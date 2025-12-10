أبوظبي: اختُتمت أعمال مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي نظمته مجموعة أدنيك بالتعاون مع شركة BTC Inc، بمشاركة 234 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين.

ونجح المؤتمر على مدار يومين من النقاشات المثمرة والحوار البنّاء، في دفع النقاش حول مستقبل البيتكوين والتمويل اللامركزي إلى آفاق جديدة، مؤكداً مكانة المنطقة كمحور رئيسي في المشهد العالمي للأصول الرقمية.

وقدم مايكل سايلور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "مايكروستراتيجي"، في اليوم الثاني من المؤتمر، الكلمة الرئيسية بعنوان "رأس المال الرقمي، الائتمان، المال، والخدمات المصرفية"، ضمن جولته في الشرق الأوسط التي اختتمها في أبوظبي أثناء مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ استهل حديثه بتوصيف البيتكوين كرأس مال رقمي، مشيراً إلى تبني الولايات المتحدة له كذهب رقمي، قبل أن تنتقل البنوك الكبرى حديثاً إلى إصدار تسهيلات ائتمانية مقابل البيتكوين أو مشتقاته.

ووصف سايلور البيتكوين بأنه "سلعة رقمية" و"أقوى أصل ابتكرته البشرية"، مؤكداً أنه الحل لمشكلة تآكل قيمة النقد بمرور الوقت. وأضاف: "كل شركة تواجه خياراً واحداً في النهاية: الاحتفاظ بالنقد الذي يذوب، أو تحويله إلى أصل يزداد قوة. وقد اختارت مايكروستراتيجي الخيار الأخير، عمداً وعلناً".

فيما شارك تشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة "بينانس"، في جلسة نقاشية مع براندون غرين، الرئيس التنفيذي لشركة BTC Inc، تناول فيها التحول الإيجابي في موقف الولايات المتحدة تجاه العملات الرقمية حديثاً. وموضحاً أن النقاشات مع الحكومات قبل أربع سنوات كانت تدور حول ماهية العملات الرقمية وأسباب تبنيها، بينما تحولت اليوم إلى سؤال: "كيف نعتمدها؟"، وهو ما فتح الباب أمام حوارات بنّاءة حول تنظيم البورصات، وحماية المستهلكين، وإنشاء احتياطيات وطنية للعملات الرقمية.

وعند سؤاله عن الوضع الحالي لسوق البيتكوين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، ودورة التبني القادمة، أكد بينغ تشاو أن هذه المرحلة تختلف عن الدورات السابقة، مشيراً إلى الدور المتنامي للتبني المؤسسي. وأضاف: "نقترب من سد الفجوة بين كون العملات الرقمية حركة شعبية وبين مشاركة وول ستريت الآن".

ورغم أن العملات الرقمية لا تزال بعيدة عن النضج الكامل من حيث الاستخدام اليومي، أعرب بينغ تشاو عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار المؤسسي، والمشاركة الحكومية، والتطورات المرتبطة بالعملات المستقرة، والرمزية، والبنية التحتية للأصول في العالم الحقيقي. وأكد أن هذا التوجه سيُسهم في استقرار السوق ورفع مستواها على المدى الطويل، حتى مع استمرار حذر مستثمري التجزئة في انتظار أطرّ تنظيمية أوضح ومنتجات أكثر نضجاً..

واطلع الزوار عبر أربع منصات رئيسية، على أحدث التطورات والاتجاهات والتقنيات التي تشكل مستقبل البيتكوين، إلى جانب استكشاف مجموعة واسعة من الأجنحة التي عرضت أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الخاصة بتعدين البيتكوين، ومنصات تداول الأصول الرقمية، وأدوات الحفظ الذاتي المتقدمة، ومن أبرز العلامات العالمية مثل: Antalpha، Crypto.com، Bitmain، Metaplanet وMining Grid.

واستقطب المؤتمر مشاركة واسعة من قادة المؤسسات المالية ورواد الابتكار في منصات الاستثمار والتداول وشركات التعدين، ومن أبرز المتحدثين: يوني آسيا، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة العالمية للتداول الاجتماعي والاستثمار في الأصول المتعددة "eToro"؛ ودرار إسلام، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي لأميركا وأوروبا والشرق الأوسط للمنصة الرائدة في قطاع تكنولوجيا عمليات تعدين البيتكوين "Antalpha"؛ إضافة لجون كودونيس، الرئيس ورئيس مجلس الإدارة في Calamos Investments؛ ومروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين؛ إلى جانب عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز البلوك تشين أبوظبي؛ وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وحظي اليوم الأول من أعمال المؤتمر على إطلاق "ملتقى البيتكوين للشركات"، الذي جمع نُخبّة من الخبراء العالميين لتقديم رؤى مباشرة حول أحدث اتجاهات تبنّي البيتكوين على المستوى المؤسسي، والذي هدف إلى تزويد المديرين الماليين وأمناء الخزائن والتنفيذيين الماليين بإرشادات عملية لاعتماد البيتكوين كأصل احتياطي، من خلال 14 جلسة متخصصة تناولت التسارع الكبير في وتيرة تبني المؤسسات للعملة الرقمية، مدعومة ببيانات تشير إلى أن الشركات تستحوذ على البيتكوين بمعدل يقارب أربعة أضعاف معدل إصدار العملات الجديدة.

كما استضاف المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المنتجات والمنصات المبتكرة، من أبرزها "Safebox"، وهو حل جديد للحفظ الذاتي يتيح للمؤسسات وكبار حاملي البيتكوين تحقيق عوائد فعلية عبر خاصية UTXO، التي تضمن تراكم العائد مع بقاء الأصول في محفظة المستخدم.

وفي ختام أعمال المؤتمر، كشفت شركة Roxom عن إطلاق أول سوق للأوراق المالية في العالم مُقوّمة ومُسَوّاة بالكامل بالبيتكوين، ما يمنح المستثمرين إمكانية تداول أسهم الشركات المدرجة التي تمتلك احتياطيات بيتكوين مباشرة باستخدام العملة الرقمية، دون الحاجة إلى الأنظمة التقليدية أو الوسطاء الماليين، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في عالم الاستثمار.

يُشّار إلى أن مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" سيعود في نسخته الجديدة للعام 2026 إلى أبوظبي، مع تركيز أكبر على الاستثمار والتنظيم والابتكار، إذ ستجتمع منظومة البيتكوين العالمية مجدداً في مركز أدنيك أبوظبي – قاعة المارينا لاستكشاف أحدث الاتجاهات التي ترسم ملامح مستقبل الصناعة، بدءاً من تطور الأطر التنظيمية واستراتيجيات الامتثال، وصولاً إلى أحدث الابتكارات في تقنيات البيانات.

ومن المتوقع أن يقدم الحدث المقبل نقاشات تفاعلية وفرصاً واسعة للتواصل، إلى جانب رؤى معمقة من خبراء عالميين، في وقت تواصل فيه المنطقة تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين، مع التكيف والوضوح التنظيمي المتزايد في عالم العملات الرقمية.

