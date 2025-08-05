ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 18.8 مليون درهم ، بزيادة قدرها 16.5 مليون درهم مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

سجلت الرمز نمواً في الإيرادات بنسبة 62% ، مدفوعاً بالأداء القوي في أنشطة الوساطة وصناعة السوق وإدارة الأصول ، إلى جانب زيادة دخل أنشطة التمويل ، وذلك تماشياً مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة.

عززت الرمز من قدراتها في مجال صناعة السوق عبر توقيع عقود مهمة لتقديم خدمات توفير السيولة من مجموعة أدنوك ، ما يمثل علامة بارزة في مسيرتنا الاستراتيجية.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الرمز كوربوريشن ش.م.ع (رمز التداول: ALRAMZ) ، المزود الرائد للخدمات المالية في أسواق رأس المال بدولة الإمارات لأكثر من 25 عاماً ، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وقد سجلت الشركة صافي أرباح بلغت 18.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام ، ما يعكس نمواً قوياً وأداءً مالياً مميزاً خلال هذه الفترة.

تواصل المجموعة التزامها بتحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا ، عبر ركائز أعمالها الأساسية والتي تشمل مجمع مالي رقمي متكامل ، صناعة السوق ، إدارة الأصول إضافة إلى خدمات الوساطة المالية. وقد ساهمت تقلبات السوق المتزايدة واعتماد شريحة أوسع وأكثر تفاعلاً من العملاء على الحلول الرقمية التي تقدمها الرمز ، في تعزيز نمو الإيرادات خلال النصف الأول من العام.

إدارة الأصول

حققت شركة الرمز نتائج قوية خلال النصف الأول من العام ، حيث ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 75% ونمت الإيرادات بنسبة 98%. وتعكس هذه النتائج قوة منتجاتنا وعلاقاتنا المتينة مع العملاء ، إلى جانب القدرات المعززة لفريق عمل متكامل ومتوافق استراتيجياً ، يعمل بكامل طاقته لدعم مسيرة النمو المستمرة. كما حققت إدارة الأصول لعملائها عوائد صافية في الأسهم بلغت 8.6% حتى 30 يونيو 2025، متفوقة بذلك على المؤشر الإسترشادي للأسهم. وذلك تباعا للعوائد الصافية فالأسهم البالغة 15.6% للعام 2024.

صناعة السوق

عززت شركة الرمز خلال النصف الأول من العام مكانتها كأحد أبرز موفري السيولة على المستوى الإقليمي ، محققة نمواً بنسبة 143% في إيرادات صناعة السوق ، مدفوعاً جزئياً بتوقيع خمسة عقود استراتيجية. واستثماراً لهذا الزخم ، وسّعت الرمز من قدراتها في صناعة السوق في الأسواق المالية الخليجية ، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها التوسعية الممنهجة. ومع تطلعاتها المستقبلية ، تتمتع المجموعة ببنية تحتية تتيح لها توسيع منصتها عبر شراكات نوعية واستراتيجية مختارة بعناية.

مجمع مالي رقمي متكامل

تواصل شركة الرمز تعزيز حضورها الرقمي بما ينسجم مع رؤيتها في بناء منصة مالية متكاملة ، حيث سجلت نمواً لافتاً بنسبة 365% في الإيرادات عبر القنوات الإلكترونية ، إلى جانب نمو في قاعدة العملاء بنسبة 64% وارتفاع في عدد المحافظ الاستثمارية بنسبة 63%. وتعكس هذه المؤشرات نجاح استراتيجية الشركة في توظيف الابتكار وتحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماتها.

وفي إطار جهود توظيف أحدث التقنيات ، أسهم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر "THOR" في الارتقاء بمستوى التفاعل مع العملاء ، ومن خلال تقديم رؤى تحليلية أكثر ذكاءً ومحتوى مصمم خصيصاً لاحتياجاتهم. وتقديراً لتميّزها الرقمي ، حصد تطبيق الرمز على جائزة "أفضل ابتكار رقمي – تطبيق تداول" ضمن جوائز الابتكار من قبل The Digital Banker للشرق الأوسط لعام 2025.

علق محمد المرتضى الدندشي ، العضو المنتدب للمجموعة: "تعكس نتائج الربع الثاني صلابة رؤيتنا الاستراتيجية والتفاني الذي يبديه فريق العمل في تنفيذها. ونفخر بحصولنا على تفويضات بارزة من مجموعة أدنوك ، والتي تمثل محطة مفصلية تعزز من ريادتنا الإقليمية في مجال صناعة السوق. وبينما نواصل التوسع عبر مختلف خطوط الأعمال والأسواق ، يبقى التزامنا راسخاً في دعم تطور منظومة الأسواق المالية في دولة الإمارات وخارجها ، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامحها المستقبلية."

الالتزام بقيمة المساهمين والتطلعات الاستراتيجية: تمضي الرمز قدماً في تنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى وفق نهج منضبط والتزام ثابت ، مدعومة باستثمارات استراتيجية في الكوادر والابتكار وكفاءة العمليات. وقد بدأت نتائج هذا التوجه بالظهور جلياً إذ بلغ صافي الأرباح 18.8 مليون درهم ، فيما نمت الإيرادات بنسبة 62%. كما ارتفعت الأصول تحت الحفظ بنسبة 43% لتصل إلى 37.5 مليار درهم ، في دلالة واضحة على تزايد ثقة العملاء وتعمّق علاقتهم مع الشركة. وانطلاقاً من هذا الأداء القوي ، تؤكد الرمز عزمها على مواصلة تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها بكل ثبات ووضوح رؤية.

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