يوفر دهان Jotachar 1709XT الذي يتم تصنيعه في سلطنة عُمان حماية مضمونة معتمدة من الحرائق للبنية التحتية بمشاريع الطاقة تحت أصعب الظروف

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: لطالما كان الحفاظ على سلامة الهياكل الفولاذية من الركائز الأساسية في جوتن لحماية الأفراد والأصول والبيئة. وعلى مدى عقود من الزمن، قدّمت الشركة الدعم لمشغلي مشاريع الطاقة حول العالم من خلال توفير دهانات صناعية موثوقة مصممة لتعزيز الحماية من الحرائق، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في بناء بنية تحتية أكثر استدامة.

وفي إطار مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، تُجدد جوتن هذا الالتزام بإطلاق دهان Jotachar 1709XT على مستوى العالم، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة Jotachar الموثوقة لدهانات الحماية من الحرائق. وبتطويره عبر برنامج عالمي للبحث والتطوير والاعتماد لعدة سنوات، وتصنيعه في سلطنة عُمان إلى جانب مجموعة Jotacharالكاملة، يعزز هذا الدهان الجديد قدرة جوتن على دعم مشغلي مشاريع الطاقة في المنطقة بحماية متينة وعالية الأداء من الحرائق، وبتصميم مناسب للظروف المحلية.

ومع تقدم منطقة الشرق الأوسط في تنفيذ خطط الاستدامة الطموحة، بما في ذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الانبعاث الصفري بحلول 2050، واستراتيجية المملكة العربية السعودية لتحقيق الحياد المناخي الصفري بحلول 2060، أصبح الحفاظ على سلامة الأصول أمراً بالغ الأهمية من أجل الحد من هدر المواد، وأعمال الصيانة التي تستهلك الكثير من الطاقة. ومن خلال إطالة عمر البنية التحتية الحيوية، يساعد دهان Jotachar 1709XT مالكي الأصول على تحقيق هذه الأهداف، مع تعزيز السلامة والموثوقية التشغيلية.

وبالحفاظ على متانة الهياكل الفولاذية عند التعرض للحريق، يساعد الدهان على منع انهيار الهياكل الإنشائية، ودعم الإخلاء الآمن، وتقليل الانبعاثات على مدى دورة حياة الفولاذ والمرتبطة باستبداله وصيانته.

ويقول أندي تشاينسكي، المدير العالمي لفئة دهانات الحماية من الحريق، جوتن: "تواجه صناعة الطاقة ضغوطاً لتعزيز السلامة مع تقليل الأثر البيئي. كما أن كل طن من الفولاذ الذي يبقى مستخدماً في الهياكل الإنشائية يمثلّ توفيراً في انبعاثات الكربون. من هنا، يتيح Jotachar 1709XT لمالكي الأصول تحقيق كلا الهدفين؛ وهما ضمان الحماية، وإطالة عمر البنية التحتية الحيوية".

وعبر برنامج شامل للاختبار والاعتماد، يتضمن أكثر من كيلومتر واحد من الفولاذ المطلي و 35,000 كجم من المنتج المُصنّع أثناء عملية التقييم، يُظهر Jotachar 1709XT أداءً مضموناً في مقاومة الحرائق والمتانة على المدى الطويل. وتُوفر تركيبته، التي تنتظر الحصول على براءة اختراع، قوة ميكانيكية عالية، وتكوين أسرع للطبقة الطلائية، مع قابلية استخدامه ووضعه على الأسطح تحت درجات حرارة مرتفعة، كما أنه مُعتمد وفقاً لمعايير UL 1709 الخاصة بحالات حرائق وانفجارات الهيدروكربونات.

وعلى مدى عقود، عملت جوتن مع شركات الطاقة الرائدة عالمياً، بما في ذلك أرامكو السعودية وأدنوك، لدعم مشاريع واسعة النطاق بدهانات تضمن سلامة الأصول على المدى الطويل. وعبر شبكتها العالمية والإقليمية التي تضم أكثر من 1,200مستشار للدهانات وخبير متخصص في هندسة الحرائق، تقدم جوتن دعماً شاملاً؛ من التصميم والمواصفات إلى التنفيذ والفحص والصيانة، مما يضمن أداء ثابتاً وكفاءة عالية للمشاريع في جميع أنحاء العالم.

ويشكل تصنيع مجموعة Jotachar في سلطنة عُمان خطوة محورية نحو تحسين كفاءة العمليات عبر منطقة الخليج. وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.4مليون لتر سنوياً، تعزز جوتن قدرتها على تلبية الطلب الإقليمي بكفاءة أعلى. ومن خلال توطين عملية التصنيع، تحدّ جوتن من التأخيرات المتعلقة بالاستيراد، متيحة توصيلاً أسرع واستجابة مرنة لاحتياجات العملاء. ويسهم تبسيط سلاسل التوريد في تنفيذ مشاريع قطاع الطاقة بسرعة وأمان وموثوقية أكبر، دون أي انخفاض في الجودة.

ويقول أحمد محمد، المدير العام لشركة جوتن السعودية: "من خلال تصنيع مجموعة Jotachar في سلطنة عُمان، يمكننا تقديم الدعم لقطاع الطاقة في الخليج بكفاءة أكبر، وباستخدام تقنية مضمونة ومصممة خصيصاً للظروف المحلية".

وإلى جانب سرعة الاستخدام وانهاء العمل، يمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من برنامج المهنيين المعتمدين، وإرشادات الفحص والاختبار، وخدمات هندسة الوقاية من الحرائق من جوتن، والتي تقدم دعماً متخصصاً مثل حسابات حمولة الأوزان، وتحسين الوزن للحماية من الحرائق (PFP)، مما يكفل المواصفات العالية المتطلبة في قطاع الطاقة.

نبذة عن جوتن الشرق الأوسط والهند وإفريقيا

تأسست جوتن في العام 1926 في سانديفيورد بالنرويج، وهي واحدة من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في العالم، مع حضور واسع في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتشتهر جوتن بريادتها في مجال الأبحاث وابتكار الألوان، حيث تُضفي دهاناتها الزخرفية وطلاءاتها الواقية لمسة جمالية وحماية متينة على بعض أشهر المعالم المعمارية حول العالم.

وتقوم شركة جوتن الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، ومقرها دبي، بدور رئيسي في تقديم حلول عالية الأداء عبر أسواق متنوعة، بدءاً من المشاريع السكنية والتجارية، وصولاً إلى كبرى المشاريع الصناعية والبنية التحتية. واستناداً إلى خبرتها الإقليمية العريقة، وشراكاتها القوية، والتزامها بالاستدامة والتميز في التصميم، تواصل جوتن الشرق الأوسط والهند وإفريقيا رسم ملامح مستقبل الألوان والحماية على مستوى المنطقة.

