دبي: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن مشاركتها في معرض إنترسك 2025، والذي ستقوم خلاله باستعراض أحدث ابتكاراتها في مجال حلول الأمن المادي المتقدمة، والمصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمنطقة.

وجدير بالذكر أن حجم سوق الأمن المادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يصل إلى 3.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 7٪، وذلك على خلفية النمو السريع في البنية التحتية في المنطقة، والطلب المتزايد على تقنيات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويشير تقرير حالة الأمن المادي لعام 2025 من جينيتك، إلى أن 46% من المستخدمين النهائيين تطبيق مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025، مقارنة مع 14% فقط في عام 2024. ويتماشى هذا مع اهتمام المنطقة بشكل متزايد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة لتبسيط العمليات الأمنية، وتحسين القدرة على اكتشاف التهديدات وأتمتة العمليات الروتينية. وستكون الصناعة خلال العام الجديد أكثر تحديداً وذلك من خلال التبني المتزايد لحلول الأمن الموحدة، والتقدم في تقنيات الحوسبة السحابية، والتركيز المتزايد على الرؤى القائمة على البيانات.

إلى ذلك، سيتمكن المشاركون في معرض إنترسك 2025، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 16 يناير، من اكتساب المزيد من الأفكار والرؤى بشأن محركات النمو الرئيسية، والتعرف على حلول جينيتك المتقدمة، والمصممة لدعم وتمكين الشركات الإقليمية.

سيكيوريتي سنتر 5.12 يحصل على الموافقة الرسمية من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)

وسيحظى زوار جناح شركة جينيتك بفرصة مميزة للوقوف على أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الأمن المادي، بما في ذلك حل سيكيوريتي سنتر 5.12، أحدث إصدار من منصة جينيتك الأمنية الموحدة الرائدة، والتي حصلت مؤخراً على على الموافقة الرسمية من قبل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) في دبي. ويتمتع الإصدار الأخير هذه بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك خرائط محسّنة وأدوات مصادقة قوية لتحسين إدارة المرافق واسعة النطاق.

كما ستستعرض شركة جينيتك أيضاً حل مركز الأمن "سيكيوريتي سنتر" وفق مبدأ البرمجيات كخدمة (SaaS)، ويعد هذا البرنامج عبارة عن برنامج قابل للتطوير ومفتوح وموحد على نطاق واسع يتم تقديمه كحل برمجيات كخدمة (SaaS)، ويجمع بين التحكم في الوصول وإدارة الفيديو والبحث الجنائي والمراقبة وكشف التسلل. وإضافة لذلك، ستقدم جينيتك جهاز Cloudlink™ 110 المبتكر، وهو جهاز مدمج يتيح للشركات الانتقال بسلاسة إلى الحلول القائمة على السحابة، وحل "مركز العمليات"، الذي يتوفر كجزء من حل مركز الأمن سيكيوريتي سنتر وفق مبدأ البرمجيات كخدمة (SaaS)، أو كمنتج مستقل، وهو أول حل في الصناعة لإدارة عمليات الأمن المادي. وتم تصميم مركز العمليات خصيصاً للمتخصصين في مجال عمليات الأمن، ويهدف إلى إحداث ثورة في الطريقة التي تتعاون بها فرق الأمن المادي وتتواصل فيما بينها وتدير مهامها.

توسيع خط منتجات حلول Axis Powered by Genetec

ويمثل معرض إنترسك 2025 منصة مهمة لشركة جينيتك للإعلان عن توسيع خط منتجات وحدات التحكم الشبكية بالأبواب Axis Powered by Genetec في سوق الشرق الأوسط.

وتجمع هذه الأجهزة متعددة الاستخدامات بين أجهزة التحكم Axis A1710 وA1810 مع برنامج التحكم في الوصول من جينيتك المحمل مسبقاً عليها، مما يبسط عملية التثبيت والصيانة. وتعد كلتا وحدتي التحكم مثاليتين لعمليات التثبيت المركزية في حاوية، كما يمكن أيضاً تثبيتهما مباشرة على الحائط باستخدام مصدر طاقة خارجي. وتدعم وحدات التحكم هذه المزيد من أجهزة القراءة وأنظمة الأبواب لكل وحدة، مما يقلل من الحاجة إلى تثبيت وحدات تحكم متعددة. ويساعد هذا في تقليل المساحة التي تشغلها الأجهزة، مما يجعلها خياراً ممتازاً للبيئات محدودة المساحة. ويمكن لشركة جينيتك مع هذا التوسع الجديد في خط منتجات Axis Powered by Genetec، توفير المزيد من خيارات الأجهزة للمؤسسات التي ترغب بخيارات نشر مرنة سواء كانت سحابية أو هجينة أو محلية.

وفي تعليق له، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يمثل معرض إنترسك منصة مثالية لنستعرض ريادتنا في مجال الابتكار في قطاع الأمن المادي في جميع أنحاء المنطقة. ومع استمرار نمو السوق، فإننا نواصل التزامنا القوي بتوفير حلول مناسبة للمستقبل، تمكن المؤسسات من تعزيز سلامتها وكفاءتها التشغيلية ومرونتها. وتعالج حلولنا، مثل وحدات التحكم في الأبواب Axis Powered by Genetec وحل مركز الأمن سيكيوريتي سنتر كخدمة (SaaS)، وسيكيوريتي سنتر 5.12، التحديات الحرجة، فضلاً عن أنها تلبي احتياجات الأمن المتطورة في المنطقة. ونظراً لأننا رواد في صناعة الأمن المادي، فإننا نلتزم بمساعدة الشركات على التعامل بجدارة مع مستقبل الأمن".

لمعرفة المزيد عن حلول جينيتك، يمكن زيارة فريق الشركة الذي سيكون متواجداً في جناح الشركة (S1D16) في مؤتمر إنترسك 2025.

نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول جينيتك، يرجى زيارة: https://www.genetec.com

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