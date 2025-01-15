(المنامة) أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن انضمام بابكو إنرجيز – مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين -، كشريك للمنتدى في دورته الثالثة القادمة، التي يتوقع أن تجذب أكثر من 400 من كبار قادة الأعمال الإقليميين وصُنّاع القرار وخبراء الاستدامة، والمقرر انعقاده يومي 28-29 يناير 2025 في المنامة، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة في البحرين.

وتعكس الشراكة المستمرة لمجموعة بابكو إنرجيز مع المنتدى، التزامها بدعم المبادرات في المملكة، التي تدعم رحلة البحرين نحو تحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. وسيركز المنتدى هذا العام على "تحريك العمل والاستثمار للمرونة المناخية والطاقة"، ويُعد منصة فريدة لتسهيل الحوار والتعاون بين القطاعات، من أجل إيجاد حلول متقدمة، لتقليل انبعاثات الكربون في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيلقي السيد مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، الكلمة الرئيسية في المنتدى، حيث سيتحدث عن التقدم الذي يتم احرازه في البحرين والأسواق الإقليمية، من أجل تعزيز تنويع الطاقة والمرونة، واستغلال الفرص الكبيرة التي يقدمها الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة لجميع القطاعات.

وفي تعليقه على الشراكة، قال السيد توماس: "إن التعاون مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة للعام الثالث على التوالي، يعكس التزامنا في تحقيق أهداف البحرين المناخية، من خلال التعاون مع مجموعة واسعة من المنظمات في القطاعين العام والخاص، حيث إن أداءها واستثماراتهم ضرورية لتحقيق انتقال ناجح، كما أن الاستدامة لدى بابكو إنرجيز تعد بمثابة النهج الراسخ والركيزة الأساسية في استراتيجيتنا كما تشكل جانب رئيسي من جوانب عملياتنا وشراكاتنا وطموحاتنا".

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز أن عملية التحول في استخدام الطاقة فعالة وضرورية لمواجهة التحديات المناخية العالمية، وأن بابكو إنرجيز ملتزمة بقيادة هذه الجهود عبر تنفيذ ودعم مبادرات مؤثرة قابلة للتطبيق، موضحاً أن دعم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في نسخته الثالثة يأتي من منطلق المجموعة في بناء أساس متين في القيادة المسؤولة بقطاع الطاقة.

بدورها قالت ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: "نحن متحمسون لانضمام شركة بابكو انرجيز كشريك في المنتدى لنسخته لعام 2025. حيت تعمل قيادتهم على تعزيز التحول في الطاقة في البحرين، ودفع أهداف الاستدامة الإقليمية بما يسهم في إضافة رؤى قيمة للمنتدى". وأضافت دانيش " نتطلع معا إلى تمكين التعاون واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا اليوم".

وسيضم المنتدى هذا العام كلمات رئيسية عالية المستوى، ومناقشات جانبية مع كبار القادة، وجلسات نقاشية مع خبراء متخصصين. كما سيشمل يومًا كاملًا من ورش عمل عالية المستوى يقدمها قادة عالميون وإقليميون في مجال الاستدامة والاستشارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك مجموعة أنثيسيس وشركة انفيرونمنت اريبيا للخدمات الاستشارية و (كي بي أم جي). حيث تم تصميم هذه الجلسات لتزويد المشاركين باستراتيجيات قابلة للتنفيذ، لتعزيز مرونة منظماتهم في مجالي المناخ والطاقة.

وتحظى النسخة الثالثة لعام 2025 من المنتدى بدعم من الشريك الاستراتيجي بنك البحرين الوطني، وشركاء المنتدى: ألمنيوم البحرين (ألبا)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة العرين القابضة، وشركة بنفت، ومجموعة بوسطن للاستشارات، وشركة انفيرونمنت اريبيا للخدمات الاستشارية، وفولاذ القابضة، وبنك الخليج الدولي ش.م.ب.، وطلبات، والشريك التعليمي: منظمة إمباكت ليرننج أند ديفلوبمنت، وشركاء الإعلام: اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وأو جي أن، بي اف تي ميديا، وسيستنبل فايننس ديلي.

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا مدته يومان (النسخة القادمة في يناير 2025) مع تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، إضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

نبذة عن بابكو إنرجيز

بابكو إنرجيز هي مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، والتي تعمل على تلبية الطلب محلياً ودولياً على مصادر الطاقة ومتطلبات الطاقة المستقبلية.

تلتزم بابكو إنرجيز بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي ترتكز على ضرورة تعزيز أمن ومستقبل الطاقة وتنمية العائدات على الموارد الطبيعية في مملكة البحرين بشكل مسؤول، ومتوافق مع معايير الاستدامة والمرونة لضمان الحماية الاجتماعية والرفاهية للأجيال القادمة.

تضم المحفظة الاستثمارية لبابكو إنرجيز مجموعة من الشركات التابعة والمملوكة بالكامل، بما في ذلك: شركة بابكو للتكرير، شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج، شركة بابكو للغاز، شركة بابكو تزويد، شركة بابكو لتزويد وقود الطائرات، شركة بابكو إنرجيز للمشاريع.

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