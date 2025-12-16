اختتمت مجموعة «ألونسا إلكتريك»، مشاركتها بنجاح في معرض أوتوميكانيكا 2025، الذي أقيم في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وعرضت الشركة مجموعتها الموسعة من منتجات العناية بالسيارات المرخصة من جوديير في الجناح Z2-G20، ما لاقى اهتماماً كبيراً من الموزعين الإقليميين والمتخصصين في هذا القطاع والشركاء التجاريين.

وخلال المعرض، قدمت ألونسا إلكتريك تشكيلتها الموسعة من منتجات العناية بالسيارات، والتي تشمل بطاريات السيارات من أنواع SMF، والبطاريات السائلة، وبطاريات AGM، وبطاريات الشاحنات الجافة، والبطاريات المساعدة، إلى جانب زيوت المحركات المرخصة من جوديير ومنتجات الصيانة الأساسية مثل شفرات المساحات وملحقات السيارات. يعكس هذا التوسع في المنتجات جهود شركة ألونسا إلكتريك المستمرة لتعزيز محفظة منتجاتها المرخصة للعناية بالسيارات، ودعم الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلاد الشام، ودول مجلس التعاون الخليجي. تُصنّع جميع المنتجات وتُورّد وتُوزّع من قبل ألونسا إلكتريك بموجب اتفاقية ترخيص مع شركة جوديير للإطارات والمطاط.

وقد حظي هذا العرض بدعم من منشأة ألونسا إلكتريك اللوجستية التي تبلغ مساحتها 100,000 قدم مربع في المنطقة الحرة بجبل علي، مما يتيح توفير المنتجات على مدار العام، وتبسيط عمليات سلسلة التوريد، وتقديم برامج دعم شاملة للموزعين. ومنذ عام 2020، تُنتج ألونسا إلكتريك وتُسوّق زيوت محركات مرخصة من جوديير لقطاعات البناء والصناعة والسيارات، وتواصل توسيع شبكة توزيعها في الأسواق الإقليمية الرئيسية.

وبصفتها الوكيل المعتمد لمنتجات جوديير للعناية بالسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم شركة ألونسا إلكتريك بتقديم حلول عالية الجودة وموثوقة للعناية بالسيارات، بما يتماشى مع معايير جوديير العالمية.

وقال سونيل خانشانداني، مدير مجموعة ألونسا إلكتريك: «يعكس خط منتجاتنا الموسع رؤيتنا طويلة الأمد لتعزيز التوزيع الإقليمي وخدمة شركائنا بقيمة وأداء ثابتين».

وأفادت ألونسا إلكتريك بتفاعل قوي من الزوار طوال فترة المعرض، مع ازدياد الاهتمام بمجموعة بطارياتها الموسعة وزيوت المحركات المرخصة من جوديير. وستواصل الشركة البناء على الزخم الذي حققته في معرض أوتوميكانيكا 2025، لتعزيز حضورها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

-انتهى-

#بياناتشركات