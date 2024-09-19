يوفر التحكم في الوصول عبر الهاتف المحمول حماية معززة ومرونة أكبر في إدارة الأمن

سيعرض قسم الأمن التجاري والمحيطي في إنترسك 2025 أحدث التقنيات والخدمات التي ترفع من مستوى الأمن من خلال الابتكارات القائمة على البيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبحت بيانات اعتماد الهواتف المحمولة عاملاً حاسماً في مستقبل التحكم بالوصول وإدارة الأمن الشامل في الشرق الأوسط تزامناً مع استمرار نمو سوق الأمن المحيطي العالمي والذي من المتوقع أن يصل إلى 89.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وخلال فعاليات معرض إنترسك 2025، الذي يقام في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، ستركّز شركة أيه إم أيه جي تكنولوجي، المزود الرائد لتقنيات الأمن، على الاستخدام المتزايد لبيانات الاعتماد المحمولة في أطر الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يوفر حماية فائقة ومرونة أكبر في إدارة الأمن في المواقع المتعددة أو الشركات الكبيرة.

وقد أكد جيمس كلارك، مدير المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لشركة أيه إم أيه جي تكنولوجي خلال حديثه قبيل انطلاق معرض إنترسك 2025 قائلاً: "إن تقنيات الهاتف المحمول تعمل على تغيير قطاع الأمن من خلال خفض التكاليف وتعزيز الراحة وتبسيط العمليات".

وأضاف كلارك قائلاً: "يحمل الجميع جهازاً محمولاً لإدارة حساباتهم المصرفية ومراقبة منازلهم والتحكم فيها، لذا فمن المنطقي استخدام جهاز محمول أو محفظة محمولة لفتح الأبواب في مكان العمل، حيث تتخلص المؤسسات بذلك من تكلفة البطاقات المادية والطابعات والعبء الإداري المتمثل في إدارة البطاقات المادية، وفي الوقت نفسه يمكن لقادة الأمن توزيع بيانات الاعتماد عن بُعد، مما ينتج عنه كفاءة تشغيلية عالية لأن هناك القليل من المهام التي يتعين إدارتها".

ستسلط شركة أيه إم أيه جي تكنولوجي الضوء على حلول إدارة الزوار في القسم التجاري والمحيطي من الدورة السادسة والعشرين من إنترسك، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجال السلامة والأمن والحماية من الحرائق، في قاعتي الشيخ سعيد 1 و2، وفي أرينا المركز التجاري العالمي، ومن بين العارضين المميزين المشاركين الآخرين كلاً من: شركة أسا أبلوي من المملكة المتحدة، وشركة أيديميا من الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد بوابة حكومة الإمارات أن الدولة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة وتغطية شبكات الهاتف المحمول من حيث عدد السكان، وتفتخر باستخدام الهواتف الذكية بنسبة 100% بين سكانها.

هذا وتعزز استراتيجية التحول الرقمي الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتجلى في الاستخدام المتزايد لمنصة الهوية الرقمية، استخدام بيانات الهاتف المحمول مع وجود 5 ملايين مستخدم مسجل.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك:"بينما يولي قادة الأمن الأولوية للحلول سهلة الاستخدام والمستقبلية، فإن التصاريح المحملة على الهواتف الذكية على وشك تغيير نظم التحكم في الوصول، حيث سيشكّل قطاعا الأمن التجاري والأمن المحيطي في معرض إنترسك 2025 المنصة الرائدة لعرض أحدث التقنيات والخدمات التي تعزز راحة المستخدمين والشركات وترتقي بمستويات الأمن من خلال ابتكارات قابلة للتطوير والقائمة على البيانات."

ومن المتوقع أن يكون إنترسك 2025 أكبر دورة في تاريخ المعرض، حيث سيشارك فيه أكثر من 1200 عارض من 60 دولة وسيشهد حضور أكثر من 52 ألف زائر.

تضم دورة 2025 من معرض إنترسك خمسة أقسام شاملة هي: قسم الأمن التجاري والمحيطي، وقسم مكافحة الحرائق والإنقاذ، وقسم السلامة والصحة، قسم الأمن السيبراني، وقسم الأمن الوطني والعمل الشُرطي، حيث تقدم جميعها حلولاً متخصصة تخدم هذه القطاعات تحت سقف واحد.

نبذة عن معرض إنترسك:

يعد إنترسك في دورته السادسة والعشرين الفعالية التجارية الرائدة عالمياً لكافة قطاعات السلامة والأمن العالمية. يجمع المعرض بين الموردين وقادة الفكر والمبتكرين والمصنعين والمشترين لمناقشة التقنيات الرائدة وللاطلاع على أحدث المنتجات والحلول عبر مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات ولممارسة الأعمال. تقام الدورة القادمة في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام تحت شعار ""المعرض الأول في العالم حيث يرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت:

www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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