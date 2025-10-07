زوار المعرض يمكنهم الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والشبكات والخدمات السحابية الهجينة، والتعرف على حلول أتش بي إي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أول نظام تبريد سائل مباشر بنسبة 100%، وحلول الشبكات الآمنة القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي ستطرح ضمن إطار علامتها التجارية الجديدة.

تشارك أتش بي إي في الدورة الـ 45 من معرض جيتكس، الذي يقام بين 13 و17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي بهويتها التجارية الجديدة، حيث ستُسلط الضوء على سبل تمكين المؤسسات من تحسين أدائها التشغيلي وتحويل بياناتها إلى رؤى استراتيجية وتعزيز أثرها عبر محفظتها الشاملة من الحلول المتقدمة.

سيحظى الزوار في القاعة 6 جناح A30 بفرصة التفاعل مع خبراء إتش بي إي التقنيين، والاطلاع على أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والشبكات والخدمات السحابية الهجينة، التي من شأنها تبسيط تقنية المعلومات وخفض تكاليفها وتعقيداتها، وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة.

أبرز ما ستعرضه أتش بي إي في معرض جيتكس 2025 يشمل:

محفظة حلول الذكاء الاصطناعي التي توفر حلولاً وخدمات متكاملة، تسهم في إزالة التعقيدات التي تطرأ على العملاء أثناء بناء مجموعة متكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنفسهم، وذلك يشمل:

حلول مصانع الذكاء الاصطناعي الجديدة من أتش بي إي المصممة خصيصًا لتعزيز عملية اعتماده من قبل مزودي الخدمات ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي والجهات السيادية

سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي وهي منصة الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات.

أنظمة التبريد السائل المباشر بنسبة 100%دون مراوح، وهو ابتكار يرفع كفاءة الطاقة ويخفض التكلفة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، ويقلل استهلاك الطاقة المخصصة للتبريد بنسبة 90% مقارنةً بأنظمة التبريد التقليدية بالهواء.

محفظة حلول الشبكات الشاملة من إتش بي إي، التي تجمع بين حلول أتش بي إي أروبا للشبكات وأتش بي إي جونيبر للشبكات، لتزويد الشبكات الخاصة بالعملاء ببنية آمنة وذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تلبية احتياجات الاتصال المعقدة، خصوصًا مع ازدياد كثافة البيانات وأعباء العمل الهجينة، وهذا يشمل :

خدمة HPE Aruba Networking Central agentic mesh ، التي تُحلل ظروف الشبكة والأمن بشكل مستقل وتقدم تحليلات دقيقة وحلولًا عملية قابلة للتنفيذ.

وبهذه المناسبة، شدد أحمد الخلافي، المدير العام لشركة أتش بي إي في الإمارات وأفريقيا، على أهمية معرض جيتكس 2025 بدورته الـ 45، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس أتش بي إي كشركة مستقلة، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق العلامة التجارية الجديدة مع رسالة واضحة هي: "أتش بي إي الشريك الأمثل في عصر الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "نحن نُسهم في مسيرة دولة الإمارات الرامية لبناء بنية تحتية متكاملة ومتقدمة لتحقيق رؤيتها 2031، كما نُساعد عملائنا وشركائنا في المنطقة على تحقيق نمو سريع ومستدام، واغتنام فرص جديدة. يُعد معرض جيتكس منصة مثالية لاستعراض حلولنا وخدماتنا وقدراتنا المبتكرة التي تُحقق نتائج استثنائية".

تعكس مشاركة أتش بي إي السنوية في معرض جيتكس التزام الشركة الراسخ بدفع عجلة الابتكار وتمكين المؤسسات في الإمارات، سواء كانت في بداية رحلتها مع الذكاء الاصطناعي أو بصدد تطبيق أحدث تقنياته. لا تقدم أتش بي إي التكنولوجيا فحسب، بل تُعد شريكاً استراتيجياً يُساعد المؤسسات على تحقيق طموحاتها وتحويلها إلى قوة دافعة تُساهم في تشكيل مستقبل أفضل.

للتعرف على أحدث ابتكارات أتش بي إي والالتقاء بخبرائنا، تفضلوا بزيارة جناحنا في القاعة 6- A30.

-انتهى-

#بياناتشركات