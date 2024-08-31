كشف نادي الزورا للجولف في عجمان، عن خططه لافتتاح " بطولة الزورا برو آم" في فبراير 2025، مما يمثل إضافة جديدة لرواده، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز بطولات الجولف في منطقة الشرق الأوسط ووضعها على الخريطة الدولية، وترسيخ سمعة مدينة الزورا كإحدى أفضل الوجهات الترفيهية في المنطقة.



وتستضيف مدينة الزورا في عجمان خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2025، أول بطولة احترافية، بمشاركة الفرق المكونة من أربعة أفراد (3 هواة ومحترف واحد) من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، للتنافس على ملعب نيكلوس ديزاين في مدينة الزورا للحصول على فرصة التتويج كأول بطل للحدث.



وبالإضافة إلى ثلاث جولات على ملعب الزورا الشهير، سيستمتع اللاعبين بمجموعة من الفعاليات المميزة في مدينة الزورا، بما في ذلك حفل استقبال ترحيبي وحفل عشاء في النادي الجديد، الذي من المقرر افتتاحه هذا الخريف، بعد الانتهاء من كافة أعماله الإنشائية التي بدأت في عام 2022 ، وسيضم النادي المكون من ثلاثة طوابق متجرا للمحترفين وصالة ألعاب رياضية ومرافق تغيير الملابس ومسبحا، بالإضافة إلى خيارات متنوعة لتناول الطعام.

وقبل الجولة الأخيرة من الحدث المكون من 54 حفرة، ستتاح للاعبين أيضا فرصة استكشاف محمية الزورا الطبيعية الخلابة، والتي تتميز بأنشطة مائية حول غابة القرم المترامية الأطراف.



وتبدأ أسعار الباقات - التي تمنح الضيوف خيار المبيت والإفطار في ثلاثة فنادق فاخرة، وجميعها على بعد 15 دقيقة بالسيارة من الملعب - من 7,910 درهم إماراتي لمدة خمس ليال و 8,540 درهم إماراتي لمدة سبع ليال. ومع ذلك، يمكن للمحترفين اللعب مجانا إذا شاركوا في فريق مكون من ثلاثة هواة يقومون بالدفع. وتشمل جميع الباقات باقة ترحيبية للبطولة وغداء في النادي بعد الجولتين الأوليين، علاوة على جولة تدريب في وقت يختاره الفريق يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025.

"بطولة برو آم " معترف بها من قبل كونفدرالية محترفي الغولف (CPG) وسيشكل جزءا من سلسلة CPG الدولية لموسم 2024/2025.

وقال فيليب هندرسون، المدير العام لنادي الزورا للجولف: "يصادف العام المقبل الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح ملعبنا، ومن المناسب أن نحتفل بهذه المناسبة ببطولة تسلط الضوء على ملعب الزورا للغولف، والذي نامل أن يصبح وجهة رائدة في تقويم رياضة الجولف هنا لسنوات عديدة قادمة".



وأضاف: "من الطبيعي أن يفسح الملعب المجال للمنافسة ، وسيكون نادي الزورا الجديد المكان المثالي لفعالياتنا قبل وبعد البطولة. نحن ممتنون جدا لمدينة الزورا للمساعدة في تحقيق ذلك ونتطلع إلى الترحيب باللاعبين في أول بطولة احترافية لمدينة الزورا في فبراير المقبل ".



وقال إيان راندل، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي بي جي: "إن إضافة نادي مدينة الزورا برو-آم إلى جدول سلسلتنا الدولية أمر مرحب به للغاية وسيوفر فرصة لعب رائعة أخرى للمحترفين والهواة على حد سواء".



وتابع "نحن متحمسون للعمل مع مشروع رائع مثل مدينة الزورا وتعزيز جدولنا الزمني من خلال حدث آخر عالي الجودة من المؤكد أنه سيقدم تجربة رائعة، داخل وخارج المسار، لجميع المنافسين."



يقع نادي الزورا للجولف على بعد 40 دقيقة فقط من إمارة دبي، وسرعان ما ارتقى ليصبح من بين أفضل التصميمات في الشرق الأوسط منذ افتتاحه في عام 2015.



وهو يشكل جزء من مدينة الزورا ، التي تعتبر مشروع تطويري مميز على مساحة 5.4 مليون متر مربع على الخليج العربي، وينضم إلى النادي عقارات فاخرة ومطاعم ومنتجع صحي ليشكل واحدة من أكثر الوجهات الجديدة اكتمالا وريادة في العالم.



لمزيد من التفاصيل حول " بطولة الزورا برو آم" وللحجز، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ستيفن باين، مدير عمليات الجولف في ملعب الزورا للجولف، على paynes@alzorahgolfclub.ae.

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