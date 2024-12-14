عقد مجلس سيدات أعمال عجمان اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024، للاطلاع على منجزات المجلس ونتائج مشاريع وبرامج العام الجاري، واعتماد خطة عمل ومشاريع ومبادرات المجلس 2025، وفرص التوسع بدائرة الشراكات الحكومية والخاصة، وخارطة المشاركات في المعارض والفعاليات المحلية والدولية دعماً لتحقيق أهداف المجلس ورؤيته وتمكين صاحبات الاعمال واستدامة أعمالهن.

ترأس الاجتماع الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وحضر الاجتماع عضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس وذلك في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان.

وفي مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة بعضوات المجلس، وأكدت أن دعم غرفة عجمان الدائم لمبادرات ومشاريع المجلس يساهم بشكل رئيسي في تنمية أعمال ومشاريع صاحبات الاعمال.

وأشادت بدور شُركاء المجلس من الجهات الحكومية والخاصة في تنمية استثمارات المرأة وتعزيز نجاح مشاريعها، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف المجلس وخدمة المجتمع الاقتصادي بشكل عام.

تناول الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الثالث للمجلس 2024، وعرض تقرير إنجازات المجلس خلال الفترة السابقة ومنها رخصة بدايات وعضوية المجلس، والمبادرات وورش العمل التي نفذها المجلس بهدف تحقيق أهدافه وتمكين عضواته من الارتقاء بمشاريعهن وتنمية أعمالهن، حيث نفذ المجلس خلال الربع الأخير من العام الجاري "مبادرة ريوقي" ومبادرة "رفوف" المُوزعة على 6 منافذ بيع مستدامة بهدف التسويق لمنتجات صاحبات الأعمال من عضوات المجلس، إلى جانب جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في تنمية مشاريع الزراعة المنزلية وتمكين عضواته من الاستثمار في الزراعة بدعم من غرفة عجمان عبر تنفيذ سلسلة من مشاريع البيوت البلاستيكية المبردة ضمن مبادرة "ازرع واحصد".

وكشفت الدكتورة آمنه خليفة، عن خطة عمل المجلس للعام 2025، لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تمكين صاحبات الأعمال وتعزيز استدامة مشاريعهن، موضحة أن الخطة تشمل إطلاق برامج تدريبية مبتكرة واستشارية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتنويع مشاركة سيدات الأعمال في الفعاليات، وحرص المجلس على تطوير أدوات وآليات مبتكرة لدعم ريادة الأعمال النسائية.

وأكدت أن المجلس يستهدف خلال العام 2025 تنفيذ "ملتقى 360 التشاوري" والذي يشمل على جلسات حوارية توعوية للتعريف بالمبادئ التوجيهية لرؤية عجمان وربطها مع مجال ريادة الأعمال والاقتصاد والتعليم والرياضة والثقافة والترفيه، إلى جانب تنظيم مجموعة من المعارض والفعاليات المُصاحبة خلال الملتقى.

وتنظيم برنامج "تلاقي" الشامل لمجموعة من الملتقيات المتخصصة بالتعاون مع شركاء المجلس من الجهات الحكومية والخاصة، وبرنامج "نُمكن" والذي يأتي تحت مظلته مبادرة "رفوف، سيارتي، ازرع واحصد، عيادة الاعمال، استشراف المستقبل، ريوقي، البرنامج الصيفي، معرض 4×1"، هذا إلى جانب برنامج ريادة الأعمال الاجتماعية، ومبادرة المنصة الرياضية، ومبادرة زام، وبرنامج ناشئ، وتنظيم مجموعة من المعارض المتخصصة على مدار العام.

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