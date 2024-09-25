دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق قمة التجزئة، الفعالية العالمية الرائدة والمعنية برسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة، للمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض يومي 27 و28 يناير 2025 في مركز الملك عبد الله المالي، تماشياً مع سعي الفعالية للتوسع إلى المملكة العربية السعودية بعد النجاح الذي حققته فعالياتها الأربع السابقة في دولة الإمارات. ومن المقرر أن تستقطب الفعالية المقبلة في الرياض أبرز الجهات الرائدة في قطاع التجزئة العالمي من أجل مناقشة التوجهات والديناميكيات المستقبلية لقطاع التجزئة في المملكة والمنطقة.

ويأتي هذا التوسع في ضوء تحول المملكة إلى مركز عالمي رائد للتجزئة، فمن المتوقع أن تصل قيمة السوق السعودية إلى 116 مليار دولار بحلول عام 2026، مع تحقيق نمو سنوي مستقر بنسبة 5% خلال السنوات الخمس القادمة، ويشهد قطاع التجزئة معدلات غير مسبوقة للنمو والابتكار. وستجري فعاليات قمة التجزئة الأولى في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض التي تعتبر مركز التحول الذي يشهده قطاع التجزئة في المملكة، مدفوعاً برؤية المملكة 2030 ومساعيها الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وبطموح الشعب السعودي ومهارته في استخدام التكنولوجيا. ويشارك في الفعالية أكثر من 60 خبيراً في قطاع التجزئة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التوسع الكبير وفرص الاستثمار الواعدة في المنطقة، وتكوين شراكات استراتيجية، ورسم التوجهات المستقبلية لقطاع التجزئة.

وتضم النسخة الافتتاحية لقمة التجزئة في الرياض أكثر من 60 متحدثاً مؤثراً، يشكل الرؤساء التنفيذيون 85% منهم، وهم يمثلون مختلف جوانب قطاع التجزئة مثل الأزياء والمتاجر متعددة الأقسام والسلع الفاخرة ومستحضرات التجميل والمعدات الرياضية. وتضم قائمة المتحدثين جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع؛ وفيصل المالكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المالكي القابضة؛ وسعود السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان؛ وكارولين راش، الرئيسة التنفيذية لمجلس الأزياء البريطاني؛ وباتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب؛ ودانييل جريدر، الرئيس التنفيذي لعلامة هوجو بوس؛ ومنى قطان، مؤسسة كيالي للعطور والمؤسسة المشاركة لعلامة إتش بي إنفستمنتس؛ وفهد غانم، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم لايف ستايل؛ وأليكسندر لاسيك، الرئيس التنفيذي لشركة باندورا؛ وسيرجيو أزولاري مونتولدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روبيرتو كافالي؛ وجاك أنطوان غرانجون، الرئيس التنفيذي لشركة في بي؛ وماكس بيتنر، الرئيس التنفيذي لدى فيستير كولكتيف؛ وياسر طاهر الرئيس التنفيذي لمجموعة المغربي، وغيرهم من الشخصيات الرائدة في قطاع التجزئة.

تستمر الفعالية المرتقبة ليومين، وتستضيف مجموعة من النقاشات والجلسات الحوارية وورش العمل التي تتطرق للعديد من المواضيع البارزة، بما فيها رؤية المملكة 2030 والتحول الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والتكامل الرقمي، والاستدامة، مع التركيز على كيفية تحقيق العوائد بالاعتماد على أهداف المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة وتعزيز الشمولية بين القوى العاملة. كما تُعقد نقاشات إضافية تتمحور حول الجوانب التشغيلية للتجزئة، مثل الشؤون اللوجستية وسلاسل التوريد ومتاجر التجزئة التقليدية، فيما تتطرق جلسات أخرى إلى التطوير متعدد المسارات والتخصيص ورحلة العميل، مع المقارنة بين قطاعي التجزئة والترفيه في كيفية جذب اهتمام العميل. وتتضمن الفعالية أيضاً نقاشاتٍ معمّقة حول الاتجاهات الدولية في التجزئة والاختلافات الإقليمية وتوسع السوق، إضافةً إلى شريحة السلع الفاخرة بما يشمل التركيز على أصحاب الملاءات المالية العالية واستعراض الفرص المتاحة ضمن القطاع.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال جاري ثاتشر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لقمة التجزئة: "يسرنا الإعلان عن إطلاق الدورة الأولى من قمة التجزئة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في توقيت مثالي في ضوء النمو المتسارع الذي تشهده المملكة، إلى جانب النجاح والأثر الكبير لفعاليات القمة في دولة الإمارات. ونتطلع من خلال قمة التجزئة في الرياض إلى توفير منصة تجمع القادة العالميين والعلامات الرائدة في يناير 2025، مع تشجيعهم على النقاش واستعراض الفرص المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى تعزيز الابتكار في قطاع التجزئة ومشاركة أبرز المعلومات والدراسات لرسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة."

أما قائمة العلامات التجارية والمتحدثين العالميين المشاركين في قمة التجزئة في المملكة، فتشمل كوتي وشركة ايوا للعدسات والنظارات ولازوردي ودبليو إتش بي غلوبال وكريستوفل وأميريكان جولف ومجوهرات فابيرجيه ومجموعة الرباعيات وماري كاترانتزو وفريد بيري وإليفينتي ومجوهرات دي بيرز وبانج آند أولفسن وغيرهم. كما يحظى الحضور بفرصة مميزة لخوض نقاشات ملهمة والمشاركة في تجارب غامرة من خلال الجلسات الحوارية المخصصة وندوات تقوية العلاقات والحوارات الموجهة التي تحتضنها القمة.

وتمثل ماستر كارد، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الدفع، الراعي الفضي لقمة التجزئة لهذا العام.

لمحة حول قمة التجزئة

تأسست قمة التجزئة عام 2018 على يد جاري ثاتشر ومارك هاورد، وهي فعالية عالمية تناقش مواضيع مميزة وتجمع أبرز القادة التنفيذيين من جميع مفاصل قطاع التجزئة من أجل التعارف والتواصل والنقاش. وتمثل الفعالية السنوية منصةً عالميةً لأبرز الشخصيات في قطاع التجزئة، ضمن بيئة تشجع على تبادل المعارف والرؤى وفق برنامج أعمال غني ومتنوع. وتبرز أهمية القمة اليوم في ضوء ما يعيشه العالم من ابتكارات وتغيرات جذرية، فتوفر وجهة رائدة للحوار المباشر وتبادل المعارف حول الابتكارات والتطورات وغيرها من الأهداف والحلول التي ترسم ملامح المستقبل. وتقام قمة التجزئة يومي 27 و28 يناير 2025 في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

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