شاركت وزارة الدفاع في القمة العالمية للحوكمة 2025 التي انطلقت فعالياتها في دبي اليوم وتستمر حتى 23 يناير 2025، حيث أظهرت الوزارة دورها الريادي كشريك استراتيجي للقمة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني على المستويين الوطني والدولي.

ومن خلال مشاركتها في القمة ناقشت الوزاره عدة مواضيع أهمها، استراتيجية الأمن السيبراني في وزارة الدفاع التي تركز على حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وإدارة المخاطر في وزارة الدفاع كأداة أساسية لضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التحديات.

وشهد المؤتمر تكريم وزارة الدفاع من قبل سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تقديراً لدورها البارز في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني، ودعمها للمبادرات الوطنية في مجال الحوكمة.

كما قامت وزارة الدفاع، ممثلة بسعادة العميد محمد علي البنا، بتكريم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، تقديراً لجهوده القيادية ومساهمته الكبيرة في تعزيز الأمن السيبراني ودعم استراتيجيات الحوكمة على المستوى الوطني.

وتعكس مشاركة وزارة الدفاع في هذا الحدث الهام التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية الأمنية والرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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