المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: اختتمت في عجمان المرحلة الافتتاحية من "جولة الجياد العربية" (Global Champions Arabians Tour) لموسم 2025.

حضر حفل الختام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير قطر، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأعلنت اللجنة المنظمة للجولة فوز "دي سراج" لـ "مربط دبي للخيول العربية" بالميدالية الذهبية عن فئة الفحول.

وشهدت الجولة التي اقيمت على شاطىء الزوراء، استعراضات مبهرة لمجموعة من الجياد العربية الأصيلة، وسط حضور جماهيري كبير من ابناء الإمارات ومختلف الجنسيات المقيمة بالدولة والزوار ومحبي الخيول العربية والملاك من مختلف أنحاء العالم.

وفازت المهرة الصغيرة "إس كيو غندورة" من سلالة "إس كيو صقر" بالميدالية الذهبية الأولى في 2025 لصالح "مربط هنايا" السويسري والمملوكة لنايلة حايك.

وبقيادة العارض فرانك سبونل، حصدت هذه المهرة النقاط العشرين وجائزة مالية قدرها 50,000 يورو.

وحصلت "دي نيران" من "مربط دبي للخيول العربية" على الميدالية الفضّية، فيما نالت "ع ج سندالة" الميدالية البرونزية لصالح "مربط عجمان".

أما بفئة الأمهر الصغيرة، فقد حصد الميدالية الذهبية "شرار المنهل" لمالكه الإماراتي فهد الزعابي، وذلك بعد الفوز بفئته خلال اليوم الأول مع 91.79 نقطة بقيادة العارض المتمرّس ويناند غيرهارد بوير، فيما ذهبت الميدالية الذهبية إلى "فام فورتكس" المملوك من فيديريكو خوسيه موراليس، وتبعه "دي مزيون من "مربط دبي للخيول العربية" بالميدالية البرونزية.

وبالنسبة إلى بطولة المهرات متوسّطة العمر، فقد نالت "شهاليل الشقب" من مركز "الشقب" إعجاب لجنة التحكيم لتكسب الميدالية الذهبية، حيث تقدّمت بطلة العالم السابقة على "دي روى" من "مربط دبي للخيول العربية" التي حصدت الميدالية الفضّية، وتبعتها "أصيلة البداير" من "مربط البداير" مع الميدالية البرونزية.

وفي فئة الأمهر متوسّطة العمر، حصد "مربط البداير" في الشارقة الميدالية الذهبية عبر "عزام الأمل" البالغ من العمر سنتين والذي يُعتبَر مهراً متميّزاً مؤصَّلاً في جنوب أفريقيا، بينما حصل "دي هايل" من "مربط الثامر" القطري على الميدالية الفضّية، و"دي شهار" على الميدالية البرونزية بعدما كان قد حلّ في المركز الثالث ضمن الترتيب العام للموسم الأول من "جولة الجياد العربية".

من ناحيتها، بدأت "دي بيسان" الموسم الجديد بشكل متألّق عبر فوزها بالميدالية الذهبية لصالح "الشقب" القطري عن فئة الأفرس مع العارض الجديد أرنولد ميرتنز.

وجمعت "دي بيسان"، وهي من سلالة "دي سراج"، أعلى النقاط بين الجياد في مرحلة عجمان عبر الفوز بفئتها وحصد 93.14 نقطة.

أما الميدالية الفضّية فكانت من نصيب "الأريام بنفسج" من "مربط عجمان" والميدالية البرونزية من نصيب "الأيسميرة" من "مربط الزبير".

وفيما يتعلّق بالفحول، فقد أبهر "دي سراج"، أب الفرس الفائزة بالميدالية الذهبية، لجنة التحكيم بتألّقه في الفوز، فيما حصل "عمار" من "مزرعة المرقاب" القطرية على الميدالية الفضّية برفقة العارض جياكومو كاباتشي.

أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب "برلين إم بي" من "مربط حليتان" في قطر والمؤصَّل في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة ميندي بيترز.

