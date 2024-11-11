المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن انضمام شركة (بنفت)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمعاملات المالية الإلكترونية في البحرين، كشريك في المنتدى الذي ستنطلق نسخته الثالثة القادمة، في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2025 في مملكة البحرين.

ويعقد المنتدى مجددا بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة للتركيز على هدف المنتدى الذي يحمل شعار "تحريك العمل والاستثمار للمرونة المناخية والطاقة" وهو ما يعكس تعاون شركة (بنفت) ودورها الفاعل في دعم هذه المشاريع ذات الابتكار المستدام في القطاع المالي في البحرين، ويسهم ذلك في دفع مسيرة المملكة نحو اقتصاد رقمي واعي في شؤون البيئة.

ومع سجل حافل في تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي، ستنضم بنفت إلى مجموعة متنوعة؛ تضم أكثر من 400 من كبار قادة الأعمال الإقليميين من مختلف القطاعات، وخبراء الاستدامة والمناخ في هذا المنتدى معًا. حيث سيناقش المشاركون القضايا والمواضيع الرئيسية والمؤثرة لتحقيق أهداف صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك كيفية تعزيز الممارسات المالية المستدامة، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال، الرئيس التنفيذي لشركة (بنفت) السيد عبدالواحد الجناحي: " إن التعاون مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يؤكد التزام بنفت تجاه التنمية المستدامة والتحول الرقمي. ومن خلال دعم هذه المنصة المهمة، فإننا نهدف إلى تعزيز الوعي بالدور المهم الذي نلعبه لتعزيز الاستدامة المالية من خلال حلول مبتكرة تقلل من تأثيرنا البيئي مع تمكين البحرين من المضي نحو اقتصاد رقمي. وأضاف الجناحي؛ ونحن نتطلع إلى المساهمة في المناقشات الهادفة، التي من شأنها أن تساعد في رسم خريطة مستقبل مستدام لوطننا والمنطقة".

من جهتها قالت السيدة ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة " يسعدنا أن نرحب بشركة (بنفت) كشريك للمنتدى، وإن تفانيها و اخلاصها وفي الابتكار المستدام ضمن النظام البيئي للتمويل الرقمي في البحرين يتوافق تماماً مع همتنا لدفع المبادرات المناخية والاجتماعية القابلة للتنفيذ، توضح الحلول الصديقة عبر المعاملات المالية الدور الحاسم للقطاع المالي في النهوض بالنمو المستدام".

وتغطي أجندة المنتدى لعام 2025 مجموعة من المواضيع الأساسية لقيادة مسار صافي الانبعاثات الصفرية في المنطقة ابتداءً من الحاجة إلى زيادة التمويل مروراً بتطوير السياسات واللوائح التنظيمية، وصولاً إلى استراتيجيات تحقيق ذلك لابتكار والتقدم التكنولوجي، وأكثر من ذلك. وسيشهد المنتدى مرة أخرى عددًا من الكلمات الرئيسية، وحلقات النقاش، وورش العمل التعليمية العملية على مدار يومين وهذه الفترة كلها مصممة لرفع مستوى الوعي، ودفع التعاون، وتعبئة العمل والاستثمار من أجل تحقيق المرونة الإقليمية في مجال المناخ والطاقة.



نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا مدته يومان (النسخة القادمة في يناير 2025) مع تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، إضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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