرحبا" خدمة ما يزيد على 12 مليون معتمر، بالإضافة إلى تسيير أكثر من 251 ألف حافلة، وما يزيد على 180 ألف رحلة جوية ضمن هذا البرنامج.

وتجسِّد "عِلم" التزامها بثلاثة محاور رئيسية: الإنسان، والطموح، والتقنية، من خلال تمكين العنصر البشري ودفع التغيير الإيجابي، كما تعكس طموحها الواسع وقدراتها التقنية المتقدمة التي تستشرف المستقبل، وتطرح حلولًا مبتكرة تجمع بين المواهب والرؤى لدعم التقدم والتنمية.

وقال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم": "شكَّل مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025 منصة فريدة لتطوير تجربة ضيوف الرحمن، وأتاح لنا الفرصة لاستعراض أحدث تقنياتنا وحلولنا الذكية التي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين بما يعكس التزامنا المستمر بتقديم خدمات متميزة ترتقي لتطلعات ضيوف الرحمن وتعزّز من راحة وسلاسة أدائهم للمناسك، مستفيدين من قدراتنا المتقدمة في مجال الأنظمة والتقنيات الحديثة، مما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية في خدمات الحج والعمرة حيث نركز على تنفيذ استراتيجيات متطورة تسهم في دفع عجلة التطوير المستدام وتحسين جودة الخدمات بشكل متواصل."

وأضاف العريفي: "نؤمن بأهمية إقامة شراكة فعالة مع صنّاع القرار حيث يمكن من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون إدماج أفكار وخبرات "عِلم" ضمن القرارات الاستراتيجية بما يحقق الأثر المنشود. كما أن موثوقية "عِلم" وتقدير شركائها في الجهات الحكومية تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. لذلك، نحن ملتزمون بدعم كافة مراحل تنفيذ المشروعات لضمان تحقيق النتائج المطلوبة واستمرارية تحسين الخدمات".

وتتطلع "عِلم" إلى تعزيز مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تماشياً مع استرتيجيتها 2025-2028، ومواكبة التغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا واستكشاف مجالات جديدة في مجال التمكين الرقمي للقطاعات الحكومية والتجارية بما يعكس التزامها الثابت بتحسين أساليب تقديم الخدمات واستغلال التكنولوجيا بشكل أكثر فعالية. كما تعمل الشركة على تطوير شراكات استراتيجية ودراسة احتياجات السوق، مما يمكنها من تقديم حلول متكاملة تحقق أقصى قيمة لعملائها وتلبي تطلعاتهم، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة من التطور والازدهار يعكس روح الإبداع والاستجابة السريعة للتغيرات، مستفيدة من خبراتها لتقديم حلول تكنولوجية تتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

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