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فرص للمستثمرين والمبتكرين لتحفيز الشراكات وتشكيل مدن أكثر ازدهارا واستدامة

دبي، يعود منتدى مستقبل المدن السنوي الرائد الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي، ليقدم فرصًا للمستثمرين والمبتكرين لمشاركة الرؤى التي من شأنها تحفيز الشراكات وتشكيل مدن أكثر ازدهارًا واستدامة ومرونة.

سينعقد المنتدى يومي 6 و7 فبراير المقبل، وسيعمل على تعزيز التواصل بين المخططين والمطورين والمعماريين بشأن الأولويات الحضرية؛ وإتاحة فرص التعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات المتعددة الجنسيات والمنظمات المتعددة الأطراف والمنصات الفكرية؛ وإشراك المبتكرين ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحلول الحضرية المستدامة.

سيكون المنتدى الذي سينعقد بعد أربعة أشهر فقط من إطلاق المخطط الرئيسي الجديد لمدينة إكسبو دبي، فرصة للمستثمرين والقادة والشركات الناشئة والمبدعين للتعمق في الأسس المكونة للمدينة واستكشاف كيف يمكن أن يكونوا جزءًا من نظامها البيئي المتطور للابتكار.

سيتناول منتدى مستقبل المدن التحديات العالمية المشتركة من منظور القيادة، حيث يتناول صناع القرار كيف يمكن للمدن ويجب عليها أن تتولى المسؤولية في عالم متغير. وسوف يستكشف المؤتمر الحلول والتقنيات العملية للمدن المستقبلية، ويناقش السبل الجديدة التي تمكن المجتمعات من الازدهار في وئام مع الطبيعة ويكشف عن طرق لدمج الرفاهية في التجارب الحضرية. وسوف تساعد الجلسات في توجيه قرارات الاستثمار وإلهام خرائط طريق الابتكار.

من بين المتحدثين وينستون تشاو، الرئيس المشارك لمجموعة العمل الثانية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والناشط البيئي الحائز على جوائز والمهندس المعماري أديب دادا، الذي يركز عمله الملهم على الاستراتيجيات التجديدية، ودانا بهرمان، المدير المساعد وكبير المصممين الحضريين في "يو. إن. ستيديو" (UNStudio) شركة التصميم المعماري ومقرها أمستردام والتي ساهمت في إنشاء المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي؛ وكارولين فراج، نائب الرئيس ورئيس التحرير في "سي إن إن" العربية؛ والدكتورة سارة هيل، المدير التنفيذي لـصندوق الاستثمارات العامة.

وقالت نادية فيرجي، المدير التنفيذي للمبادرات العالمية والاستشارات في مدينة إكسبو دبي: "لقد اجتذب المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو بالفعل اهتمامًا كبيرًا من الشركات والمبتكرين والمقيمين المستقبليين والمطورين والمستثمرين الذين يتطلعون ليكونوا جزءًا من مدينة ترسي معايير جديدة للتميز الحضري العالمي. إن تحقيق التوازن بين التقدم البشري والإدارة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام ليس ممكنًا فحسب، بل إنه أمر ضروري، وسيعمل منتدى مستقبل المدن كمنصة للاستثمار وتبادل المعرفة والشراكة والتعاون، مما يضمن الحفاظ على الزخم كمجتمع عالمي يجمع المراكز الحضرية".

سيتضمن المنتدى جلسات عامة وورش عمل ومعارض وجلسات تواصل وجولات خلف الكواليس وجولات إرشادية لتجربة الحلول الحضرية المبتكرة المدمجة في مدينة إكسبو دبي.

يشكل منتدى مستقبل المدن معلماً بارزاً في بناء التعاون بين المدن بما يعزز الأولويات العالمية، وهو مقدمة لأحد أكبر وأكثر التجمعات تنوعاً للمدن من جميع أنحاء العالم، قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، والتي ستستضيفها مدينة إكسبو دبي في أكتوبر 2025.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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