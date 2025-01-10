دبي، الإمارات العربية المتحدة| شهدت قمة "مستقبل الإنسان 2025" التي تنظمها "مايندفالي"، المنصة الأقوى عالمياً في مجال التنمية البشرية، انطلاقة مبهرة في مدينة إكسبو دبي، حيث جمعت نحو 2000 مشارك في اول أيام الحدث الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام (10–12 يناير) ويستضيف نخبة من أبرز المتحدثين عالمياً، بما في ذلك ستيفن بارتليت وإيمان أوبو، لتقديم رؤى ملهمة حول المهارات العقلية والاستراتيجية وأهميتها في عصر جديد متغير باستمرار.

من خلال تنظيم هذا الحدث، تعزز دبي مكانتها في صناعة الفعاليات والأحداث الدولية وجاذبيتها كوجهة عالمية للصحة والرفاهية ومركز رئيسي للابتكار، إذ تسعى قمة "مستقبل الإنسان 2025" إلى توفير تجربة تعليمية استثنائية تجمع بين أهم الشخصيات في مجالات الفلسفة الحديثة والعلوم والفن وريادة الأعمال، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في تشكيل المستقبل.

أبرز محطات اليوم الأول:

الكلمة الافتتاحية - فيشن لاخياني: افتتح مؤسس "مايندفالي" القمة بكلمة رئيسية تناولت كيفية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف الإنتاجية والإمكانات البشرية في بيئة عمل متطورة.

ورشة عمل مع الفنانة إيف: ألقت الفنانة الحائزة على جائزة "جرامي" و"إيمي" الضوء على تقاطع الإبداع مع الابتكار، موضحة كيفية تحقيق التوازن بين الهوية الشخصية واستكشاف النجاح.

مهارات القيادة في المستقبل: قدم كاميرون هيرولد، أحد أبرز مدربي مهارات القيادة، أدوات عملية للتعامل مع تحديات العمل وتحقيق النجاح في ظل التحولات السريعة في سوق العمل.

تسخير الذكاء الاصطناعي للإبداع: عرضت مانون ديف، المنتجة الموسيقية والناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، إمكانيات هذه التقنية في تعزيز ثقافة الإبداع وتحقيق رؤى فنية ثورية.

حوار مميز مع ستيفن بارتليت: شارك مقدم بودكاست "مذكرات رئيس تنفيذي" أفكاره حول كيفية تطوير عقلية ريادة الأعمال في ظل النمو المتسارع في عالم الأعمال.

تجربة غنية بالتواصل والنمو

كما شهد اليوم الأول جلسات تدريبية مثل "التنفس الرنان"، بقيادة موبي وإيدي ستيرن، التي سلطت الضوء على العلاقة بين التنفس واليقظة الذهنية والصحة النفسية. كما أتاحت فترات الغداء فرصة للجمهور للتواصل مع أفراد يشاركونهم الفكر والعقلية ذاتها، مما عزز التعاون وفتح آفاقاً جديدة للابتكار.

وعلق فيشن لاخياني مؤسس "مايندفالي" على فعاليات اليوم الأول، قائلاً: "لقد كان أول أيام (مستقبل الإنسان 2025) يوماً استثنائياً، بعد أن جمع بين عقول نابغة ناقشت كيفية صنع مستقبل أفضل من خلال التكنولوجيا، والإبداع، والقيادة. ويجسد هذا الحضور الكبير رغبة عالمية في إعادة تصور حدود الممكن على الصعيدين المهني والشخصي".

تطلعات اليوم الثاني: "أنت أكثر صحة"

يتطلع المشاركون في اليوم الثاني إلى رحلة متميزة نحو تحسين الرفاهية الشخصية، حيث يتضمن جلسات حول العلوم الصحية المتقدمة، واليوغا، واليقظة الذهنية. ومن أبرز الفعاليات المنتظرة، جلسة يوغا حية مع موبي وإيدي ستيرن، إلى جانب محاضرات ملهمة حول كيفية بناء نمط حياة صحي يعتمد على أحدث الاكتشافات العلمية.

مايندفالي

مايندفالي هي المنصة العالمية الرائدة في مجال التنمية البشرية، مكرسة جهودها لتمكين الأفراد من تحقيق أقصى إمكاناتهم. تسعى المنصة إلى تعزيز النمو الشخصي عبر مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك: طول العمر والصحة والأداء الأمثل والقوة الروحانية. وهي تنفذ برامج مبتكرة يقودها نخبة الخبراء الدوليين، تهدف إلى بناء مجتمع عالمي أكثر وعياً وترابطاً، مما يجعل المنصة في طليعة جهود التغيير الشخصي. وتعيد مايندفالي تعريف مفهوم التعليم التقليدي من خلال منصة "كويست" التعليمية الرائدة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وسرد القصص المُلهِم وخدمات التعليم عالي الجودة وتحقيق التفاعل المجتمعي الديناميكي. وتحقق هذه المنهجية نتائج أفضل بخمس مرات مقارنة بالطرق التقليدية. وتتمتع مايندفالي بحضور عالمي قوي يشمل أكثر من 195 دولة، بمجتمع يضم أكثر من 20 مليون متعلم. كما تُعزّز المنصة تأثيرها من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك مايندفالي توكس وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب.

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