أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت فعاليات النسخة الأولى من أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية الذي نظمته شركة أومنيس تكنولوجيز، في 15 ديسمبر 2025، بعد ثلاثة أيام حافلة بالتعلّم والتجديد والابتكار في مركز أبوظبي للطاقة. وجمع الحدث نخبة من المطوّرين وقادة التكنولوجيا والمتخصصين من مختلف دول المنطقة والعالم.

أقيمت الفعاليات خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 60 متحدثاً دولياً وخبيراً متخصصاً، إلى جانب برنامج متنوع ضمن أربع مؤتمرات رئيسية هي قمة الذكاء الاصطناعي للحكومات، نيكست بلاي أرينا، درويدكون أبوظبي، وسويفت هيروز أبوظبي، والتي قدمت أحدث الرؤى حول تطوير التطبيقات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي.

وقد شارك في الحدث خبراء وقادة من كبرى الشركات التقنية العالمية، بينهم ممثلون عن جوجل وأكس وأوراكل وميكروسوفت، مما يعكس المستوى الرفيع للمحتوى والنقاشات التي شهدها الحدث على مدار أيامه.

وأكد فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس تكنولوجيز، على أهمية النجاح الذي حققه الحدث قائلاً:

"لقد تجاوز أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية توقعاتنا من خلال تعزيز الحوار البنّاء، وتقديم تجارب تعليمية عملية، وإتاحة فرص التواصل بين مجتمعات تطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي. إن حضور هذه النخبة من قادة التكنولوجيا العالميين يؤكد مكانة أبوظبي المتنامية كمنصة رائدة للابتكار، ويمهّد الطريق لترسيخ الدور الإقليمي في قيادة مستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية".

وحظي الحدث بدعم شركاء رئيسيين، من ضمنهم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، إلى جانب شركاء استراتيجيين في قطاع التكنولوجيا مثل سامسونج الخليج للإلكترونيات، ومجموعات مطوري جوجل، بالإضافة إلى عدد من الداعمين والشركاء والعارضين من الجهات الفاعلة في منظومة التكنولوجيا.

وقد نجح أسبوع مطوّري تطبيقات الهواتف الذكية 2025 في تقديم مزيج متميز من القيادة الفكرية، وورش العمل التطبيقية، وفرص التواصل المهني، مُلهماً الحضور ومُعززاً لنمو وتطور منظومة التكنولوجيا في المنطقة.

انتهى

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

pr@omnesmedia.com