وبعد المرحلة الأولى، يتربّع الآن باولو كابيتشي على رأس لائحة ترتيب العارضين مع 54 نقطة وذلك بعد أن كان قد فاز العام الماضي بلقب "العارض الأفضل خلال العام"، ويأتي بعده أرنولد ميرتنز مع 52 نقطة ثم رفاييل كورتي في المركز الثالث مع 50 نقطة.

وأقيمت الجولة في الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري، وهي بداية الموسم الثاني من جولة الجياد العربية في أوروبا والشرق الأوسط.

وقدمت الجياد المشاركة في الجولة عروضا لافتة، حيث سعى المتنافسون من مختلف أنحاء العالم لاعتلاء مراتب متقدمة ضمن الترتيب العام.

وتولت لجنة تضم مجموعة من أبرز الحكام بهذا المجال من مختلف أنحاء العالم تقييم الجياد المتنافسة وفقاً لخمسة معايير هي: النوع، الرأس والعنق، الجسم وخط الظهر، الأرجل والحركة.

وتم منح 20 نقطة عن كل معيار، لتتمكّن الجياد التي تحصل على التصنيف الأعلى ضمن كل فئة من جمع النقاط طوال الموسم، مع جمع نقاط إضافية عند الفوز بألقاب البطولة.

وتتنافس الجياد الحاصلة على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في كل مرحلة من المراحل المقامة في أوروبا والشرق الأوسط مع الجياد الفائزة بالبطولات في سلسلة الأمريكيتين بنهاية السنة، بحيث تحظى بفرصة تتويجها بلقب "بطل العالم للخيل العربية أبطال جولة الجياد".

وانطلقت الجولة الأولى من عجمان التي تشتهر بمربطها وجمال خيولها واهتمامها بتربية الجياد العربية والرياضات المرتبطة بها، وشهدت على مدار ايامها فعاليات ترفيهية وأنشطة ثقافية متنوعة، ماشكل مصدر بهجة للجمهور، إلى جانب استمتاعهم بالمنافَسات والجمال اللافت للجياد العربية الأصيلة.

ويضم الموسم 7 مراحل أخرى بالإضافة إلى "بطولة العالم للخيل العربية أبطال جولة الجياد"، وتبلغ قيمة جوائزها 24 مليون يورو.

وتهدف "جولة الجياد العربية" لتسليط الضوء على جمال الجياد العربية، والتي تتميز بالوجه المقعّر وفتحات الأنف الواسعة والذيل العالي، والترويج لها عالميا عبر منصة فريدة لاستعراضات الجياد العربية تسهم في تحفيز المربين للاهتمام بالجياد في المنطقة العربية ودول أوربا ومختلف انحاء العالم.

وأثنى فالح محمد النصر، رئيس مجلس إدارة "جولة الجياد العربية" بالنجاح الكبير الذي شهدته جولة عجمان، وماشهدته من تنظيم متميز للمنافسات، واشاد بالحضور اللافت من ابناء الإمارات ومختلف الجنسيات العربية والغربية.

وقال "نتوجه بالشكر لحكومة إمارة عجمان التي حرصت على توفير كافة التسهيلات ومختلف المتطلبات التنظيمية لتخرج الجولة الأولى بهذا النجاح الكبير".

وأضاف "اكتسبت الجولة الأولى أهمية كبيرة كونها تنطلق من أرض دولة الإمارات التي تولي تربية الجياد العربية الأصيلة اهتماما كبيرا" مشيرا إلى أن "إمارة عجمان تضم مجموعة من الجياد العربية الفائزة بجوائز عالمية ما جعلها محطة مثالية لانطلاق الموسم الثاني".

وكان الموسم الأول قد شهد فوز"ع ج كايا" من "مربط عجمان" بلقب "الجواد الأفضل في الجولة" والفوز بجائزة قدرها 1.35 مليون يورو.

وتم إطلاق "جولة الجياد العربية" في العام 2024 وهي بطولة جديدة للخيول العربية، وتقدم جوائز هي الأعلى على الإطلاق بتاريخ هذه الرياضة.

-انتهى-

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