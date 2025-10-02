دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة فارادي فيوتشر إنتيليجنت إليكتريك (NASDAQ: FFAI) )فارادي فيوتشر"، "FF" أو "الشركة(، الشركة العالمية المتخصصة في منظومات التنقل الكهربائي الذكي المشتركة ومقرها كاليفورنيا، عن مشاركتها في معرض ويتيكس 2025، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، بدعوة من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). تأتي هذه المشاركة في إطار سعي الشركة لاستكشاف فرص التعاون المتوافقة مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الطاقة النظيفة 2050، بما يسرع من تنفيذ استراتيجية القطب الثالث للشرق الأوسط ويعزز رؤية التنقل الذكي والخضر والمستدام في المنطقة.

تستعرض "فارادي فيوتشر" خلال المعرض أحدث إنجازاتها في مجال المركبات الكهربائية الذكية (EAI EV)، إلى جانب إبراز رؤيتها لاستراتيجية القطب الثالث في الشرق الأوسط. كما سيلقي تين موك، رئيس "فارادي فيوتشر" في الإمارات، كلمة رئيسية خلال الحدث. ويُعرض في جناح الشركة الطراز الفاخر الذكي FF 91 وأول مركبة متعددة الاستخدامات الكهربائية الذكية من فئة الدرجة الأولى في العالم، FX Super One.

في اليوم الأول من المعرض، قام صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عضو الأسرة الحاكمة في الإمارات، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة مطارات دبي وطيران الإمارات، برفقة الفريق أول عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بزيارة جناح "فارادي فيوتشر" للاطلاع على مركبتي FF 91 وFX Super One والتفاعل مع كبار التنفيذيين في الشركة.

وأشاد أعضاء الأسرة الحاكمة والمسؤولون الحكوميون بمركبتي FF 91 وFX Super One، معبرين عن تقديرهم لمساهمات الشركة في إدخال تقنيات التنقل الكهربائي الذكي المتقدمة إلى سوق الشرق الأوسط، وجهودها العملية في تأسيس مصنع في الإمارات لتعزيز التنقل الذكي والخضر والمستدام في المنطقة.

يُعد سوق الشرق الأوسط نقطة دعم استراتيجية لتوسع "فارادي فيوتشر" على الصعيد العالمي. وفي هذا الإطار، أعلن تين موك عن الإطلاق النهائي لمركبة FX Super One في دبي بتاريخ 28 أكتوبر 2025، مع بدء عمليات التسليم في المنطقة اعتبارًا من نوفمبر المقبل. ويعد هذا الإنجاز مرحلة محورية للشركة، حيث تنتقل استراتيجية القطب الثالث للشرق الأوسط رسميًا من مرحلة التشغيل إلى مرحلة تحقيق الإيرادات، مع استخدام الإمارات كمركز رئيسي لتغطية دول مجلس التعاون الخليجي وإمكانية التوسع مستقبلاً إلى أوروبا وشمال إفريقيا.

تواصل فرق الهندسة والإنتاج في الشركة استعداداتها المكثفة لإطلاق المنتج، مع التركيز على ترقيات البرمجيات والتحقق من صحة النظام البيئي بالتعاون مع الشركاء الخارجيين. وقد أكملت الشركة مؤخرًا اختبار النظام التكييفي لمركبة FX Super One في رأس الخيمة، ما يضع أساسًا متينًا للترقيات المستقبلية إلى نظام أكثر قوة وكفاءة.

وقال تين موك: "يُعد معرض ويتيكس 2025 منصة عرض محورية لشركة فارادي فيوتشر، وجسرًا يربطنا بالموارد المتعددة في سوق الشرق الأوسط، ويتيح لنا إقامة علاقات مباشرة مع صناع القرار الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين. وستُلبّي مركبتي FF 91 وFX Super One الطلب المتزايد على التنقل الذكي والمستدام في المنطقة، مع تحقيق تسليمات واسعة النطاق، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات الإقليمية، وفهم أعمق لاحتياجات السوق المحلي وبيئة السياسات، ودفع رؤية التنقل الذكي والمستدام في الشرق الأوسط."

ويُعد معرض ويتيكس 2025 أكبر وأهم معرض للاستدامة والطاقة النظيفة في المنطقة، ومنصة عالمية للابتكار والتعاون. وتُظهر مشاركة "فارادي فيوتشر" التزامها بالريادة العالمية في التنقل الكهربائي الذكي والمستدام، وتؤكد نيتها استخدام الشرق الأوسط كمركز استراتيجي، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتسريع تنفيذ وتطوير النظام البيئي للتنقل الذكي والخضر على المدى الطويل.

حول فارادي فيوتشر

تُعد شركة فارادي فيوتشر (NASDAQ: FFAI) شركة عالمية مقرها كاليفورنيا، متخصصة في التنقل الكهربائي الذكي، وتسعى لإعادة تعريف مستقبل النقل المستدام. ومن خلال تقنياتها المتقدمة في المركبات الكهربائية ونظامها البيئي المبتكر، تهدف الشركة لتقديم تجربة مستخدم فريدة تجمع بين الأداء والفخامة والاستدامة.

