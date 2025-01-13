الرياض: اختتم صندوق التنمية السياحي، مشاركته كشريك رسمي في ملتقى السياحة السعودي 2025، الذي عُقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير، وشهد حضورًا واسعًا من قادة القطاع السياحي والمستثمرين المحليين والدوليين.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري: "فتحت شراكتنا مع ملتقى السياحة السعودي فرصة للحوار مع المستثمرين والشركاء حول الإمكانات التي تتمتع بها الوجهات السياحية في المملكة، وتعزيز العمل على تمكين القطاع الخاص، من خلال برامجنا وحلولنا المالية وغير المالية الهادفة إلى دعم المشاريع النوعية التي تسهم في تطوير الوجهات السياحية، وتعزز إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية."

واستعرض الصندوق خلال مشاركته أبرز مبادراته لدعم الاستثمار في الوجهات السياحية وتطوير الوجهات السياحية في مناطق المملكة المختلفة، كما سلط الضوء على جهوده المستمرة في تمكين القطاع السياحي بالمملكة من خلال توفير حلول تمويلية شاملة وشراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتنمية الاستثمار المستدام في القطاع السياحي.

وشارك المتحدث الرسمي للصندوق خالد الشريف في جلسة حوارية بعنوان "اكتشاف فرص الاستثمار في الوجهات السياحية الناشئة بالمملكة: إطلاق إمكانات الأسواق السياحية المتنامية"، أكد خلالها تركيز الصندوق على دعم الاستثمار في المناطق الواعدة، من خلال تقديم حلول تمويلية وغير تمويلية شاملة ومرنة وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو السياحي المستدام.

يذكر أن شراكة صندوق التنمية السياحي مع ملتقى السياحة السعودي جاءت لتعكس التزام الصندوق بتمكين المشاريع النوعية التي تركز على تطوير الوجهات السياحية، مع عزمه على مواصلة التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية مشاريع القطاع السياحي، والاستفادة من فرص الاستثمار فيه مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

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