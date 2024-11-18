دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم المؤتمر الدولي التاسع للتميز الطبي في طب الأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2024) أعماله، والذي انعقد في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، محتفلاً بدورة متميزة شارك فيها أكثر من 4000 مشارك، معززًا بذلك مكانته كأكبر تجمع شخصي لخبراء ومتخصصي الأمراض الجلدية على الإطلاق.

قدم المؤتمر هذا العام برنامجًا علميًا متنوعًا ومتعدد المجالات، مما يمثل معيارًا جديدًا للتعاون والابتكار في مجال الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة. واستضاف ميدام على مدار ثلاثة أيام، جدول برنامج يحتوي على 275 محاضرة، و79 جلسة علمية، و45 ندوة عن صناعة الطب، و35 ورشة عمل الطب السريري، و25 جلسة عرض حالة، مما جذب العقول الرائدة في طب الأمراض الجلدية والطب التجميلي.

كما غطى أحدث التطورات في عدد من المجالات الطبية الأساسية والناشئة، بما في ذلك علاجات انحلال البشرة الفقاعي، ودور علم الوراثة في العناية بالبشرة، وعلاجات فرط التصبغ، وتقليل الدهون، وشد الجلد، ومعالجة الندبات، وغيرها من الأمور الأخرى.

وقال الدكتور خالد النعيمي، رئيس مؤتمر ميدام وجمعية ميدام: "يجسد مؤتمر ميدام هذا العام التزامنا بتطوير العلوم والممارسات المتعلقة بالأمراض الجلدية. ويؤكد عدد الحضور غير المسبوق ومستوى البرنامج العلمي على دور ميدام كمنصة رائدة لتعزيز التعاون العالمي وتبادل المعرفة في مجالنا."

وذكر الدكتور سعد الصغير، الأمين العام وأمين الصندوق ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر ميدام: "لقد وضع مؤتمر ميدام 2024 معيارًا جديدًا للتميز والمشاركة في مجال الطب التجميلي والأمراض الجلدية، بالإضافة إلى أنه عرض هذا العام العلاجات والتطورات الرائدة، فإنه عزز الروابط الهادفة عبر المجتمع العالمي للطب التجميلي والأمراض الجلدية. وبينما نستعد لعقد مؤتمر ميدام في المغرب عام 2025، نحن متحمسون لتوسيع هذه المهمة ودعوة مشاركة أوسع لتشجيع ورفع مستوى ممارسة طب الأمراض الجلدية في جميع أنحاء العالم.

التطلع إلى المستقبل: مؤتمر ميدام 2025 في المغرب

وبناءً على نجاح ميدام 2024، سيوسع المؤتمر نطاقه العالمي في العام المقبل، بعد أن تم تأكيد انعقاد الدورة 2025 في المغرب في 2 و3 مايو، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مؤتمر ميدام 2025 دبي في الفترة من 25-27 سبتمبر. يعكس هذا التوسع تفاني ميدام المستمر لتوسيع نطاق تأثيره، وجمع أبرز خبراء الأمراض الجلدية في العالم معًا على مسرح دولي أكبر. سيتم فتح التسجيل لمؤتمر ميدام 2025 في يناير 2025 من خلال موقع ميدام الرسمي. لمزيد من المعلومات والتحديثات، يرجى زيارة

حول مؤتمر "ميدام"

يعد المؤتمر الدولي التاسع للتميز الطبي في طب الأمراض الجلدية وطب التجميل (MEIDAM) - مركز لطب الأمراض الجلدية، ومنصة دولية مخصصة لتعزيز التعاون العلمي والسريري في طب الأمراض الجلدية وطب التجميل. يقام هذا المؤتمر السنوي في دبي، ويحتفل بعامه التاسع هذا العام 2024، وتنظمه جمعية الشرق الأوسط الدولية للأمراض الجلدية والطب التجميلي.

تطور ميدام، منذ إنشائه في عام 2016، تحت قيادة اللجنة التوجيهية برئاسة الرئيس الدكتور خالد النعيمي ونائب الرئيس الدكتور زهير الفردان من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمين العام الدكتور سعد الصقير، والرئيس الفخري الدكتور سامي آل الصقير من السعودية. لقد أصبح تجمعًا عالميًا لجمعيات الأمراض الجلدية والتجميلية والجراحة التجميلية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا وموريتانيا وروسيا والولايات المتحدة. ولم يقتصر دوره على ترسيخ مكانته كمركز لأطباء الأمراض الجلدية لتبادل آخر التحديثات في هذا المجال فحسب، بل كنقطة التقاء للقادة الرئيسيين في جمعيات الأمراض الجلدية من الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية للتعاون العلمي.

تأسست جمعية "ميدام" عام 2021، وهي منظمة دولية نشطة غير ربحية تعمل تحت مظلة حكومة دبي. إنه جهد جماعي من قبل قادة مجتمع الأمراض الجلدية من منطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز الممارسات القائمة على الأدلة، وضمان الرعاية الصحية للبشرة، والرعاية المثلى للمرضى وتعزيز التعاون الذي يعزز معايير ممارسات الرعاية الجلدية والتجميلية ونقلها سدها إلى أبعد من حدود المنطقة. تدعو المنظمة إلى زيادة التنوع والمساواة والتميز في طب الأمراض الجلدية والطب التجميلي من خلال التعليم والدعوة والإرشاد.

تمتد شراكات ميدام إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) باعتبارها شريكنا الإنساني العالمي. كانت المفوضية في طليعة الجهات التي تقدم في تقديم المساعدة المنقذة للحياة والرعاية الصحية المستدامة للاجئين والنازحين داخلياً في جميع أنحاء العالم. بالشراكة مع جمعية ميدام، حققت المفوضية إنجازات مهمة. ونحن ندعو شركائنا إلى توحيد الجهود لدعم رؤيتنا تجاه برامج مبادراتنا الإنسانية.

https://www.meidamcongress.com

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