أكثر من 155,000 من الأصول معرضة للخطر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطاعات الحكومة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات من الأهداف الرئيسية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود إنترسك 2025، المعرض التجاري الرائد عالمياً للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2025 مع تركيز كبير على قطاع الأمن السيبراني.

سيسلط إنترسك 2025 في دورته السادسة والعشرين، الضوء على الأمن السيبراني، مع الاهتمام بشكل أكبر بمنصة "إن سايبر" المخصصة لمزودي حلول الأمن السيبراني وخبراء التكنولوجيا، حيث تؤكد هذه المبادرة على أهمية الأمن السيبراني وارتباطه بشكل وثيق بالقطاعات الأمنية الأخرى، بما في ذلك الأمن المادي، والاستجابة لحالات الطوارئ، والأمن الوطني، والشرطة، كما سيتضمن المعرض منطقة مخصصة للشركات الناشئة وأخرى مُعدّة خصيصاً للابتكارات في منصة "إن سايبر"، حيث سيتم عرض آخر وأحدث الحلول والتطورات، إذ يضمن هذا التوجّه الاستراتيجي تقديم تجربة تفاعلية لزوار المعرض ومنظوراً شاملاً يعالج من خلاله التهديدات الواقعية التي يواجهها القطاع اليوم.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: "يسعدنا أن نرحب بمجلس الأمن السيبراني الإماراتي كشريك داعم لمعرض إنترسك 2025، حيث تؤكد مشاركتهم على أهمية الأمن السيبراني في سياق التهديدات الحالية. ومن خلال التعاون الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، فنحن قادرون على تقديم محتوى متطور وجلسات توعية وورش عمل من شأنها تعزيز قيمة قطاع الأمن السيبراني في معرض إنترسك بشكل كبير. كما تُعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزامنا المشترك برفع الوعي بالأمن السيبراني ودفع النمو العالمي في قطاع الأمن".

لا يمكن المبالغة بأهمية الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة مع استمرار التطور السريع لنطاق التهديدات، ووفقاً لتقرير حالة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني لعام 2024 الصادر عن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة سي بي إكس القابضة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تواجه تحديات كبيرة في قطاع الأمن السيبراني. ويكشف التقرير أن أكثر من 155 ألف من الأصول معرضة للخطر، مع القلق من بقاء نقاط الضعف الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات، كما تُشكل هجمات برامج الفدية أكثر من نصف الحوادث السيبرانية، حيث تكون قطاعات الحكومة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات من الأهداف الرئيسية.

وتعليقاً على شراكة مجلس الأمن السيبراني الإماراتي ودعمه لقطاع الأمن السيبراني في إنترسك 2025، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات:

"يسعدنا أن نسهم مجدداً بدعم قطاع الأمن السيبراني في الدورة السادسة والعشرين من معرض إنترسك. ونحن حريصون على التعاون بشكل وثيق مع فريق إنترسك من خلال استضافة المؤتمر السنوي الرابع للأمن السيبراني، لتقديم مجالات محتوى مبتكرة، وجلسات توعية، وورش عمل، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في الفضاء السيبراني. وتعد شراكتنا الاستراتيجية مع ميسي فرانكفورت ميدل إيست وإنترسك ضرورية لتعزيز الوعي السيبراني في دولة الإمارات ودفع النمو العالمي في قطاعات الأمن."

كما ستتم مناقشة الأمن السيبراني على نطاق واسع خلال قمة قادة الأمن لعام 2025 لاستكشاف موضوعات مثل الجيل القادم من المتسللين وبناء مرونة الأمن السيبراني والتكيف مع مستقبل التزييف العميق والمعلومات المضللة، والمفاهيم المغلوطة عن برامج الفدية وإلهام اقتصاد العمل الحر المؤقت.

وسيستضيف المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء عالميين، من بينهم فواز الصميم، رئيس قسم الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين؛ وأنوب بودفال، رئيس إدارة أمن المعلومات والمخاطر والامتثال في جلف نيوز - النسر للنشر؛ وماجد الشودري، مسؤول الأمن السيبراني في إحدى الجهات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، ستبحث الجلسة الإيجازية لرؤساء أمن المعلومات التي تم إطلاقها حديثاً كجزء من قطاع الأمن السيبراني في إنترسك 2025، في التوجهات والتهديدات والفرص الرئيسية في قطاع أمن المعلومات، وستجمع كبار مسؤولي أمن المعلومات في المنطقة ورؤساء الأمن من القطاعات المتنوعة لتوفير منصة مثالية لتحديد كيفية تعزيز مرونة المؤسسات للحماية من التهديدات الناشئة.

ويتوقع إنترسك 2025 زيادة بنسبة 30% في عدد العارضين في قطاع الأمن السيبراني مقارنة بدورة 2024 من المعرض، حيث يعرض حلولاً خاصة بالقطاع من شركات رائدة مثل: ديل، و إنجرام مايكرو، و جينتيك، و أكسون سوفت، و إبسوتيك، و إنتليجينت سيكيوريتي سيستم، و ريجولا، و سيجيت، و لينسيك.

ومن الفعاليات البارزة الأخرى في المعرض، منطقة الشركات الناشئة، حيث سيتم تخصيصها هذا العام للأمن السيبراني، لتقدم حلولاً متطورةً وتعزز أواصر التعاون بين الخبراء والمبتكرين العالميين.

سيقام المعرض في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2025، برعاية متجددة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وتحت شعار "المعرض الأول في العالم حيث يُرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق". وسيضم المعرض خمسة أقسام شاملة من المنتجات هي: قسم الأمن التجاري والمحيطي، الاطفاء والإنقاذ، السلامة والصحة، الأمن السيبراني، وقسم الأمن الوطني والشرطة، وستقدم جميعها حلولاً متخصصة تخدم هذه القطاعات تحت سقف واحد. كما سيشهد المعرض مشاركة 1200 عارض من أكثر من 60 دولة ويتوقع أن يستقطب أكثر من 42,000 زائر تجاري من جميع أنحاء العالم.

نبذة عن معرض انترسك:

يعد إنترسك في دورته السادسة والعشرين فعالية تجارية رائدةً عالمياً في قطاع السلامة والأمن العالمي. يجمع المعرض بين الموردين وقادة الفكر والمبتكرين والمصنعين والمشترين لمناقشة التقنيات الرائدة والاطلاع على أحدث المنتجات والحلول ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال. تقام الدورة القادمة في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام تحت شعار "المعرض الأول في العالم حيث يُرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق".

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2300 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 حوالي 600 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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