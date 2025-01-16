استعراض آخر الاستعدادات للدورة والاضخم والأكبر من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" التي تنظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن

اللواء الركن فارس المزروعي: يحظى معرضا آيدكس ونافدكس 2025 بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة.

اللواء الركن مبارك الجابري: الصناعات الإماراتية الدفاعية وتطورت بشكل ملفت خلال السنوات الماضية وحققت قفزات نوعية.

سعادة حميد الظاهري: مجموعة أدنيك مساهم رئيس في تعزيز مكانةإمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع صناعة المعارض الدفاعية المتخصصة على الصعيد العالمي

أبوظبي: عقدت مجموعة أدنيك اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة، وذلك لإطلاعهم على آخر الاستعدادات والمستجدات المتعلقة بتنظيم الدورة الأكبر والأضخم لمعرضي الدفاع الدولي "آيدكس" و"نافدكس 2025" ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما.

وسيقام المعرضان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله،وتنظم مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن،بمركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، حيث تُعد هذه الدورة الأضخم في تاريخ الحدثين.

وستشهد مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة تشمل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، أعرب معالي اللواء الركن فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، عن فخره واعتزازه بالتعاونمع مجموعة أدنيك في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للصناعات الدفاعية.

وقال: "يحظى معرضا آيدكس ونافدكس 2025 بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتمثل هذه الدورة نقطة تحول جديدة في تاريخ المعرضين، حيث نسعى لاستعراض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الدفاع والأمن"

وأضاف: "لعب المعرضان على مدار العقود الثلاثة الماضية دورًا محوريًا في تعزيز موقع الإمارات على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية، نسعى من خلال دورة 2025 إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تصب في إيجاد الحلول التي من شأنها النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونؤكد في هذا السياق أن الصناعات الدفاعية والأمنية ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لدعم الأمن والاستقرار العالمي، وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق السلام والازدهار للجميع".

وعبر المزروعي عن ثقته بأن دورة 2025 استثنائية بكل المقاييس، بفضل التعاون الوثيق بين كافة الجهات الوطنية، وحرصنا على تقديم حدث يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. مشيراً لتطلع اللجنة المنظمة لاستقبال الوفود الرسمية من الدول الصديقة والشقيقة، داعياً للتعاون لإنجاح هذا الحدث الهام الذي يسهم في صياغة ورسم ملامح مستقبل الصناعات الدفاعيه .

من جانبه قال سعادة اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا: "يمثل معرضا أيدكس ونافدكس ركيزة أساسية في دعم وتطوير الصناعات الدفاعية وإيجاد الشراكات، التي من شأنها النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يوفّران منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول وتجمع تحت مظلتها كوكبة من المتخصصين والخبراء من قارات العالم الست.

وأضاف: " من خلال استضافة أبرز الشركات العالمية وقادة الصناعة، حيث يتيح المعرضان فرصًا ثمينة لإبرام شراكات استراتيجية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الدولية،. واشار إلى أن المعرضان يساهمان في تعزيز سمعة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، كما يفتحان المجال أمام الشركات الإماراتية لعرض قدراتها وإبداعاتها على الساحة الدولية، مما يرفع الطلب على منتجاتها وخدماتها ويعزز مكانتها في الأسواق العالمية.

وأوضح الجابري أن هذه الفعاليات المتخصصه لها دور محوري في تطوير القطاع الدفاعي، فهي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل نوعية في هذا القطاع الحيوي و يعكس هذا الالتزام رؤية قيادتنا الرشيدة لدعم التنوع الاقتصادي والابتكار في المجالات الاستراتيجية.

بدوره، قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " يجسد تنظيم هذه الفعاليات الرائدة التزام مجموعة أدنيك بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي كعاصمة عالمية لصناعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة"

وبين الظاهري أنه وعلى مدار 32 عاماً تمكن معرض أيدكس من تعزيز مكانته ليصبح أحد أبرز وأكبر الفعاليات الدفاعية الدولية في العالم التي تساهم في تشكيل مستقبل الصناعة الدفاعية، حيث استقطبت المعارض على مدار دوراتها السابقة نحو من 1,3 مليون مشارك، من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، في حين تجاوز إجمالي قيمة الصفقات المعلنة أكثر من (175 مليار درهم)، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه كمنصة استراتيجية لتوقيع الاتفاقيات وتعزيز الشراكات طويلة الأمد، حيث تتطلع مجموعة أدنيك لمواصلة البناء على ما تم تحقيفهمن إنجازات، وإنجاح الدورة المقبلة بالتعاون مع شركائنا في وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة.

وأضاف: "لقد ساهم معرضي أيدكس ونافدكس في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لصناعة الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وداعمة رئيسية للتعاون الدولي والابتكار، كما لعبت دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب استثمارات نوعية واستحداث فرص عمل في قطاعات متعددة، ونحن ملتزمون في مجموعة أدنيك بمواصلة العمل على تطوير هذه المنصة الرائدة، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامةحيث من المنتظر أن تشهد الدورة الحالية تسجيل أرقام قياسية من حيث المساحة والشركات العارضة ".

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