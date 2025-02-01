أبوظبي : وقعت مجموعة "أدنيك"، مذكرة تفاهم مع "مركز تريندز للبحوث والاستشارات"، يُعين بموجبه المركز كشريك معرفي لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، إضافة إلى مؤتمر الدفاع الدولي (IDC) 2025 المصاحب لهما.

وسيقام معرضا "آيدكس" و"نافدكس" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظة الله"، وبتنظيم مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصادي.

وقال سعادة حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك": "إن التعاون مع مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" يعزز الأساس المعرفي لفعاليات "آيدكس" و"نافدكس" 2025. عبر دمج الرؤى المتخصصة والتحليلات المتطورة، التي ستساهم في رفع مستوى النقاشات الاستراتيجية، وتحدد مستقبل الدفاع والأمن العالمي، والتي تضمن أن يظل "آيدكس" و"نافدكس" منصتان رائدتان للابتكار والتعاون والقيادة الفكرية في القطاع الدفاعي والأمني."

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: "إن اعتبارنا شريكاً معرفياً لـ"آيدكس" و"نافدكس" 2025، يدعم هذا الحدث العالمي المرموق بخبرتنا في البحث والتحليل الاستراتيجي، ونهدف عن طريق المساهمة في مؤتمر الدفاع الدولي على تعميق النقاشات والارتقاء بنوعيتها، ما يضمن لصنَّاع القرار الوصول إلى أحدث الرؤى حول اتجاهات الدفاع والأمن والحفاظ على الاستقرار والسلم العالمي، ونؤكد من خلال هذه الشراكة مع مجموعة أدنيك على التزامنا بتعزيز الحوار المستنير والمساهمة في تطوير استراتيجيات الأمن العالمية."

تلعب "تريندز للبحوث والاستشارات"، بصفتها شريكاً معرفياً، على تشكيل الحوار في مؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، إذ ستعمل على تعزيز أجندة المؤتمر عن طريق تقديم المشورة بشأن اختيار المتحدثين، والموضوعات الرئيسية، وقضايا النقاش، مما يعزز مكانة الحدث كمنصة عالمية رائدة للقيادة الفكرية في مجال الدفاع والحوار الاستراتيجي، إضافة إلى ذلك ستساهم "تريندز" في استخلاص المخرجات الخاصة (الورقة البيضاء) للمؤتمر، عبر تقدم تحليلات متعمقة لأحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الدفاع والأمن العالمي.

كما ستساهم "تريندز للبحوث والاستشارات" أيضًا في "مختبرات مستقبل آيدكس" – المنصة الحصرية التي ينخرط فيها الخبراء العالميون في نقاشات رفيعة المستوى ومغلقة حول أكثر القضايا الاستراتيجية في قطاع الدفاع والأمن.

ستقام فعاليات "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في مركز "أدنيك" بأبو ظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير، حيث تجمع قادة الدفاع والأمن العالميين، وصناع السياسات، وخبراء الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا الدفاع والحلول الاستراتيجية، فيما سيعقد مؤتمر الدفاع الدولي (IDC) في 16 فبراير، ليقدم منصة عالمية لقادة الدفاع والأمن، لمعالجة التحديات والفرص الأكثر إلحاحًا التي تشكل مستقبل الدفاع.

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