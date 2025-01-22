دبـي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت فعاليات بطولة "كأس اتحاد الإمارات للبولو"؛ والتي نظمها نادي دبي للبولو والفروسية بالتعاون مع شركة "سنشري فاينانشال"؛ بمباراة نهائية مذهلة على ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية. وقد شهد الحدث، والذي كان الأكبر من نوعه في تاريخ البطولة، مشاركة تسعة من فرق النخبة التي تنافست على لقب البطولة المرموقة في استعراض عالمـي المستوى للعبة البولـو.و

انطلقت منافسات اليوم الختامي للبطولة بمشاركة أربعة فرق، حيث لعب فريق "الباشا للبولو" ضد فريق "بن دري للبولو" في المباراة الأولى وحقق فريق بن دري الفوز بنتيجةً 8,5 مقابل 5 ، في حين كانت المباراة الثانية بين فريقيْ "أيه إم للبولو" و"أبو ظبي للبولو"؛ والتي أظهر خلالها كلا الجانبين مهارات ملفتة خلال المنافسة، فيما شهدت المباراة النهائية مواجهة مثيرة بين فريق "ابوظبي" و أيه إم للبولو" الذي حقق الفوز، وكأس البطولة بنتيجة 8/7 وفريق " ابوظبي" الذي حل وصيفاً. وقد أظهرت المباراة مهارات استثنائية للاعبين، وبلغت ذروتها بعرض مثير أبهر الجمهور، كما استمتع عشاق البولو والضيوف بمجموعة من التجارب المميزة، بما في ذلك مناطق مشاهدة حصرية لكبار الشخصيات، وخيارات طعام حصرية، بجانب التفاعلات الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة خلال المباراة.

وبهذه المناسبة؛ صرح السيد/ نايف بو حمدان، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية، قائـلاً: "لقد تجاوزت كأس اتحاد الإمارات للبولو لهذا العام جميع التوقعات، حيث أنها لم تقتصر فقط على تقديم أفضل المستويات التنافسية في لعبة البولو، بل قدمت أيضًا تجربة شاملة تلبي احتياجات جميع الحاضرين. لقد كان نادينا دائمًا في موقع الصدارة فيما يتعلق بالجمع بين المرافق المتميزة في عالم الفروسية وخدمات نمط الحياة الفاخرة، وقد كان هذا الحدث شهادة على التزامنا بهذا التميز".

ومن جانبه، أعرب السيد/ شاهين أكبري، المدير التنفيذي لشركة "سنشري فاينانشال" عن ارتياحه لتلك الشراكة مع نادي دبي للبولو والفروسية؛ قائـلاً: "لقد كان من دواعي سرورنا الشراكة مع نادي دبي للبولو والفروسية في إطلاق هذا الحدث المرموق، حيث كانت الطاقة والفخامة والرقي الذي ظهر خلال هذه النهائيات مذهلاً للغاية، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من مبادرة تجمع المجتمع من خلال شغف مشترك بلعبة البولو".

ومن جهة أخرى؛ أضاف السيد/ سانتياغو توريغيتار، مدير البطولات في نادي دبي للبولو والفروسية؛ قائلاً: "لقد كان مستوى المنافسة هذا العام استثنائيًا حقًا، وقد أظهرت البطولة مزيجاً رائعاً من المحترفين المخضرمين والمواهب الجديدة الواعدة، حيث قدم كل منهم نقاط قوته المتفردة بشكل لافت على أرضية الميدان. لم تكن مشاهدة مثل هذه المباريات الشرسة والمستويات المتنوعة من المهارة؛ التي أظهرتها جميع الفرق؛ مجرد شهادة على نمو لعبة البولو في المنطقة فحسب، بل كانت أيضًا بمثابة وعد بمستقبل مشرق في منطقتنا لهذه الرياضة، وقد كان من دواعي سرورنا حقاً استضافة مثل هذه الاحتفالية النابضة بالحياة في نادينـا".

هذا ولم يقتصر اليوم الختامي للبطولة على المنافسات الرياضية فقط، بل قدم أيضًا مجموعة متنوعة من التجارب المتميزة للضيوف، بما في ذلك فرص التواصل الفريدة، وخدمات الدخول الحصري إلى صالة كبار الشخصيات، بالإضافة إلى مسابقات "توقع واربح"، والتي أتيح من خلالها للمتفرجين فرصة الفوز بجوائز من خلال توقع الفريق البطل.

ومع تجمع العائلات وعشاق الطعام وعشاق الرياضة معًا لمشاهدة هذا الحدث الرائع، استمتع الجميع بتناول وجبات الغداء المميزة "ألتميت بولو برانش"؛ والتي تقدم مجموعة من اختيارات الطعام الرائعة، إلى جانب الأنشطة الترفيهية الممتعة مثل جولات ركوب المهر ومحطات اللعب وألعاب الفيديو، الأمر الذي وفر لهم فرصة فريدة لقضاء يوم عائلي مميز. وفي هذا الإطار، يواصل نادي دبي للبولو والفروسية وضع معايير التميز في إقامة الأحداث والفعاليات الاستثنائية في عالم الفروسيَّة، كما يظل ملتزمًا بتعزيـز مجتمع البولـو داخل دبـي وخارجها.

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