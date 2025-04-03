دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إنجازٍ عالمي يعكس تميزها في مختلف مجالات عملها، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي أربع جوائز ضمن "جوائز أفضل الأعمال 2025" والتي تعد من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة. وفازت الهيئة بجائزة "العمل المناخي" عن برنامجها للحد من الانبعاثات الكربونية؛ وجائزة "أفضل عملية / منتج مستدام" عن برنامج "نهجي المستدام"؛ وجائزة "أفضل حملة تسويق رقمي للعام" عن حملتها التسويقية الرقمية المبتكرة الخاصة باكتتاب الهيئة في سوق دبي المالي؛ وجائزة "أفضل مبادرة فريق" لجهود فريق تخطيط توزيع أحمال شبكة الطاقة.

التزام بالابتكار

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يعكس فوز الهيئة بأربع جوائز ضمن "جوائز أفضل الأعمال 2025" في المملكة المتحدة، التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة والتميز في جميع مبادراتنا، وحرصنا على توظيف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بمشاريعنا ومبادراتنا وخدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية، بما يحقق سعادة المتعاملين ويعود بالفائدة على جميع المعنيين. وأود في هذا السياق أن أشيد بفرق عملنا الذين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على المكانة العالمية الرائدة للهيئة وتحقيق إنجازات جديدة تسهم في تعزيز تنافسية الهيئة، ويحقق رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

إشادة بهيئة كهرباء ومياه دبي

أشادت لجنة تحكيم "جوائز أفضل الأعمال" بالابتكارات الاستثنائية لهيئة كهرباء ومياه دبي في العديد من المجالات بما في ذلك الاستدامة، والتحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية، وإشراك المتعاملين، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل وضع معايير جديدة في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة في دبي وتقديم خدمات موثوقة ومستدامة. وتقدم رئيس لجنة التحكيم بالتهنئة للهيئة على إنجازاتها المتميزة والتزامها الراسخ برسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

جائزة "العمل المناخي"

فازت الهيئة بجائزة "العمل المناخي" لاتباعها نهجاً شاملاً ومتكاملاً لمواجهة تغير المناخ يتضمن أهدافاً طموحة وجداول زمنية محددة لخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. وتشمل استراتيجية الهيئة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع تطبيقات الشبكة الذكية وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري لتمهيد الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري. وتساعد استراتيجية الهيئة بعيدة المدى على دعم التوجه نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر استدامة ومرونة في دبي.

جائزة "أفضل عملية / منتج مستدام"

فازت الهيئة بجائزة "أفضل عملية / منتج مستدام" عن برنامج "نهجي المستدام" الذي أطلقته عام 2018 ويهدف إلى تمكين المتعاملين من القطاع السكني في إمارة دبي من مراقبة وإدارة استهلاكهم والمساهمة في استدامة الموارد، من خلال مقارنة استهلاكهم للكهرباء والمياه مع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العلوم السلوكية بما يساعد المتعاملين على اتخاذ خطوات إيجابية نحو تبني نمط حياة مستدام كما يقدم البرنامج نصائح مصممة خصيصاً لكل متعامل لإدارة الاستهلاك بكفاءة. ويتوافر البرنامج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

جائزة "أفضل حملة تسويق رقمي"

فازت الهيئة بجائزة "أفضل حملة تسويق رقمي للعام" عن حملتها التسويقية الرقمية التي صاحبت إدراج الهيئة في سوق دبي المالي، حيث استخدمت الهيئة استراتيجيات تسويقية مبتكرة في الحملة تحت شعار "نرسم ملامح مستقبل أخضر" لرفع الوعي بالهوية المؤسسية القوية للهيئة وتسليط الضوء على التزامها بالاستدامة وحرصها على تحقيق الحياد الكربوني. وقد نجحت الحملة في تعزيز التفاعل وتعريف المستثمرين المحتملين بالنمو المستدام للهيئة. وقد شهدت الهيئة إقبالاً استثنائياً على أسهمها عن طرحها من مختلف شرائح المستثمرين، حيث تلقت طلبات اكتتاب فاقت الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة، باستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين.

جائزة "أفضل مبادرة فريق"

فازت الهيئة بجائزة "أفضل مبادرة فريق" تقديراً لنجاح فريق عمل تطوير وتعزيز شبكة توزيع الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ حلول إبداعية جديدة، حيث نفذ الفريق، الذي يضم نخبة من الخبراء والمختصين، 22 مشروعاً متميزاً على مدى ثلاث سنوات، ما عزز من توافرية واعتمادية شبكة الطاقة وأسهم في تحقيق وفورات كبيرة للهيئة.

يشار إلى أن جوائز أفضل الأعمال تعد من أبرز جوائز قطاع الأعمال المرموقة على مستوى العالم، وتحتفي بإنجازات الشركات المتميزة في مختلف القطاعات، وتكرِّم المؤسسات التي تُظهر التميز والإبداع والريادة وتحقق أداءً استثنائياً في مجالات عملها.

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